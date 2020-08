L’acteur avait un cancer depuis 2016 (Photo: . / Mario Anzuoni)

L’acteur Chadwick Boseman, protagoniste de « Panthère noire« , il possède mort à 42 ans. La famille de l’acteur a confirmé la triste nouvelle à travers les réseaux sociaux de l’interprète de super-héros au sein de l’univers Marvel.

« C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons la mort de Chadwick Boseman»Dit le communiqué.

Selon lui, Boseman a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III depuis 2016. Au cours des quatre dernières années, il est passé à la dernière étape, cependant, l’acteur n’a jamais rendu public son état de santé.

« Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous en êtes venus à aimer », dit le communiqué.

La famille a partagé la déclaration sur les réseaux sociaux (Photo: Capture d’écran)

« Depuis ‘Marshall‘ jusqu’à ce que ‘Donner 5 sangs»,«Fond noir de Ma Rainey‘Par August Wilson et plusieurs autres, tous étaient filmé pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie», A-t-il révélé.

Mais, selon la déclaration, c’était « l’honneur de sa carrière qui a donné vie au roi T’Challa ‘Panthère noire‘ ». Boseman est décédé à son domicile, avec sa femme et aux côtés de sa famille, selon un communiqué.

« La famille vous remercie pour votre amour et vos prières et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.», A déclaré le communiqué publié sur son compte Twitter.

Selon la déclaration, le roi T’Challa était l’un des rôles les plus importants de sa carrière (Photo: fichier)

Boseman est né en Caroline du Sud le 29 novembre 1977, a étudié à l’Université Howard et a joué de petits rôles à la télévision avant son premier rôle principal en 2013.

ses performance surprenante de la star stoïque Jackie Robinson avec Harrison Ford dans le film « 42”De 2013 a attiré l’attention à Hollywood. L’acteur est décédé le même jour que la Major League Baseball a célébré la Journée Jackie Robinson.

Le caractère de T’Challa est apparu pour la première fois dans le film au box-office « Captain America: Civil War », à partir de 2016, et son message d’accueil «Wakanda Forever» a retenti dans le monde entier après la sortie de «Black Panther» il y a deux ans.

Depuis la publication de la nouvelle, des adeptes, des collègues et même des politiciens ont présenté leurs condoléances à la famille de l’acteur.

L’acteur n’avait que 42 ans (Photo: . / Mike Blake)

« C’est un coup écrasant« A déclaré l’acteur et réalisateur Jordan Pele Sur Twitter.

« Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille Chadwick Boseman. Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix»A partagé le compte Twitter de Marvel Studios.

«Ce fut un grand honneur de travailler avec vous et de vous rencontrer. Quel être humain généreux et sincère. Vous avez cru en la nature sacrée du travail et vous avez tout donné. Beaucoup d’amour à ta famille. Et beaucoup d’affection de la part de nous tous qui sommes partis d’ici », a-t-il exprimé Mark Ruffalo.

« Mon cœur est brisé. Mon ami et partenaire Bison Chadwick Boseman était brillant, gentil, cultivé et humble.. Il est parti trop tôt, mais sa vie a fait une différence. Envoyant mes condoléances à sa famille », a-t-il écrit Kamala Harris, Candidat démocrate à la vice-présidence pour les élections de 2020.

Plusieurs personnalités ont adressé leurs condoléances à la famille de l’acteur (Photo: .)

« Il Le vrai pouvoir de Chadwick Boseman était plus grand que tout ce que nous avons vu à l’écran. De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré des générations et leur a montré qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient, même des super-héros. Jill et moi prions pour ses proches en cette période difficile », a déclaré la candidate à la présidentielle, Joe Biden.

« Je suis absolument dévasté. C’est au-delà du déchirement. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il avait beaucoup de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant de notre amitié. Reste au pouvoir, roi« , Partagé Chris Evans.

«Chadwick était quelqu’un qui rayonnait de puissance et de paix. Qui représentait bien plus que lui-même. Qui a pris le temps de vraiment voir comment quelqu’un allait et lui a donné des mots d’encouragement lorsque cette personne n’était pas en sécurité. Je suis honoré d’avoir les souvenirs que j’ai. Les conversations, les rires. Mon cœur est avec vous et votre famille. Il nous manquera et ne l’oubliera jamais. Repose au pouvoir et en paix mon ami », écrit-il Brie larson.

