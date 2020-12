“Ils permettront de garantir la sécurité énergétique du Mexique en agrandissant son parc de production et en récupérant sa nature de société de production”, a déclaré la société dans le communiqué. (Photo: . / Daniel Becerril)

La Commission fédérale de l’électricité (CFE), une compagnie d’électricité de l’État mexicain, a annoncé ce mardi un investissement de 62 754 millions de pesos (plus de 3 000 millions de dollars) pour agrandir son parc de génération dans les cinq prochaines années.

En présentant le «CFE Business Plan 2021-2025», la société d’État a précisé qu’elle développera une capacité de 4347 mégawatts (MW) à travers six usines à cycle combiné et cinq unités aérodérivées.

Les investissements permettront d’installer 1714 MW dans la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du pays, et 1547 MW dans la péninsule du Yucatan, dans le sud-est, “pour résoudre la pénurie d’énergie dans les deux régions”, a indiqué le CFE dans un communiqué.

Les usines généreront un total de 30 365 emplois, dont 28 850 pour la construction et 1 515 pour l’exploitation, a indiqué la société.

“Ils permettront garantir la sécurité énergétique du Mexique en agrandissant son parc de production et la récupération de sa nature en tant que société de production », a déclaré la société dans le communiqué.

La société d’État a expliqué qu’elle développera une capacité de 4 347 mégawatts (MW) à travers six centrales à cycle combiné et cinq unités de dérivé aéronautique. (Photo: . / Henry Romero)

Le business plan pour les cinq prochaines années est révélé un mois après que l’Audit Supérieur de la Fédération (ASF) a conclu que l’entreprise d’État “n’est ni rentable ni compétitive”, selon une étude sur son activité en 2019.

Pertes globales en 2019 de le CFE était de 40,382 millions de pesos (plus de 2.000 millions de dollars), selon le rapport du résultat de l’audit supérieur du compte public 2019.

Mais le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a comme l’une de ses principales promesses de “sauver” l’entreprise du “pillage” le secteur privé et les politiques de la «période néolibérale».

Le PDG de CFE, Manuel Bartlett, a défendu la situation financière de l’entreprise lors du conseil d’administration où le business plan a été approuvé.

«Il a souligné que la situation financière de la CFE a une solidité extraordinaire, des finances saines qui lui ont permis de se développer et qu’à l’heure actuelle les immobilisations sont cotées en devises », a déclaré Bartlett, selon la déclaration.

La CFE disposera d’un budget de 28 500 millions de pesos (plus de 1 425 millions de dollars) pour l’année prochaine, a déclaré Bartlett.

Le chef de la commission a également déploré la mort de 142 employés suite à la pandémie COVID-19. (Photo: Europa Press)

Le directeur a fait valoir que les efforts de la CFE pour «récupérer les espaces du marché de la production d’électricité sont fondamentaux» pour assurer «un meilleur service à moindre coût et de moindre qualité».

Lors de la réunion, le chef de la commission a également a pleuré la mort de 142 employés pour la pandémie COVID-19. Via son compte Twitter, le responsable a annoncé qu’il y avait plus de 800 cas dans l’agence

«Ils me rapportent 824 cas confirmés de COVID-19 dans la CFE; Pour cette raison, le travail à distance est priorisé et les efforts sont redoublés pour préserver la santé du personnel qui réalise des activités essentielles sur le terrain », a-t-il déclaré.

Parmi les cas confirmés, seuls 13 sont hospitalisés, 7 stables et 6 délicats. En ce qui concerne la cas suspects, un montant supplémentaire de 821 patients, ce qui représente 102 cas probables de plus que la semaine dernière et 30,1% de plus qu’à fin octobre. De même, ils ont confirmé quatre décès dans la semaine dus au SRAS-CoV-2 chez les travailleurs des CFE.

