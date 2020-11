Charlotte Caniggia a oublié les paroles (Vidéo: “Cantando 2020”, El Trece) (El Trece)

Charlotte Caniggia eu une nuit à oublier dans le Chanter 2020. La fille de Claudio Paul et Mariana Nannis a participé au gala du Super Duel contre Jey Mammón et Carla del Huerto, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu: elle a oublié les paroles de la chanson et bien qu’elle ait réussi à terminer la chanson, elle est restée silencieuse à différentes occasions.

Dans sa performance, elle a joué Britney Spears, et son partenaire Cristian Sergio a essayé de l’aider mais le jury – composé de Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla, Moria Casán et le récemment incorporé Flavio mendoza– Il a remarqué l’erreur de Charlotte et ne l’a pas laissée passer.

Quand il a terminé, après avoir été sans voix dans les vers qu’il était censé chanter, Ángel De Brito a également fait référence à ce qui s’était passé. “Vifs applaudissements pour Charlotte, qui est restée là à la fin … que s’est-il passé?”demanda le chauffeur. Et sa partenaire, Laurita Fernández, a ajouté: “Mais j’avais répété”.

Maintenant, quand elle a essayé de donner des explications sur son oubli ou sa déconcentration, Charlotte a tenu le jury responsable, en particulier de Moria Casán: «Rien … J’ai vu les visages de tout le monde. Ils se sont moqués de moi. Moria a fait des gestes “.

Immédiatement, la présidente du jury a pris le micro et a rétorqué: «Je n’arrive pas à croire que pendant que je chante, elle me regarde. Dommage, mon amour, tu es amateur, tu n’es pas professionnel. Il faut regarder le public, qui est la caméra ».

“Je suis mon tout le monde,” répondit Charlotte. Et Moria a continué: “Pourtant, je ne peux pas croire que tu as oublié (les paroles). J’ai été amusé à quel point tu as mal fait». Pendant la représentation, Casán avait fait quelques gestes à la caméra où il se couvrait les oreilles, faisant semblant de ne pas aimer ce qu’il entendait. Cependant, c’est quelque chose qu’il fait souvent avec d’autres participants, d’une manière qui n’était pas personnelle.

Ensuite, Ángel De Brito est intervenu et a tenté de comprendre ce qui était arrivé aux médias. “Vous avez été déconcerté de voir que les juges riaient”, a interprété le chef d’orchestre du concours. “Non, Je suis habitué à. Un œuf me suce pareil“, a déclaré Charlotte en lançant une explosion.

Au moment du retour, Nacha guevara Je considère: “Charlotte, tu as abandonné et c’est dommage, car tu n’as pas à abandonner sur scène. Ne croyez pas quand ils vous louent ou quand ils vous critiquent. Vous avez jeté l’éponge et vous n’étiez intéressé par rien d’autre. Ce n’est pas bon pour votre partenaire. ” Loin de la contredire, Caniggia hocha la tête: «C’est vrai. Le vote de l’actrice est allé à Jey Mammón.

Karina la petite princesseDe son côté, il a fait comprendre à Charlotte qu’il ne riait pas de sa performance mais qu’il l’encourageait. “Ils m’ont jeté de la glace pendant que je chantais et j’ai continué à chanter la même chose. Ce n’est pas à cause de Moria, mais il y a toujours des secousses dans le public. Vous n’êtes pas obligé d’abandonner. Tu n’as pas à regarder ce que fait Moria», A-t-il suggéré et a également voté pour l’autre couple.

Oscar Mediavilla, quant à lui, a regretté: «Dommage que tu sois sorti du puits. Cela sonnait bien, mais vous vous êtes déconnecté “dit-il à Charlotte. “Le couple de Jey et Carla a très bien interprété la chanson”, a-t-il ajouté et a voté pour le comédien et son partenaire.

Quand ce fut le tour de Moria Casán, il a d’abord félicité Jey Mammón et Carla del Huerto, puis il a parlé à Charlotte: “C’est un spectacle et ils m’ont fait rire. Charlotte m’amuse déjà quand elle parle. C’est une showwoman extraordinaire. Je n’ai pas ri de façon dérisoire, mais c’était tellement mauvais que je me suis retourné et j’ai aimé. Tu me fais rire parce que tu es drôle, Charlotte. Tu as une ruse incroyable ». Son vote, loin de ce à quoi la participante aurait pu s’attendre, était pour elle et son partenaire.

Finalement, Flavio mendoza Il s’est également adressé à Charlotte, avant de donner son vote au comédien: «Si vous êtes ici, c’est parce que les gens vous aiment. C’est dommage que tu aies abandonné». De cette façon, Jey Mammón et Carla del Huerto ont remporté le Super Duel.

