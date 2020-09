Les propriétaires du chats ils sont quotidiennement confrontés à d’éventuelles égratignures, grognements ou morsures de la part de leurs animaux domestiques, et plus encore s’ils les approchent de manière inappropriée.

De plus, au cours des derniers mois, lorsque de nombreux travailleurs travaillent à domicile, il y a un risque que félins sont placés sur les ordinateurs de leurs maîtres, ce qui pose un problème pour se conformer au Home Office.

Un internaute a partagé un vidéo de TIC Tac, où une femme explique que chats ils imitent les humains et pour cette raison, ils se placent au-dessus des ordinateurs de leurs propriétaires, car ils veulent faire la même chose qu’eux.

J’ai mis l’une des vidéos d’exemple. S’ils arrivent à ce son sur TikTok, ils amélioreront leur journée (et leur vie) de 700% pic.twitter.com/Ty4TxnvCvc – Limona 🍋 (@pedacitodelimon) 18 septembre 2020

Les chats nous imitent-ils?

Cela ne semble pas si exagéré, car des chercheurs britanniques ont mené une étude auprès de 3000 propriétaires de chats, et ils lui ont posé une série de questions sur les traits de personnalité.

La recherche était basée sur des corrélations sur le bien-être des chat et la personnalité, liée à la gentillesse, la conscience, l’extraversion, la névrose et l’ouverture d’esprit de ses propriétaires.

Preuve 2: pic.twitter.com/ZUYjrq0Ft0 – Limona 🍋 (@pedacitodelimon) 17 septembre 2020

La recherche a révélé que si les propriétaires de chats sont névrosés, les chats ont souvent des «problèmes de comportement» liés à l’agression, à l’anxiété ou à la peur, ainsi qu’à d’autres comportements liés au stress, tels que des conditions médicales ou même un surpoids.

Il est très possible que les animaux domestiques soient affectés par la façon dont nous interagissons avec et les manipulons, et que les deux facteurs, à leur tour, soient influencés par nos différences de personnalité », a souligné Lauren Finka, chercheuse en bien-être animal à l’Université. de Nottingham Trent.

De plus, dans le cas des personnes plus extraverties, l’étude a révélé que leur chats ils pouvaient jouir de plus de liberté à l’extérieur, tandis que les propriétaires identifiés comme plus agréables, selon le test de personnalité, il s’est avéré que leurs animaux de compagnie étaient plus susceptibles d’agir de la même manière.

Avec des informations de Science Alert.

Cela peut vous intéresser:

Pleurons: «Nobiko» le chat du mème «Longcat» meurt

« Vol vers nulle part » est vendu en 10 minutes, les billets coûtent jusqu’à 50 000 pesos

Qui est Ernesto Herrera, le premier Mexicain à recevoir le vaccin COVID-19?

Eduardo Verástegui se concentrerait sur DACA en tant que conseiller de Trump pour la prospérité hispanique