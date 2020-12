Le spectre conservateur occidental a commencé à parler, avec un langage très positif, du «changement de cycle» pour faire référence à la chute des gouvernements de gauche bolivariens au début de la première décennie de ce siècle.

Avec un «soulagement démocratique» plein de soupirs que l’on pouvait entendre dans tout l’Atlantique, ils ont célébré la chute de ces régimes, classés par eux-mêmes comme des «dictatures». Faisant allusion dans les principaux rapports des médias que ces cadres arrivaient à leur fin en raison de leurs propres erreurs, dont la droite avait déjà mis en garde cinq ans auparavant: “augmentation de la pauvreté”, “censure”, “persécution” … Ainsi, les sociétés qui en souffraient en avaient assez des aventures alternatives, retournant au système néolibéral qui régnait auparavant.

Tout a commencé en 2009, avec la chute de Manuel Zelaya au Honduras et celle de Fernando Lugo au Paraguay trois ans plus tard. Ce sont les maillons les plus faibles de la gauche latino-américaine, car tous deux sont arrivés au pouvoir avec les forces politiques des régimes néolibéraux qu’ils voulaient surmonter pendant leur gouvernement.

Le Hondurien s’est réveillé un matin avec les militaires qui ont pris sa maison et l’ont expulsé du pays. Le paraguayen a observé comment les médias paraguayens, au pouvoir des forces sociales qui l’ont affecté (Eglise, grands propriétaires terriens, banquiers …) lui ont endossé la responsabilité d’un massacre de paysans qui a servi de base légale à un mise en accusation.

Il y a eu une réponse des deux sociétés contre les deux coups d’État, celui du Honduras plus soutenu et aussi, pour cette raison précise, plus réprimé. Ces gouvernements ne sont pas tombés parce que leurs dirigeants avaient mal agi, il n’y a pas eu de troubles sociaux, mais les oligarchies locales, avec l’aide des ambassades américaines respectives, ont porté les coups aux démocraties.

Après la répétition au Paraguay d’un coup d’État utilisant des institutions démocratiques, qui a permis à la violation de la démocratie de passer par une transition vers un meilleur système, ils sont arrivés Brésil et l’Argentine.

Il y avait eu l’aspiration des grandes entreprises et des banques au «changement de cycle», dont l’importance résidait dans le fait que ces organisations économiques reprennent possession de l’exploitation des ressources naturelles, mais renforcent aussi l’idée-force (remise en cause après tant de triomphes à gauche) qui affirme que la gauche tombe sous le poids de ses propres erreurs.

Cependant, le changement de cycle a été imposé. Ce qui reste. Le Venezuela et Cuba souffrent les sanctions des disproportions qui n’ont pas augmenté même à la demande de l’ONU qui l’a imploré pour la situation de la pandémie.

Le Nicaragua a été attaqué en 2018 par un terrorisme travailleur de rue qui a utilisé une manifestation légitime pour justifier la violence. La Bolivie a subi un coup d’État l’année dernière et l’Équateur a voté pour la poursuite de la Révolution citoyenne pour voir plus tard le retour du néolibéralisme rejeté dans les urnes, les sociétés offshore et les appartements de luxe à l’étranger.

Cependant, et contrairement aux autres décennies où seul Cuba est resté, regardant de loin la chute des gouvernements progressistes (Salvador Allende au Chili, Daniel Ortega au Nicaragua), à cette occasion séjourné En outre, le Nicaragua et le Venezuela, configurant un scénario dans lequel les forces de gauche n’ont pas été vaincues.

Malgré la manipulation du processus historique par les forces du coup d’État, la majorité sociale du Mexique a opté pour Lopez Obrador, surmonter la fraude électorale qui a empêché sa victoire en 2006 et 2012; Les citoyens boliviens ont rejeté le coup d’État et ont voulu revenir au socialisme, c’est pourquoi aujourd’hui Luis Arce, du MAS, en est le président; et les sondages en Équateur montrent que la gauche menée par Rafael Correa – le binôme Arauz-Rabascall – gagnera au premier tour.

La réalité est têtue et la gauche gouverne pas mal, mais très mal pour ceux qui ont tellement d’argent qu’ils génèrent un effondrement des inégalités dans la société, car basé sur des impôts et des lois en faveur de ceux qui ont moins, cette option politique redistribue la richesse . C’est pourquoi le premier cycle de changement s’est imposé et l’actuel est la conséquence d’un processus historique qui répond aux intérêts de la majorité sociale.