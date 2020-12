La coupure du trafic des organisations sociales sur le pont de La Noria.

Après une journée de coupure, les organisations politiques et sociales ont levé la ligne de piquetage qui a interrompu la circulation au pont de La Noria. Les manifestants ont exigé la fourniture de nourriture à la municipalité de Lomas de Zamora pour étendre l’aide alimentaire et sociale dans les salles à manger et les aires de pique-nique à la veille des vacances.

La mesure de force a commencé hier à midi, avec une coupure totale de l’accès. Après quatre heures de piquetage, les manifestants ont résolu camping sur la ligne de circulation. Peu après 9 heures du matin aujourd’hui, les manifestants ont décidé de mettre fin à l’action qui a compliqué la vie de milliers d’automobilistes.

Images du drone Infobae (Thomas Khazki) Les manifestants ont levé le piquet peu après 9 heures ce mercredi

La mobilisation a été menée groupes de gauche non alignés sur le Front de tous, auxquels les groupes MTR 12 de Abril, MTR Votamos Luchar, MTL Rebelde, CUBA-MTR, Frente de la Resistencia, People Movement, Latin American Socialist Left, MULCS, Social Equality, Frente Darío Santillán, Frente de Organizaciones de Base (FOB) et Barrios de Pie, entre autres.

En plus de l’aide alimentaire, les manifestants ont exigé que la municipalité les coopératives sont embauchées par la commune, avec laquelle on avance travaux publics dans les quartiers populaires et articles de nettoyage et d’hygiène demandés pour les centres communautaires comme une prestation de santé face à la pandémie de coronavirus.

Ils menacent de revenir la semaine prochaine Certaines couvertures de véhicules barricadées sont en feu

Jusqu’au premier matin de mercredi, les autorités et les manifestants n’étaient pas parvenus à un accord et les complications de la circulation se sont poursuivies sur la route qui relie la partie sud de la ville de Buenos Aires aux quartiers de Lomas de Zamora et de La Matanza.

En direction de la capitale fédérale, l’embouteillage atteignait déjà d’importants blocs de file d’attente vers 7 heures du matin. Mais il a également enregistré quelques retards en direction de La Salada.

Les manifestants ont passé la nuit sur la route

(PHOTOS: Gustavo Gavotti)

Ce mardi, les manifestants se sont concentrés à 10 à Camino Negro et Recondo et ont marché 500 mètres jusqu’au pont, à la hauteur des terminaux de bus. Par une déclaration, les groupes ont accusé la municipalité de ne pas mettre en œuvre des mesures d’aide sociale.

«La crise économique et sociale qui frappe les familles de notre ville continue de laisser derrière elle le chômage, la faim et la misère, et en particulier dans la municipalité de Lomas de Zamora, la situation s’aggrave encore plus. En effet, loin de la municipalité de prendre des mesures pour La situation s’est poursuivie avec une politique d’ajustement où les travaux publics ont été paralysés, pas une seule maison n’a été construite dans le contexte de la crise du logement, l’immense nombre d’aires de pique-nique et de salles à manger ouvertes en raison de la faim dans le quartier n’a jamais été reconnu», A dénoncé les promoteurs du blocus du pont de La Noria.

Campez au pont de La Noria.

