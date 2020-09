MILWAUKEE – Jacob Blake, abattu sept fois par Kenosha, Wisconsin, la police, a des mots puissants de son lit d’hôpital alors que la nation est aux prises avec une tension croissante sur les inégalités raciales: « Il y a beaucoup plus de vie à vivre. »

Une vidéo d’une minute a été publiée sur Twitter samedi par l’avocat de Blake, Benjamin Crump, dans laquelle l’homme noir de 29 ans a décrit calmement la douleur qu’il a subie et a encouragé les téléspectateurs à valoriser leur vie et celle des autres. Blake est paralysé de la taille vers le bas après avoir été abattu dans le dos à bout portant par l’agent de police de Kenosha Rusten Sheskey le 23 août.

«Il y a beaucoup plus de vie à vivre ici mec», dit-il. «Votre vie, et pas seulement votre vie, vos jambes – quelque chose dont vous avez besoin pour bouger et avancer dans la vie – peuvent vous être enlevées comme ça. Je vous promets, le type de (juron) que vous allez traverser – j’ai des agrafes dans le dos, des agrafes dans mon estomac (explétif) – vous ne voulez pas avoir à faire face à ça (juron), mec.

Des milliers de mars: Des milliers de personnes défilent avec la famille Jacob Blake à Kenosha: « Nous marcherons main dans la main »

«Toutes les 24 heures, c’est … de la douleur. Ça fait mal de respirer, ça fait mal de dormir, ça fait mal de bouger d’un côté à l’autre, ça fait mal de manger. S’il vous plaît, je vous le dis, changez votre vie là-bas. Nous pouvons rester unis, gagner de l’argent, tout faciliter pour nos gens ici, mec, car il y a tellement de temps qui a été perdu. »

L’histoire continue

Sur cette photo de la vidéo du tribunal du comté de Kenosha, Jacob Blake répond aux questions lors d’une audience le 4 septembre 2020, à Kenosha, Wisconsin.

La vidéo survient un jour après que Blake a fait sa première apparition publique par vidéo à la cour de circuit du comté de Kenosha. Vendredi, il a plaidé non coupable de plusieurs chefs d’accusation découlant d’un incident domestique en mai – une affaire sans rapport avec la fusillade.

L’enquête sur la fusillade est en cours et menée par le ministère de la Justice du Wisconsin.

La vidéo de la fusillade a déclenché des jours de manifestations à Kenosha – qui comprenaient parfois des pillages, des incendies criminels et de la violence – et a attiré des visites en personne du président Donald Trump et du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden.

Biden à Kenosha: Biden décrit une conversation avec Jacob Blake lors de la visite de Kenosha: « Il a expliqué que rien n’allait le vaincre »

Trump à Kenosha: Trump revendique le mérite d’avoir apporté le calme à Kenosha lors de sa visite critiquée comme politisant les troubles

Blake a d’abord été menotté à son lit d’hôpital avec des députés stationnés dans la chambre jusqu’à ce que le mandat ouvert dans l’affaire domestique soit annulé il y a une semaine après qu’une caution de 500 $ ait été déposée. Les menottes ont scandalisé la famille de Blake et d’autres, y compris le gouverneur Tony Evers.

Une page GoFundMe consacrée aux frais médicaux et aux conseils de Blake pour lui et sa famille a permis de collecter 2,2 millions de dollars samedi soir.

Cet article a été initialement publié sur Milwaukee Journal Sentinel: Jacob Blake Kenosha: Vidéo publiée par l’avocat Benjamin Crump

L’article ‘Changez vos vies là-bas’ est apparu en premier sur Agence SEO.