Charlotte (USA), 31 décembre . .- La nouvelle franchise de la United States Professional Soccer League (MLS), Charlotte FC, a montré son intérêt à obtenir la signature de l’international mexicain Andrés Guardado, qui Il joue actuellement pour le Real Betis, de la Ligue espagnole, selon diverses sources médiatiques locales.

L’éventuelle arrivée de Guardado fait partie de l’activité de transfert de l’équipe qui continue de former l’équipe lors de ses débuts en MLS, prévus pour la saison 2022.

Guarded, 34 ans, qui a un contrat avec le Betis jusqu’à la saison 2022, est considéré comme un joueur important en termes d’expérience dans le football international et de leadership dans le vestiaire, en plus d’être une grande attraction pour l’importante communauté mexicaine qui réside à Charlotte.

Bien que rien ne soit encore clos, on pense que les négociations sont sur la bonne voie, bien que la nouvelle équipe de franchise dispose encore d’une marge de temps importante pour convaincre l’international mexicain que si l’accord est conclu, il atteindrait le football MLS à 35 ans. .

Guarded, arrivé au Betis lors de la saison 2017, a déjà disputé 118 matchs, dont huit jusqu’à présent de 2020-2021.

Guarded a longtemps été un joueur qui a intéressé diverses équipes de la MLS, mais au final, il n’a jamais décidé de quitter le football européen.

Guarded est un classique d’El Tri de longue date, avec 164 sélections et 28 buts depuis ses débuts en équipe senior en 2005, participant à quatre Coupes du monde, quatre Coupes d’or de la Concacaf, deux Coupes des Amériques et deux Coupes des Confédérations.

Actuellement, la formation du Charlotte FC est composée de trois joueurs, dont le jeune milieu de terrain Brandt Bronico, 25 ans, après que son équipe précédente, le Chicago Fire FC, ait rejeté son option de rester avec l’équipe. .

La première signature du Charlotte FC a été un autre milieu de terrain, l’Espagnol Sergio Ruiz, qui a signé pour le club en juillet dernier avant d’être prêté à l’équipe de deuxième division de l’UD Las Palmas.