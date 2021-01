Les virus ne réfléchissent pas, mais ils peuvent s’adapter à l’environnement pour survivre, et cette capacité peut expliquer l’émergence récente inquiétante de plusieurs variantes beaucoup plus contagieuses du virus covid-19.

Comme tous les virus, le SARS-CoV-2 mute. Lorsqu’elle se propage, il y a des erreurs qui se produisent et bien que la plupart de ces mutations n’aient aucune conséquence, certaines peuvent lui garantir une survie plus longue.

C’est le cas des trois variantes les plus contagieuses récemment identifiées au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, qui sont apparues à l’automne dernier, à quelques semaines d’intervalle, lorsqu’au cours des mois de la pandémie aucune mutation significative n’avait été enregistrée.

C’est une coïncidence? Le hasard joue peut-être son rôle, selon les experts, mais ce n’est pas seulement cela.

«Lorsque le nombre d’infections est réduit, le terrain du virus est restreint» et donc les chances d’une mutation problématique, explique Emma Hodcroft, épidémiologiste à l’université de Berne.

Mais, au contraire, dans un contexte de forte circulation du virus, “les opportunités pour le virus de trouver un contexte ou une personne qui par hasard peuvent conduire à quelque chose dont on ne voulait pas”, ajoute-t-il, comparant la situation à un jeu de roulette. Russe.

«C’est un mélange entre la quantité de virus qui circule, c’est-à-dire le nombre de fois où l’on jette le dé en l’air, et le contexte du virus», c’est-à-dire un monde où le virus est répandu, qualifie Wendy Barclay, virologue de l’Imperial College de Londres.

“C’est le moment où l’on peut s’attendre à l’apparition de variantes, du fait de la réponse immunitaire. Parce que le niveau d’immunité globale au virus augmente en raison des infections et de la vaccination”, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.

– Patient immunodéprimé –

“Dans les endroits où les variantes problématiques sont apparues, en Afrique du Sud et au Brésil, il existe déjà un niveau significatif de réponse immunitaire chez les personnes infectées et guéries”, a ajouté l’expert.

Mais certains scientifiques doutent de la relation entre une séroprévalence élevée et l’apparition des variantes.

«Il est plus que probable que l’évolution du virus se déroule chez un patient», explique Bjorn Meyer, virologue à l’Institut Pasteur de Paris. Par exemple, chez les patients présentant des déficiences ou des déficiences immunitaires, comme certains chercheurs le soupçonnent dans le cas de la variante britannique.

“Lorsqu’un patient est immunodéprimé, le virus peut rester plus longtemps”, a déclaré Meyer à l’..

Par exemple, le virus covid-19 survit une dizaine de jours chez une personne, mais il existe des études qui montrent qu’il existe des patients qui en sont porteurs en vie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l’infection.

Bien qu’immunosupprimé, le patient se défend un peu contre le virus, même s’il n’est pas complètement expulsé de l’organisme. Face à cette “pression immunitaire”, le virus “est contraint de muter. Soit il mute et échappe à cette réponse immunitaire, soit il meurt”, explique Meyer.

Alors pourquoi une variante du virus n’est-elle pas apparue plus tôt au cours de ces mois de pandémie?

«C’est là que le hasard entre en jeu», répond le virologue. «Il n’y a pas tellement de personnes immunodéprimées» et au début de la pandémie, il y avait moins de cas et ces personnes, qui étaient connues pour être particulièrement exposées «étaient particulièrement protégées et isolées», selon lui.

– Que le meilleur gagne” –

Pensons aux zones où il y a plus de personnes immunodéprimées, qu’elles le sachent ou non.

“L’émergence d’une variante du SRAS-CoV-2 en août en Afrique du Sud, l’un des pays au monde les plus touchés par le virus du sida, pourrait être le résultat d’une permanence plus intense et prolongée du coronavirus dans l’organisme des personnes qui vivent avec le VIH, qui favoriserait les mutations », selon l’Académie française de médecine.

L’hypothèse est «valide», selon Meyer, bien que l’origine d’une variante soit difficile à identifier.

Dans tous les cas, quelles que soient les conditions exactes d’émergence des nouvelles souches, la sélection naturelle compte également.

“C’est un processus normal de compétitivité dans lequel le meilleur gagne. Le plus fort ou celui qui se transmet le mieux est le plus apte à perpétuer cette espèce virale. C’est un processus clairement darwinien qui guide l’évolution du monde”, a déclaré l’infectologue belge. Yves Van Laethem lors d’une conférence de presse.

Pour cette raison, les chercheurs considèrent que d’autres variantes problématiques sont probables. Et peut-être sont-ils déjà parmi nous.

“Le nombre total de cas continue d’augmenter de façon exponentielle et il ne serait pas surprenant que des souches plus problématiques aient émergé pendant l’hiver même si pour l’instant seules les souches qui ont émergé à l’automne ont été détectées et qui sont maintenant sur nos radars”, a-t-il déclaré. sur Twitter Carl Bergstrom, professeur de biologie à l’Université de Washington.

