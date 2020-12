Photo de fichier. Maire de Bucaramanga

Certains 250000 mineurs et adultes vulnérables, principalement Maoris et insulaires du Pacifique, étaient victimes d’abus sexuels ou autres entre les années 1950 et 1999 alors qu’elles étaient sous la garde de foyers, d’institutions publiques et religieuses, selon un rapport préliminaire publié mercredi.

Beaucoup d’enfants qui ont été maltraités “Viennent de segments de communautés défavorisées ou marginalisées”, selon le rapport intérimaire du Commission royale formé en février 2018 par le Le Premier ministre Jacinda Ardern pour que le pays “ne fasse plus ces mêmes erreurs”.

Des 50 survivants interviewé par la Commission, 40 ont révélé avoir été victimes dans ces institutions d’abus physiques ou sexuels, qui comprennent des attouchements et des pénétrations, tandis que 33 d’entre eux ont subi les deux types, ce qui leur a laissé des séquelles à vie.

Ils m’ont dit ‘tais-toi, Dieu va le résoudre’

«Cette fois, j’ai été violée par le prêtre. Il avait une chambre, dans un coin de la sacristie … Je me souviens qu’il m’a dit que je devais nettoyer mon corps après lui avoir dit que j’avais été violée par (l’agresseur). Ils m’ont dit ‘tais-toi, Dieu le résoudra’ “, il comptait marque, 71, selon le document.

Le rapport souligne également que les abus sexuels ont ouvert les portes aux autres, rappelles toi John, un Maori de 53 ans, qui décrit que ces crimes étaient déguisés en tests médicaux.

«Je me suis senti humilié parce qu’ils nous ont complètement dépouillés. Ils nous ont examinés pour des maladies sexuellement transmissibles … ils ont cherché des médicaments dans des lieux privés et je n’avais que douze ou treize ans “John a dit à la commission.

Il racisme et discrimination sont des éléments clés derrière ces violence physique, émotionnelle, psychologique, médicale, éducative, spirituelle et par négligence culturel perpétrées contre ces personnes qui étaient souvent placées sous la garde des institutions parce que leur logement n’était ni sûr ni adéquat.

Sarah, 49 ans, se souvient avoir été emmenée dans une église et lui avoir mis les mains pour enlever “Esprits maoris”.

«Malgré la gravité de leurs maisons, beaucoup d’entre eux ont été laissés dans un état pire qu’à leur arrivée»Souligne le rapport, qui explique que de nombreux survivants, y compris des personnes handicapées des îles du Pacifique ayant une maîtrise limitée de l’anglais, ont eu du mal à faire rapport.

La Commission royale d’enquête, instance dotée de pouvoirs spéciaux et créée pour des questions graves d’intérêt public, est présidée par le juge Shaw de corail, qui doit livrer ses recommandations d’ici la fin de 2023.

Dans Australie, le premier ministre du pays, Scott Morrison, s’est excusé en 2018 auprès des victimes d’abus dans les institutions locales après la présentation du rapport final de l’année précédente de la Commission royale d’enquête sur ces cas.

La commission australienne, qui a reçu des plaintes de 4500 personnes pour abus présumé de 1880 religieux et prêtres entre 1980 et 2015, a recommandé à l’Église catholique que lever le secret des aveux dans les cas de pédophilie et éliminer le célibat, en tant que mesures de lutte contre la maltraitance des mineurs.

