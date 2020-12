Le bâtiment de la Réserve fédérale américaine à Washington DC (REUTERS / Kevin Lamarque)

Après la pandémie et avec cela en toile de fond, le Réserve fédérale des États-Unis (FED, en anglais) a modifié une certaine partie du cadre dans lequel elle mène sa politique monétaire, affectant, comme on pouvait s’y attendre, non seulement les États-Unis mais aussi l’économie mondiale. Le changement fait partie d’un examen de la stratégie de politique monétaire qui avait commencé l’année dernière. Compte tenu de l’influence considérable des taux d’intérêt américains sur les flux mondiaux de capitaux et de la valeur des actifs financiers en général, il faut s’attendre à ce que les yeux soient braqués sur ce point.

Nous avons vu que le président de ladite entité, Jérôme Powella déclaré que la Réserve fédérale américaine définirait son objectif de stabilité des prix comme une inflation moyenne d’environ 2% par an. De son côté, il a également modifié son objectif concernant le niveau d’emploi.

Pour comprendre la décision, il faut la mettre en contexte, la Fed n’avait jamais défini numériquement son objectif d’inflation avant la crise financière mondiale de 2008 (subprime). Question qui était pratique, lui donnant de plus grands degrés de liberté, pour influencer le cycle économique. Cependant, dans l’objectif de renforcer sa politique de forward guidance, la Fed a décidé de préciser son objectif d’inflation, mesuré par le déflateur des dépenses des ménages en général, et non par l’inflation sous-jacente.

Dans le cas de l’objectif d’emploi, une valeur spécifique n’a jamais été fixée, comme c’est le cas pour l’inflation. La Fed a donné un cadre plus souple et moins restrictif à la définition de l’emploi. Alors ils pensent, de la part de l’organisation, que des taux de chômage proches voire supérieurs à ce qui est considéré comme le plein emploi (sans compter le chômage frictionnel), n’entraînera pas une politique monétaire plus stricte si un impact négatif sur l’inflation ou d’autres variables n’est pas vérifié en même temps.

En raison de ces changements de politique monétaire, l’économie américaine a enregistré des changements importants dans le comportement de certaines variables clés, comme l’inflation. Cette variable semble moins sensible au degré d’utilisation de la capacité installée. Au-delà, la baisse systématique du taux de chômage observée ces dernières années n’a pas entraîné de pressions inflationnistes, et l’estimation du taux de chômage conforme à l’objectif d’inflation de 2% à long terme est passée de 5, 5% en 2012 à 4,1% au début de cette année.

Par ailleurs, une baisse a été observée en termes de projection du taux d’intérêt réel conforme aux objectifs d’emploi et de stabilité des prix, qui est passé de 2,25% à 0,5% par an. Cela signifierait une baisse du taux des fonds fédéraux de 4,25% à 2,5% par an (en tenant compte de l’objectif de 2%). Cela prive la Fed de la capacité de manœuvrer pour abaisser le taux d’intérêt de la politique monétaire face à des chocs de demande défavorables.

Maintenant à quoi devons-nous nous attendre? Certains commencent à considérer qu’il est avantageux pour les banques centrales d’augmenter légèrement leur objectif d’inflation, de donner plus d’air à la politique monétaire et de protéger leur crédibilité.

Dans ce scénario, il ne serait pas inhabituel que les taux d’intérêt réels restent très bas pendant une période prolongée, si l’on estime que, du fait de la crise liée à la pandémie, le taux d’inflation est inférieur à 2%. Une garantie du changement de politique monétaire est que des taux d’intérêt réels bas réduiraient le coût en termes réels de la dette publique émise par le Trésor américain. Ce qui aura certainement un impact sur les marchés émergents, rendant leurs instruments de dette plus puissants en raison du différentiel de rendement.

Face aux bulles financières récurrentes caractéristiques des cycles économiques aux États-Unis et à la baisse des taux d’intérêt depuis près de deux décennies, certains suggèrent qu’une stagnation séculaire serait associée à un taux d’intérêt naturel plus bas, et ceci à son tour elle aurait des causes réelles, comme une baisse de l’investissement et la productivité marginale du capital.

L’utilisation du SWAP montre un changement important dans la politique de la Fed en tant que banquier mondial, bien qu’il s’agisse actuellement d’une politique limitée aux intérêts commerciaux et géopolitiques des États-Unis, laissant de côté les pays en développement, qui sont les plus encouragé à avoir un financement international. Les motivations semblent liées à l’intérêt personnel des États-Unis, qui consiste aujourd’hui à stabiliser son marché de la dette, à maintenir des taux d’intérêt bas, à éviter l’effondrement des flux commerciaux avec ses principaux partenaires et à exercer un leadership monétaire responsable en sa zone d’influence géopolitique.

La pandémie, qui a engendré la nécessité d’un plus grand activisme budgétaire au niveau mondial, avec une lente reprise dans les pays avancés, aux États-Unis et en Europe, nous conduit à penser que les banques centrales continueront à se transformer en agents fiscaux. Il est pratique pour les banques centrales périphériques de le remarquer.

