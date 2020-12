Jour de plage. Emily Ratajkowski a profité des températures élevées pour se détendre au bord de la mer en Californie. Elle l’a fait avec son mari, Sebastian Bear, et un ami du couple. Elle portait un bikini qui lui permettait de voir sa grossesse et un chapeau qui la protégeait du soleil (Photos: The Grosby Group) Bien que ce soit l’hiver aux États-Unis, Miami a des températures élevées qui permettent à ses citoyens de profiter de la plage et de la mer. C’était le cas de Candice Swanepoel. Le mannequin portait un maillot de bain de sa collection Tropic of C Vacances romantiques. La chanteuse brésilienne Anitta a voyagé avec son petit ami à Tulum, au Mexique. Le couple a apprécié la plage et aussi un séjour entre amis Charlotte McKinney a voyagé avec son petit ami Nathan Kostechko à Miami pour Noël. De plus, il a profité des températures élevées pour profiter de la plage et du soleil Vacances en famille amusantes. Sofia Richie a voyagé avec son père, Lionel Richie, et son frère Miles à Saint Barth. Là, ils ont passé la journée sur un yacht et le modèle a été encouragé à faire du jet ski Romance confirmée. Shia LaBeouf a été vue en train de s’embrasser passionnément avec l’actrice et mannequin Margaret Qualley. L’acteur de 34 ans est allé chercher la fille de l’actrice Andie MacDowell à l’aéroport de Los Angeles et ils ont été photographiés lors de la réunion romantique dans son camion. Vacances et divertissements. Joe Jonas et Sophie Turner se sont rendus à Mammoth Lakes, en Californie, pour profiter de la célèbre piste de ski où ils resteront les prochains jours. Le couple a été vu se promener dans la ville dans des combinaisons préparées pour skier par temps froid. De plus, ils portaient leur masque Moment de détente. Thalía a profité d’une séance de yoga sur le balcon de son nouvel appartement dans le luxueux bâtiment The Four Seasons à Miami. La chanteuse mexicaine a été vue effectuer différentes poses et se reposer dans l’intimité de sa maison Elle Macpherson a été vue en train de faire du shopping dans un centre commercial de Miami accompagnée de son fils Flynn Busson. Selon la presse locale, lorsqu’ils l’ont reconnue, de nombreux clients du magasin l’ont approchée pour lui demander des photos et des autographes, essayant de maintenir une distance sociale. Elle voulait passer inaperçue. Kate Hudson a fait du vélo dans les rues de Brentwood, en Californie, et a essayé de se couvrir le visage lorsqu’elle a vu qu’il y avait des photographes. L’actrice portait une tenue verte avec une capuche et un masque, mais ce n’était pas suffisant pour qu’elle ne soit pas reconnue (Photos: The Grosby Group)

