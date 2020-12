21/10/2020 Chabeli Iglesias nous donne quelques conseils simples pour décorer la table avec classe et élégance ce Noël EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD EDSON SMITTER / EDSON SMITTER

MADRID, 23 ANS (CHANCE)

La table de Noël est l’un des grands protagonistes des fêtes par excellence et décrit toujours le goût et la personnalité de l’hôtesse. Et qui mieux que Chabeli Iglesias, fille d’Isabel Preysler – véritable “reine des cœurs” et l’une des personnes les plus détaillées avec ses invités selon ceux qui la connaissent – pour nous donner quelques astuces pour la décorer.

Et c’est que, complètement renversée dans sa facette de décoratrice, la mondaine a lancé une nouvelle collection de la main de l’entreprise textile CARMEN BORJA où, une fois de plus, elle découvre son goût inné avec des éléments élégants qui invitent à décorer la table non seulement en Noël mais tous les jours de l’année.

Chabeli, qui cette année ne se rendra pas non plus en Espagne pour profiter des vacances avec sa mère et ses sœurs Tamara Falcó et Ana Boyer, nous donne quelques conseils simples pour rendre votre table plus belle que jamais ces soirées

1- “Les tables de Noël sont témoins de longues après-heures. Quand il s’agit de les habiller, le tissu que j’aime le plus est le lin. Il a un drapé impressionnant et pour moi les meilleurs sont ceux d’Europe, plus précisément de Hollande et de Belgique “.

2- “L’or et le rouge sont les couleurs associées à Noël. Bien que la nappe soit claire, comme le blanc ou l’écru ou le gris, tout détail de ces nuances sera décoratif pour les fêtes.”

3- L’individu ou les chemins placés sur la nappe aideront toujours à la protéger et à mettre en valeur la table.

4- Une astuce que j’utilise habituellement est de combiner une nappe d’un ensemble avec les serviettes d’un autre qui correspondent à la vaisselle. C’est toujours frappant et amusant. Lors d’une occasion spéciale, chaque détail compte.

5- En tant qu’éléments décoratifs, un centre de table fleuri et quelques bougies ne doivent pas manquer sur une table si c’est la nuit, ceux-ci contribueront à donner plus de chaleur. Si nous voulons opter pour la sophistication, certains lustres frappent la clé avec l’assiette basse.

Donc, si vous n’avez pas encore décidé comment sera votre table lors de ces jours spéciaux, avec ces conseils de décoration simples de Chabeli Iglesias, vous pourrez surprendre vos proches.