“C’était une mauvaise décision”: Bruce Willis s’est excusé de ne pas avoir refusé de porter un masque (The Grosby Group)

Bien que sa mise en quarantaine avec toute sa famille (y compris son ex-femme Demi Moore) ait gagné la sympathie du public, Bruce Willis a donné un très mauvais exemple mardi lorsqu’il s’est rendu dans une pharmacie de Los Angeles sans porter de masque.

Selon le site American Page Six, les clients à l’intérieur du magasin étaient contrariés que l’acteur ait refusé de porter un masque malgré un foulard autour du cou, qu’il aurait pu utiliser pour protéger son visage à l’intérieur du magasin.

Les photos du protagoniste de “Duro de Matar”, qui a été expulsé de l’établissement par un employé, montrent qu’il l’a fait ignorer les mesures de sécurité contre le coronavirus. Maintenant, Willis s’est excusé dans des déclarations au magazine People.

“C’était une mauvaise décision»A admis le célèbre interprète de 65 ans à la publication américaine. Et il a continué avec un message à ses millions de fans à travers le monde: «Prenez bien soin de vous et continuons à porter des masques.

La Californie compte plus de 2 millions de cas de COVID-19, dont plus de 930 000 dans le comté de Los Angeles, selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Le comté de Los Angeles, l’épicentre de la pandémie de coronavirus en Californie, a dépassé les 10000 décès dus au COVID-19.

Vers le début de la pandémie de coronavirus, l’épouse de Willis, Emma Heming Willis, et leurs deux filles Mabel, 8 ans, et Evelyn, 5 ans, étaient à leur domicile à Los Angeles pendant que l’acteur passait l’isolement social avec son l’ex-épouse Demi Moore et ses filles aînées Rumer, 32 ans. Scout, 29 ans, et Tallulah, 26 ans, dans la maison familiale de l’Idaho.

Bruce Willis et Demi Moore se sont mariés de 1987 à 2000. L’actrice de 58 ans a partagé plusieurs photos du temps qu’elle a partagé avec son ex pendant sa quarantaine. Malgré le fait qu’ils ne soient pas ensemble depuis des années, les acteurs sont des amis très proches.

Une des photos de famille de Bruce Willis et Demi Moore pendant la quarantaine

La fille de l’acteur, Rumer, a récemment exhorté ses millions d’utilisateurs à «porter un masque sanglant» après avoir appris qu’elle avait été exposée au virus. Sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu’elle était en contact avec quelqu’un qui ne lui avait pas dit qu’elle avait ressenti des symptômes et qu’elle ne s’était pas couvert le visage, la laissant «exposée» à la maladie.

«Ce n’est plus en discussion! J’ai été exposé au COVID-19 parce que quelqu’un n’a pas ressenti le besoin de dire qu’il avait des symptômes ou de porter un masque et je vais être honnête, j’ai assez peur et en colère. Il n’est pas si difficile d’être un être humain décent et de se protéger soi-même et les autres “, a-t-elle exprimé très ennuyée dans ses histoires Instagram.

