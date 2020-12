Le chef Willians Cori a été enregistré lors de la préparation de plats de rue dans l’avenue centrale de La Paz (Bolivie). . / Martín Alipaz

La Paz, 25 décembre . .- Un petit chariot mobile bleu est l’instrument de travail des cuisiniers boliviens qui, vêtus d’un tablier noir impeccable et d’une cagoule qui couvre leurs visages, préparent des plats créatifs dans les rues de La Paz à la base dans des ingrédients nutritifs et locaux oubliés depuis longtemps.

Ce sont les “Clandestine Carts”, une proposition de street food qui propose de profiter de la gastronomie avec une touche de créativité des chefs et, en même temps, avec des valeurs nutritionnelles dues à l’utilisation des ingrédients.

L’initiative est née après que le collectif gastronomique Sabor Clandestino a organisé des ateliers avec les parents d’élèves d’une école d’El Alto, une ville voisine de La Paz, pour échanger des idées sur de nouvelles façons de cuisiner les produits locaux.

“C’est là que l’idée est née de pouvoir essayer d’obtenir des aliments nutritifs, accessibles économiquement, à base de produits locaux, les nôtres, et surtout riches et surtout dans la rue”, a déclaré à . le coordinateur de Sabor Clandestino, le chef Marco Antonio Quelca. .

Les cinq “charrettes clandestines” qui font partie de cette initiative se déplacent à travers La Paz et El Alto à la recherche d’un coin ou d’un espace disponible dans les rues pour offrir une expérience gastronomique différente aux passants.

La petite voiture mobile bleue attire l’attention car elle porte des bannières avec des expressions locales telles que “uta, que waso”, qui dans ce cas est utilisée pour exprimer que quelque chose est trop beau, ou “la prochaine fois avec yapa”, en référence à ce petit plus que les vendeurs de rue donnent parfois à leurs acheteurs.

Un autre porte l’expression «irrévérence, valeur culturelle, audition et libre expression».

Les cuisiniers préparent les casseroles, le feu, les assiettes et les verres en fer vernis coloré et ajustent leurs tabliers, tandis que les gens s’approchent curieux de savoir ce que c’est.

Enfin, ils mettent la cagoule noire et commencent à expliquer le menu aux “propriétaires”, c’est-à-dire aux convives.

L’idée de se couvrir le visage fait partie du concept du projet dans le but que leurs préparations “soient l’image du dîner” et que les cuisiniers restent en retrait tandis que les “ménagères” profitent de l’expérience de la rue, a-t-il expliqué à Efe. Chef Willians Cori.

Quelca a ajouté que l’utilisation du masque de ski a aussi un sentiment d ‘”irrévérence”, de “secret” et, à son tour, montre la “discrimination” subie par certains des métiers les plus “humbles” du pays qu’ils doivent cacher. son visage au travail, comme le cirage de chaussures.

UN MENU NUTRITIF ET CRÉATIF

Tous les plats ont en commun la valeur nutritive et la créativité dans leur présentation pour faire de la cuisine de rue saine une expérience savoureuse.

Sabor Clandestino a créé avec des nutritionnistes un livre de recettes avec différentes propositions pour les petits déjeuners, les repas en milieu de matinée, les déjeuners et les dîners, l’offre que les charrettes présentent aux passants à différents moments de la journée.

Les cuisiniers des cinq chariots ont été formés pendant trois mois à une alimentation saine et à l’utilisation d’ingrédients, a déclaré Quelca.

Le concept de ces chariots de rue est d’utiliser des produits locaux tels que la diversité des pommes de terre indigènes, différentes céréales et les anciens aliments andins tels que le cañahua, le quinoa, l’amarante et le tarwi, avec de nouvelles préparations pour les rendre attractifs pour les «femmes au foyer».

Cette proposition laisse de côté le rôle de la viande ou des aliments frits, courants dans les autres chariots de rue qui abondent dans la ville, a déclaré Quelca.

Ainsi, Cori a installé sa charrette un soir à El Prado, l’avenue principale de La Paz, pour offrir des chorizos à base de cañahua pito, qui est la farine de cette céréale andine, et d’autres avec des blettes accompagnées de chuño croustillant ou de pomme de terre déshydratée.

Ils proposent également des pâtes à base de chuño avec une sauce au fromage, aux haricots et au huacataya, une herbe aromatique indigène, ainsi que des épaules de pâte de yucca, de fromage et de banane et des croquettes de quinoa, entre autres.

Au début, les convives réagissent étonnés et certains sont un peu réticents à essayer, mais après la première bouchée, ils posent des questions sur sa préparation et en redemandent.

“En général, les aliments nutritifs sont ennuyeux ou insipides, mais ces cuisiniers les rendent divertissants, beaux à regarder et délicieux”, a déclaré Angela, l’une des invités, à Efe.

L’idée est que le projet se développe et qu’il y ait plus de charrettes dans la ville, mais pour l’instant l’objectif de Quelca est de continuer avec des ateliers avec les parents afin que les enfants puissent se voir offrir des aliments à haute valeur nutritionnelle de la maison.

Il est même possible que les chariots puissent entrer dans les écoles pendant la récréation pour offrir des collations petites et bon marché aux élèves.

