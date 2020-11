L’Allemand Dominik Britsch (R) se bat avec le Mexicain (L) Julio Cesar Chávez Jr., le samedi 10 décembre 2016, à l’Arena Monterrey (Mexique). . / Miguel Sierra / Archives

Mexique, 3 novembre . .- Le boxeur mexicain Julio César Chávez Jr. a averti mardi que l’avenir de sa carrière était menacé dans la lutte contre l’Argentin Nicolás Masseroni, qu’il affrontera le 21 novembre.

“Ce combat est très important car il représente ce qui va arriver à ma carrière, qui a été remise en question pour les deux derniers combats. Ce combat représente tout pour moi et l’avenir de ma carrière”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Chávez Jr. a été vaincu lors de ses deux derniers combats. Il a perdu par décision technique face à son compatriote Mario Cázares en septembre dernier et à l’Américain Daniel Jacobs par KO en décembre 2019.

Ce sera le troisième combat en moins d’un an pour l’ancien champion du monde des poids moyens, qui à 34 ans compte 55 victoires, cinq défaites et un nul.

Le Mexicain a déclaré que la bataille contre Masseroni, 28 ans, avec un bilan de 20 combats, 19 gagnés et une défaite, sera spectaculaire en raison du style des deux combattants.

“Je pense que ce sera un match très chargé d’action, quelque chose que les gens vont apprécier à cause de nos styles d’échange de coups et de gens comme ça.”

De plus, il a dit qu’il était prêt à tout (contre Masseroni) même aux coups de tête ou aux coudes. “Je me suis préparé très fortement et je sais que tout cela peut arriver, mais je vais gagner par KO, je vais l’assommer rapidement pour qu’il n’y ait pas de polémique.

Le Mexicain a souligné le dévouement qu’il a mis dans sa préparation pour ce combat.

“Je vais bien paraître, mieux que lors de mes deux derniers combats. J’ai pris grand soin de moi. J’ai combattu avec les meilleurs du monde et il ne l’a pas fait. J’ai été plus constant dans ma préparation. Je suis resté à 168 livres, je ne l’ai pas fait. il y a longtemps. Ils vont voir ma meilleure version », prévoyait-il.

Chávez Jr a également évoqué les critiques qu’il a reçues pour les récentes défaites.

“Je ne me bats pas avec les critiques, je ne fais pas attention à eux, ils font partie de mon travail. Il vaut mieux qu’ils en parlent, peu importe que ce soit bon ou mauvais, mais il vaut mieux qu’ils ne parlent pas du tout”, a-t-il dit.

Selon le boxeur, ce combat servira à se faire plaisir avec le public qui le suit et qui, a-t-il estimé, a échoué lors de ses derniers combats.

«Je suis un peu endetté, c’est pour ça que je vais m’en tirer avec tout, je suis bien préparé. J’ai réalisé qu’il fallait sortir et gagner vite car sinon, j’ai déjà vu ce qui peut arriver.