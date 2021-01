15 minutes. Le président sortant des États-Unis (USA), Donald Trump, a anticipé son retour à Washington jeudi et n’assistera pas au traditionnel gala organisé chaque année dans sa résidence et club privé de Palm Beach (Floride), Mar-a-Lago, où Les participants ont payé de grosses sommes à partager avec le président le soir du Nouvel An.

Trump et la première dame, Melania, sont partis pour la capitale dans Air Force One. Ce changement d’agenda inattendu lui fera manquer la fête annuelle du Nouvel An qu’il organise à Mar-a-Lago depuis cinq décennies.

Il revient à Washington après avoir profité des températures chaudes et de ses habituelles parties de golf à Palm Beach depuis le 23. Là, il a passé avec sa famille ce qui était son dernier Noël en tant que président.

Célébration controversée

La célébration du gala n’est pas sans polémique puisqu’elle se déroulera au milieu d’une pandémie et malgré les recommandations constantes des autorités sanitaires. Ils ont suggéré d’éviter à tout prix les rassemblements de masse et de laisser passer les fêtes de Noël pour éviter le risque d’augmentation des infections.

Le prix payé pour assister à la fête de fin d’année et accompagner Trump à une date aussi importante est inconnu. Cependant, le journal Palm Beach Post a rappelé que les entrées ont augmenté depuis que Trump a remporté les élections de 2016.

Le soir de la Saint-Sylvestre cette année-là, les membres du club ont payé 525 $ par personne, 600 $ l’année suivante et 650 $ en 2018. Le prix qui était encore plus élevé pour les invités qui accompagnaient les habitués de Mar-a-Lago.

Les médias locaux soulignent que, malgré le départ de Trump et Melania, vos enfants resteront pour assister au gala, auquel ils sont tous allés l’année dernière.

Les Atouts ont publié ces dernières heures sur leurs réseaux sociaux des messages et des photos montrant les bons moments vécus dans le sud de la Floride.

Ce sera la deuxième fois que Trump n’assiste pas au gala ces dernières années. En 2018, il a reçu la nouvelle année à Washington en raison de la fermeture administrative du gouvernement fédéral. A cette occasion, Melania était celle qui présidait la fête.

Retour à Washington

Les restrictions d’espace aérien dans la région de Palm Beach, qui sont toujours programmées lors des visites du président à Mar-a-Lago, étaient initialement prévues jusqu’au 3 janvier, bien que Trump soit finalement retourné à Washington plus tôt.

Là, on s’attend à ce qu’il continue ses pressions pour essayer que le 6 janvier, le Congrès, en session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat, ne confirme pas les résultats des élections présidentielles de novembre dernier, dans lesquelles le démocrate a gagné. Joe Biden.

Malgré le fait que le triomphe de Biden était connu il y a plus de 50 jours, le républicain refuse de reconnaître sa défaite et a intenté plusieurs poursuites pour disqualifier les résultats, bien que tous aient été rejetés.

Sur le chemin de l’aéroport de Palm Beach, Trump a vu la foule de supporters attendant que la caravane présidentielle passe avec des drapeaux américains et des pancartes en leur faveur. Certains messages pro-démocrates ont également été vus, l’un d’eux disant “Biden a gagné, vous avez perdu, surmontez-vous.”