Les ADR YPF ont gagné 67,7% en dollars. A l’image, les dirigeants de l’entreprise l’année dernière à la Bourse de New York, alors que cela faisait 25 ans que l’entreprise avait commencé à être cotée sur ce marché

Cela a dû être la semaine la plus courte de l’année car il n’y avait que deux jours véritablement opérationnels, mardi et mercredi. Est-ce qu’après le jour férié local de lundi, jeudi, la Bourse des États-Unis n’a pas fonctionné pour Thanksgiving et vendredi, elle n’a fait qu’une demi-roue. Cela a empêché le dollar compté avec la liquidation de continuer à augmenter et de contenir le dollar européen. C’était aussi un bâillon pour les actions.

La malchance a été que, malgré si peu de jours de fonctionnement, l’effondrement de l’or a fait perdre, mardi 24, 214 millions de dollars de réserves et pendant une si courte semaine, 241 millions de dollars. Les réserves sont restées à un niveau critique de 38 705 millions de dollars, dont une poignée seulement sont librement disponibles. Et cet effondrement peut se poursuivre aujourd’hui car vendredi l’or a perdu 1,40% de sa valeur et sur le marché de la nuit, il s’est légèrement redressé par rapport à ce creux.

La déflation de l’or

L’or, comme d’autres actifs de couverture, a perdu de l’énergie, ayant dépassé les 2 000 dollars l’once, lorsqu’il y a eu euphorie sur les marchés mondiaux la semaine dernière à l’annonce des progrès des vaccins. L’or, à minuit dimanche, s’échangeait à 1 792 USD l’once. Les bons du Trésor américain ont également chuté.

En d’autres termes, Les plus affectées sont les réserves librement disponibles car la Banque centrale dispose de 68 tonnes d’or qui, dans sa splendeur maximale, équivalaient à 4 milliards USD aujourd’hui, ces réserves valent 10% de moins qu’à l’époque où l’or était un refuge en raison de l’incertitude. L’euphorie a perdu 400 millions de dollars des réserves les plus nécessaires parce que ce sont celles qui pouvaient être librement écoulées et où chaque dollar compte parce qu’elles sont nécessaires pour atteindre avril lorsque la récolte commence à être liquidée et que les dollars disponibles entrent à la Banque centrale.

Maintenant Avril semble être le très long terme et les investisseurs le savent. C’est pourquoi ils parient sur le marché à terme avec des prix en fin de mois qui marquent une dévaluation car ceux qui sont vendus pour les plus longues durées le font à un dollar qui porte un taux annuel de 84%.

Les 68 tonnes d’or de la BCRA valaient 4000 millions de dollars alors que le métal était un refuge contre la crise pandémique, mais elles valent maintenant 10% de moins REUTERS / Yuriko Nakao

Ces citations feront de janvier et février un bras de fer brutal, car les vendeurs et les acheteurs de futurs dollars se couvriront.

Les acheteurs utilisent ce qu’on appelle le dollar synthétique; Ils achètent des bons du Trésor en pesos à un taux d’intérêt et les comparent à l’achat de dollars futurs, qui donnent un taux d’intérêt plus élevé, pour transformer le taux du peso en taux du dollar.

Les exportateurs sont des vendeurs pour garantir un prix réel plus élevé que le prix actuel, car le futur dollar s’échange au-dessus du taux d’inflation attendu et du taux de dévaluation actuel. Alors ils s’assoient sur leurs silobags et ne sortent que ce dont ils ont besoin pour leur petite caisse. Ceci explique les rares liquidations sur le marché de gros alors que la demande des importateurs croît – ils voient aussi une dévaluation – qui veulent anticiper leurs achats avec le dollar aux prix courants. Le résultat est un drain long et lent sur la monnaie. Vendredi, la Banque centrale a dû vendre 30 millions de dollars pour satisfaire les importateurs, compte tenu de la disparition des exportateurs.

Grands gagnants

Alors que la Banque centrale a été un grand perdant, il y a eu de grands gagnants pour le mois. Ceux qui parient sur les ADR – certificats de détention d’actions cotés à la Bourse de New York – ont réalisé un bénéfice en dollars de plus de 85%, comme ce fut le cas des adeptes de Corporación América (+ 85,47%).

Aussi ceux qui parient sur YPF (67,70%), Tenaris (65,69%) et Despegar (60%) ont gagné. Ces ADR peuvent être opérés en pesos en Argentine sous le nom de Cedears. Ils sont accessibles au public dans les banques et les courtiers locaux qui ont fixé des montants minimums faibles pour entrer dans ce type d’investissement. Un petit épargnant d’un montant similaire au minimum d’une durée fixe peut devenir Cedears et obtiendra les mêmes rendements que les ADR en dollars car sa cotation en monnaie locale se fait en calculant le prix du dollar compté avec règlement qui, vendredi, a clôturé à 148,92 $ mais était presque toujours supérieur à 150 $.

Cette semaine commence une étape où pour la Banque centrale il ne sera pas aussi simple qu’en novembre de contrôler le dollar et les pressions de dévaluation du marché. L’accord avec le FMI, qui était la grande carte que le gouvernement voulait jouer, ne disparaît qu’après avril. En d’autres termes, le stimulus qui pouvait garder les dollars alternatifs sous un certain contrôle a été perdu. Décembre a toujours été le mois le plus difficile pour tous les gouvernements et il commence demain.

