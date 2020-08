L’acteur Chadwick Boseman, 43 ans, est décédé vendredi d’un cancer du côlon – une des principales causes de décès liés au cancer aux États-Unis et qui affecte de plus en plus les jeunes Américains.

Alors que les décès dus aux cancers du côlon et du rectum sont en baisse depuis plusieurs décennies en raison de l’amélioration des mesures de dépistage et de traitement, les décès chez les jeunes ont légèrement augmenté ces dernières années, selon les chercheurs.

«Nous voyons plus de personnes dans la trentaine et la quarantaine qui développent des cancers colorectaux – souvent parce qu’elles présentent des symptômes qui ne sont pas considérés comme des cancers», a déclaré le Dr Nilofer Azad, professeur agrégé d’oncologie à Johns Hopkins Medicine.

Environ 30% des cancers colorectaux diagnostiqués aujourd’hui concernent des personnes de moins de 55 ans, a-t-elle déclaré. Les symptômes du cancer colorectal comprennent une modification des selles, des saignements rectaux, du sang dans les selles, des douleurs abdominales et plus encore.

L’acteur Chadwick Boseman pose pour un portrait à New York pour promouvoir son film, « Black Panther », le 14 février 2018.

Boseman, qui a eu un impact mondial en donnant vie à « Black Panther » dans l’univers cinématographique Marvel tout en jouant des icônes noires sur le grand écran, a été diagnostiqué avec un cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu alors qu’il progressait vers le stade IV, son a déclaré vendredi la famille dans un communiqué.

Le cancer colorectal – qui comprend le cancer du côlon et du rectum – devrait causer plus de 50000 décès en 2020 – dont 3640 décès chez des personnes de moins de 50 ans.

Le risque à vie de développer un cancer colorectal est d’environ 1 sur 23 pour les hommes et 1 sur 25 pour les femmes, selon l’American Cancer Society. Cette année, plus de 100 000 personnes recevront un diagnostic de cancer du côlon et plus de 40 000 de cancer rectal, dont 18 000 cas de cancer colorectal chez les personnes de moins de 50 ans, estime le groupe.

Plus de jeunes sont touchés

Pour les jeunes, ces chiffres augmentent. Les décès par cancer colorectal chez les personnes de moins de 55 ans ont augmenté de 1% par an entre 2008 et 2017, selon l’American Cancer Society.

En 2017, environ 130 personnes dans la vingtaine sont décédées d’un cancer colorectal, 720 dans la trentaine et 2700 dans la quarantaine, les groupes plus âgés représentant des taux de mortalité de plus en plus élevés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les diagnostics de cancer du côlon diminuaient dans les groupes d’âge de moins de 50 ans et augmentaient chez les 50 ans et plus, selon une étude publiée en 2017 dans le Journal of the National Cancer Institute.

Mais cette tendance s’est inversée au milieu des années 1980, lorsque les taux ont diminué chez les adultes de 55 ans et plus, tout en augmentant de 2,4% par an chez les adultes de 20 à 29 ans et de 1% par an chez les adultes de 30 à 39 ans, le étude trouvée.

Les taux de cancer rectal ont vu une version encore plus extrême de cette tendance.

«Si vous êtes né en 1990 ou après, vous êtes deux fois plus susceptible de développer un cancer du côlon ou quatre fois plus susceptible de développer un cancer rectal que ceux nés avant 1990», a déclaré Michael Sapienza, PDG de l’Alliance contre le cancer colorectal. « Cela devient malheureusement une épidémie de plus en plus grande. »

Sapienza, dont la mère est décédée d’un cancer du côlon à 56 ans, a déclaré que les oncologues voyaient plus de diagnostics tardifs de cancers colorectaux, qui sont souvent confondus avec d’autres maladies.

« Ce qui se passe, c’est que les jeunes vont chez le médecin pour avoir des symptômes, et il les emmène généralement voir trois ou quatre médecins jusqu’à ce qu’ils obtiennent un diagnostic », a-t-il déclaré. « Surtout maintenant, dans le monde de la télémédecine, les gens vont avoir peur de recommander une coloscopie. Si vous avez des saignements rectaux, des sueurs nocturnes, des crampes – en particulier du sang noir – vous devez vraiment le souligner avec votre médecin. »

Le voltigeur des Orioles de Baltimore Trey Mancini a été diagnostiqué en mars, quelques jours avant son 28e anniversaire. Il était à l’entraînement de printemps quand une paire de tests sanguins a révélé de faibles niveaux de fer. Ce qu’il pensait au départ être un ulcère de l’estomac ou une maladie cœliaque s’est avéré être un cancer du côlon de stade III. Manci a eu une tumeur maligne enlevée une semaine plus tard et a commencé la chimiothérapie en avril.

« Si vous êtes jeune comme moi, vous ne pensez pas avoir un cancer du côlon », a déclaré Manci à USA TODAY. Son père a reçu un diagnostic de cancer de stade II à 58 ans. «J’ai été choqué.

Trey Mancini de Baltimore Orioles dirige les bases après avoir réussi un home run en solo le 1er août 2019.

Les oncologues ne savent pas encore ce qui cause l’augmentation du nombre de cas chez les jeunes, mais il existe plusieurs théories.

« Nous ne pouvons vraiment pas nous concentrer sur une seule cause », a déclaré Azad. « Il pourrait y avoir des changements de régime alimentaire, de l’obésité, une augmentation de la prévalence du diabète. Toutes ces choses sont également associées au cancer colorectal. »

Une consommation élevée de viande et d’alcool transformés, de faibles niveaux d’activité physique et de consommation de fibres et le tabagisme sont également des facteurs de risque connus, ont déclaré les chercheurs.

« Il n’est pas surprenant que le moment de l’épidémie d’obésité soit parallèle à l’augmentation du cancer colorectal, car de nombreux comportements censés entraîner une prise de poids, tels que des habitudes alimentaires malsaines et des modes de vie sédentaires, augmentent indépendamment le risque de cancer colorectal », ont déclaré les chercheurs dans l’étude de 2017.

Les Noirs américains touchés de manière disproportionnée

Dans l’ensemble, le cancer colorectal affecte de manière disproportionnée les Noirs américains. L’incidence du cancer est environ 20% plus élevée chez les hommes et les femmes noirs par rapport à leurs homologues caucasiens, et les patients noirs sont environ 40% plus susceptibles de mourir d’un cancer colorectal, a déclaré Rebecca Siegel, épidémiologiste du cancer et directrice scientifique de la recherche sur la surveillance à l’Américain. Société du cancer.

« La différence de mortalité est ce qui est frappant », a déclaré Siegel. « C’est aussi l’éléphant dans la salle du racisme systémique qui dure depuis des décennies et qui affecte tous les membres de la communauté noire, quel que soit leur statut de richesse. »

Chez les jeunes, la différence dans le taux de cas entre les Américains noirs et blancs se rétrécit, a déclaré Siegel. Les Américains blancs de moins de 50 ans représentent une grande partie de l’augmentation des cas dans le groupe d’âge plus jeune, a-t-elle déclaré.

Quand les gens devraient-ils subir une coloscopie?

Pour lutter contre la prévalence croissante du cancer colorectal chez les jeunes, les chercheurs suggèrent d’éduquer les cliniciens et le public sur les symptômes et les dépistages, et d’élargir l’accès aux soins de santé aux jeunes, qui sont moins susceptibles d’avoir accès à un médecin de soins primaires et plus susceptibles de déclarer faillite de leurs traitements contre le cancer, a déclaré Siegel.

Les chercheurs suggèrent également de développer de nouvelles stratégies pour freiner l’épidémie d’obésité et orienter les Américains vers une alimentation plus saine et des modes de vie plus actifs.

Il est également important de mettre fin à la stigmatisation autour du cancer colorectal, disent les experts.

«Un symptôme très courant est le saignement dans les selles, et c’est embarrassant. Les jeunes n’ont pas l’habitude de parler de ces symptômes avec leurs amis», a déclaré Siegel.

Réduire la stigmatisation et accroître la prise de conscience à la fois des symptômes et du risque croissant chez les jeunes se traduit directement par la sauvegarde de vies, a-t-elle déclaré.

« Il peut être difficile pour certaines personnes de parler de leur côlon et de leurs selles, mais c’est le troisième cancer le plus courant et nous devons en parler davantage », a déclaré Manci.

En 2018, l’American Cancer Society a mis à jour ses lignes directrices pour recommander que les personnes à risque moyen de cancer colorectal commencent le dépistage régulier à 45 ans ou à 40 ans pour les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal, des antécédents de maladie inflammatoire de l’intestin et plus .

«Tout le monde a toujours dit que vous n’aviez pas besoin de coloscopie avant l’âge de 50 ans, et ce n’est clairement pas le cas», a déclaré Manci. « Avec le recul, j’aurais aimé me faire dépister à environ 25 ans. »

Davantage de groupes prévoient de revoir leurs directives dans un an ou deux, a déclaré Azad.

« Je ne serais pas surpris si nous commençons à voir des projections se déplacer plus tôt dans d’autres comités d’orientation », a déclaré Azad. « C’est un cancer très traitable, et c’est un cancer totalement évitable si les gens se font dépister. »

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Chadwick Boseman Death: Le cancer du côlon augmente chez les jeunes