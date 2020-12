Finalement, le personnel médical d’autres États à l’hôpital provisoire COVID-19[feminine installé dans le Circuit automobile Hermanos Rodríguez, dans la Mexico, dans le cadre du programme Opération Chapultepec, Ce qui consiste en augmenter la capacité hospitalière de la vallée du Mexique avant les nouvelles flambées de coronavirus.

Et c’est que, selon la dernière mise à jour du Secrétaire de Santé (Ssa), l’occupation hospitalière du CDMX est critique, car 86% enregistrés dans les lits généraux et 76% dans les lits avec ventilateur. Pour lui, un soutien a été demandé des agents de santé d’autres entités.

Dans l’après-midi de ce 24 décembre, le compte Twitter officiel de la Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a partagé une vidéo dans laquelle il est apprécié, etEntre applaudissements, viteros et le thème emblématique de la joie “Cielito Lindo” de Quirino Mendoza et Cortés, le soi-disant “Héros en robe.”

Quelques minutes plus tard, l’IMSS a publié une autre vidéo montrant l’arrivée des médecins à l’aéroport international de Mexico (AICM), et dans laquelle ils ont offert quelques déclarations:

“Ma carrière est la suivante, c’est-à-dire que je ne peux pas rester les bras croisés et voir comment le monde, notre pays et nos villes s’effondrent à cause de cette contingence”a déclaré l’infirmière Karla Solís Escobar.

“Je suis motivé par le fait que j’ai fait ma résidence ici, alors je sens que je dois beaucoup aux hôpitaux de Mexico et il est temps de le rendre”a déclaré le Dr Wendy González Molina.

“Outre la fierté, c’est un privilège de faire partie d’une si grande institution qui nous soutient”, a déclaré l’infirmière Selene Hernández Pérez.

“Mon principal motif a été de voir le besoin dont souffre le pays, principalement Mexico, le besoin des patients et des mêmes collègues qui ne peuvent pas faire face”, a déclaré l’infirmière Filemón Hernández Menchaca.

Dans cette grande manifestation de soutien et solidarité non seulement ils ont amené des médecins, mais aussi ils ont fait don de personnel infirmier et de vêtements spécialisés, ainsi qu’un hôpital mobile pour assurer des soins adéquats aux patients atteints de COVID-19.

Il est à noter que les agents de santé de l’IMSS qui sont arrivés dans la capitale mexicaine viennent d’États tels que Colima, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Zacatecas, Tabasco et Veracruz.

En plus de cela, le ministère de la Défense nationale (Sedena) prépare plusieurs reconversions dans l’aire métropolitaine de la vallée du Mexique pour installer plus de 1000 lits COVID qui peuvent aider à soulager la saturation des services de santé dans la capitale nationale et municipalités périphériques de l’État du Mexique.

Le programme Opération Chapultepec, qui consiste à étendre la capacité hospitalière de la vallée du Mexique (Photo: .)

Par exemple, quatre installations sont en cours de modernisation dans le Camp militaire numéro 1, à Naucalpan, qui disposera de quatre unités pour soigner les patients qui sortent de la phase la plus critique de la nouvelle souche de coronavirus.

Jusqu’à ce jeudi, la SSA a signalé qu’il y a 1,362,564 cas positifs et 121.172 décès pour le coronavirus au Mexique.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, l’agence de santé a enregistré 12 485 contagions et 861 décès dus à la maladie.

Parallèlement, 1 713 533 infections négatives ont été recensées, 59 949 suspects avec possibilité de résultat et 3 483 572 personnes étudiées depuis le début de l’épidémie dans le pays.

PLUS SUR CE SUJET:

La deuxième vague de COVID-19 au Mexique est déjà au-dessus du pic de juillet: López-Gatell

“Nous devons avoir la foi”: le message de la veille de Noël de López Obrador et Beatriz Gutiérrez Müller

“Cher 2020, vous avez essayé mais vous ne nous avez pas fini, en 2021 ma revanche arrive”: la vidéo virale émouvante pour un Noël inédit