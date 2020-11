Un manifestant lors d’une récente manifestation contre le décret gouvernemental d’augmentation de 5% pour décembre. De plus, il sera déduit de l’augmentation du premier semestre avec le nouveau système (Nicolás Stulberg)

Lorsqu’ils recevront en mars la première augmentation des actifs selon le système de mobilité des retraites que le gouvernement entend appliquer à partir de 2021, les retraités argentins auront perdu un quart de mise à jour.

En effet, le sixième article du projet final adressé par l’Économie à la Commission mixte sur la mobilité des pensions du Congrès précise que «le coefficient de mobilité prévu à l’article 1 de cette loi à déterminer pour le mois de mars 2021, Il sera donné par le différentiel résultant entre le pourcentage que produit l’application de la formule approuvée pour l’augmentation et celui correspondant à décembre 2020 établi par la BRANCHE EXÉCUTIVE NATIONALE, conformément à l’article 55 de la loi n ° 27 541 ».

Cela signifie que l’augmentation de 5% à payer en décembre prochain, selon le récent décret 899 du gouvernement national, sera considérée comme un paiement en raison de l’augmentation de mars.

Le gouvernement soutient que puisque l’augmentation de mars correspond à la seconde moitié de 2020 et qu’en décembre les retraités ont déjà reçu une augmentation trimestrielle, il est correct de la déduire.

L’avocat des retraités Andrea Falcone a estimé que cette mesure était «littéralement une arnaque aux retraités». L’augmentation de décembre, a-t-il expliqué à Infobae, correspond au deuxième trimestre de cette année, de sorte qu’en mars, lorsque le nouveau système commence, il ne devrait pas avoir de déduction, mais une épissure parfaite, puisque la première augmentation du nouveau système couvrira la deuxième semestre 2020, il n’y a pas de chevauchement. En prenant l’augmentation de décembre comme un acompte, le gouvernement prend un quart des retraités, a-t-il déclaré.

«En mars 2021, il y aura des augmentations correspondant au deuxième semestre de 2020. C’est une variation semestrielle qui dans ce cas devrait refléter l’augmentation de septembre à mars. Mais comme au milieu il y a une augmentation en décembre, cette augmentation est “à cause” de ce que sera l’augmentation en mars “, ont-ils expliqué à partir de l’Economie.

Autre image d'une manifestation récente de retraités

L’explication n’a pas convaincu le retraité Adrian Troccoli, qui a expliqué que le «truc» du gouvernement est d’appliquer la logique du prochain système à celui actuellement en vigueur, de sorte que le Trésor se retrouve avec un quart d’ajustement à la retraite.

Selon Troccoli, le gouvernement recourt au même expédient que le gouvernement Macri a appliqué en mars 2018, lorsqu’il a commencé à appliquer le système de mobilité des retraites sanctionné fin 2017 (le jour des 14 tonnes de pierres de la Plaza del Congreso) , mais aggravé, car ce qui était alors un sursis est désormais directement la confiscation d’un quart. “Ils ont modifié la fréquence d’ajustement (de trimestriel à semestriel) et le décalage sert à liquéfier l’augmentation avec l’inflation qui s’est écoulée depuis la hausse précédente”, a-t-il expliqué.

«Ce versement d’acompte (par l’article 6 du projet officiel) est insoutenable devant les tribunaux», a déclaré Troccoli, qui a rappelé que la formule appliquée par le gouvernement Macri en 2018 et 2019 aurait donné cette année une augmentation de 41,1%. , soit 13 points de pourcentage d’augmentation de plus que celui qui a eu, avec les décrets présidentiels, les retraités qui ont reçu le maximum, et 4,3 points de pourcentage de plus que l’augmentation que ceux qui ont reçu le minimum ont eu. “C’est ce que dit la décision d’hier de la Chambre du Paraná, déclarant les augmentations par décret gouvernemental inconstitutionnelles”, a-t-il déclaré.

Dans l’avis sur le projet initial (qui n’incluait pas l’article 6, qui prend l’augmentation de décembre comme un acompte), les dirigeants qui ont signé l’avis majoritaire (Fernanda Raverta par les Anses ,, Roberto Arias Oui Raul Rigo par Économie et Luis Bulit Goñi Oui Miguel Baelo pour le portefeuille du travail) signé, avec six législateurs officiels (les députés Marcelo Casaretto, Carlos Heller et Hilda Aguirre et les sénateurs Carlos Caserio, Daniel Lovera et Roberto Mirabella) que le retour au critère selon lequel l’ajustement devrait peser 50% des salaires et 50% la collecte des Anses (au lieu de 70% d’inflation et 30% de salaires, comme l’a fait la formule appliquée en 2018 et 2019) permettrait “de récupérer le équilibre du système en fonction de ses sources de financement »et que« le retour à une mise à jour semestrielle permettra de suivre un processus de désindexation de l’économie ». Et ils ont ajouté qu’en “réduisant de trois mois le décalage des principales variables impliquées”, cela permettrait de réduire les “sources de contentieux”.

Mais avec l’article 6 du projet final, a déclaré Troccoli, l’effet sera exactement le contraire.

L’argument du gouvernement est qu’en 2018 Macri a appliqué une première augmentation trimestrielle en mars, alors qu’en fait il aurait dû donner une augmentation semestrielle et c’est pourquoi les retraités et retraités ont subi «une forte perte de pouvoir d’achat». Cette perte, en tout état de cause, a été amplifiée par l’annulation de la loi précédente et son remplacement par des augmentations trimestrielles par décret appliqué par le gouvernement d’Alberto Fernández. Une étude d’économistes Marcelo Capello et Laura Caullo, de l’Ieral de la Fondation méditerranéenne, a calculé qu’avec les mises à jour par décret, au lieu d’appliquer l’ancien système, en 2020, le gouvernement a «économisé» 108 milliards de dollars, soit 0,4% du PIB, aux dépens des retraités .

Les Anses ont déclaré dans un communiqué que “la nouvelle formule de mobilité vise à récupérer l’évolution des actifs”. Le texte dit que «loin de nuire aux retraités et aux retraités, on cherche à protéger leurs revenus jusqu’à ce que le congrès adopte la nouvelle loi sur la mobilité, comme cela a été fait tout au long de la 2020 ».

Le texte explique que “au cours de l’année 2020, le gouvernement national a garanti des augmentations trimestrielles par décret pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre”. Ainsi, poursuit-il, “compte tenu du chevauchement des périodes, le projet de loi prévoit que l’augmentation trimestrielle déjà accordée en décembre 2020, sera prise en compte dans le calcul semestriel à effectuer pour mars 2021”. Avec l’approbation de la nouvelle loi, souligne l’agence, “non seulement elle cherche à améliorer les actifs de retraite, mais le lien entre les formules peut être corrigé, si nécessaire, avec l’indice appliqué par le décret de décembre”.

L’Agence est revenue au début de la formule appliquée entre 2018 et 2019. Lorsque la première augmentation trimestrielle a été appliquée en mars 2018, a-t-il souligné, «une grande perte de pouvoir d’achat a été générée pour les retraités et les retraitées, depuis son remplacement. une augmentation semestrielle pour une augmentation trimestrielle sans résoudre sa connexion ». Dans cette circonstance, a-t-il souligné, «les départs à la retraite ont perdu près de sept points par rapport à l’inflation, car une augmentation trimestrielle n’a pas été accordée en décembre 2017 ni résolue, ce qui aurait été l’autre solution possible, l’application d’une première mobilité semi-annuelle en mars 2018 ».

L’argument officiel selon lequel les augmentations par décret se réfèrent au trimestre précédent ignore le fait que dans un tel cas, le premier aurait dû prendre en compte l’inflation des six mois précédents, car c’était le retard dans l’application de la formule qui était en vigueur jusqu’à la fin de 2019. Selon Falcone et Troccoli, compte tenu du décalage du système précédent, l’augmentation de décembre correspondait strictement au deuxième trimestre de 2020, il n’y a donc pas de chevauchement et aucune déduction ou contrepartie d’acompte ne correspond.

Les juges auront le dernier mot.

