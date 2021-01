Le cidre était la “reine du pain grillé”

2020 a été, sans aucun doute, une année difficile: pandémie, quarantaine, récession économique, chômage et pauvreté en hausse. Mais toujours, à la fin de l’année, on espère que la prochaine sera meilleure et parie et donne de l’espoir.

Mais déjà avant la “Bonne année!” des décisions doivent être prises: cidre, champagne, bière, vin? Et dans le cas de ce dernier: rouge, blanc, rose?

À cet égard, le cabinet de conseil STG, spécialisé dans le monde des vignobles, a mené une enquête sur ce qui a été bu dans la nuit du 31 décembre et aux premières heures de 2021 et a demandé ce qu’il y avait dans ces verres qui ont toasté la nouvelle année.

L’une des conclusions était que «La reine du pain grillé» était le cidre, indiqué comme l’option choisie au moment du menton-menton par 61,5% des enquêtés. Le choix n’était cependant pas exclusif, puisque les personnes consultées ont fait plus d’un choix de boisson pendant ces heures, à mi-chemin entre l’année qui part et celle qui arrive. 46,5% ont indiqué que leur boisson pour la fête de fin d’année était la bière et 46,3% ont choisi le vin et 31,9% le champagne. De plus, 21,9% ont été encouragés à boire des boissons blanches et 19,5% accompagnés la nuit et les premières heures du matin de boissons alcoolisées et de cocktails.

L’enquête a creusé un peu plus parmi ceux qui ont choisi ce que STG appelait les «vins tranquilles», contrairement aux vins effervescents, et a révélé que parmi eux la moitié (50%) ont choisi le rouge, 33% ont choisi entre différents types de blanc et 17% rosé, un pourcentage qui attire l’attention, mais qui répond à une tendance. Le vin rosé, a déclaré le consultant “gagne des adeptes” et sur cette base “les vignobles ont multiplié l’offre”.

Les résultats de l’enquête STG sur la «couleur» choisie par ceux qui ont opté pour le vin

Dans sa première édition de «Drop», mini-livraisons d’informations ponctuelles sur la consommation de vin, STG a également souligné que la répartition par tranche d’âge des préférences en matière de boissons alcoolisées ne présente pas de grandes variations. «Peut-être le choix du vin des plus de 55 ans (57,1%), de la bière des 25 à 34 ans (53,3%) et du champagne en la tranche d’âge des 45 à 54 ans (37,9%), un peu plus marquée que dans le reste des groupes ».

La répartition par âge des préférences en matière de boissons alcoolisées ne montre pas de grandes variations. 57,1% des plus de 55 ans choisissent les vins fins, 53,3% des 25 à 34 ans préfèrent la bière et 37,9% des 45 à 54 ans préfèrent le champagne

STG (les lettres renvoient au mot stratégie en anglais, «stratégie») est une société de conseil et de conseil en vins fondée en 2001 par Dolores Lavaque, cinquième génération de vignerons et professeur de «commerce du vin» au Centre Argentin des Vins et Spiritueux (CAVE).

Un récent rapport d’Infobae, concernant la «Journée du vin argentin», a constaté, entre autres, qu’en 2020, il y avait eu un changement frappant dans la tendance de la consommation, qui avait systématiquement baissé au cours des cinq années précédentes et rebondi grâce à aux habitudes plus chaleureuses qui ont poussé la pandémie et la quarantaine.

De plus, l’industrie parie qu’en 2021, les vins argentins gagneront à nouveau de l’espace sur le marché international, comme ils l’ont fait entre 2002 et 2012, grâce à la «rage du malbec». Quatre phénomènes confortent cette attente: l’imposition par les États-Unis (premier importateur mondial) de tarifs douaniers élevés à l’entrée de vins de France, d’Espagne, d’Allemagne et d’Angleterre; les incendies de forêt en Californie, qui affecteront la production de certains cépages dans la région pendant au moins deux ans, le Brexit, qui signifiera que les vins d’Europe continentale n’entreront plus au Royaume-Uni, autre importateur important, en franchise de droits; et la décision de la Chine d’arrêter d’acheter du vin australien (producteur et exportateur de classe mondiale) parce que l’Australie a souscrit à la demande des États-Unis et de l’Angleterre d’enquêter sur la responsabilité chinoise dans l’origine et la propagation du coronavirus.

