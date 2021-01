Sergio veut dépasser la marque de Pedro Rodríguez (Photo: Red Bull Content Pool)

Deux mois après le début de saison 2021 de la Formule 1 (F1), Sergio «Checo» Pérez est très clair sur son objectif: devenir le meilleur pilote mexicain de l’histoire. Et cela ne sera réalisé que si deux autres victoires.

Par conséquent, le nouveau volant de l’équipe Course de taureaux rouges travaille en double session pour atteindre son meilleur état physique et relever le défi de représenter la deuxième meilleure équipe du circuit maximum du automobile.

Cela a été souligné ce samedi dans une interview avec ESPN, José Canales, votre entraîneur physique.

J’en ferais le meilleur de l’histoire du Mexique . Ce sera peut-être une année historique, car elle aurait encore un record en sa faveur […] Maintenant que les choses changent un peu, il a demandé à pousser plus fort et nous faisons de notre mieux pour profiter de l’occasion. Nous faisons deux sessions. L’intention est que vous obteniez la meilleure forme physique pour commencer la saison

Il a expliqué que bien que tout au long de sa carrière de 10 ans en F1, son travail de pré-saison a la même qualité de travail et qu’il a fonctionné, cette fois augmentera au sujet du poids et des charges de force.

Il faut avoir un bon bagage aérobie et c’est un bon volume de travail aérobie, de force et de réaction du cou, des bras, des épaules, des mains et des yeux qui fonctionnera désormais. Nous sommes là depuis quatre ou cinq semaines maintenant et cela se poursuivra jusqu’au début de la saison des tests, c’est clair pour lui et il fait très bien les choses

Canaux, qui Il était un joueur du club américain de Liga MX dans sa jeunesse, il a affirmé qu’accompagner Sergio dans Red Bull était le plus grand défi auquel il était confronté.

Pour moi, c’est quelque chose d’excitant, car en fin de compte, lorsque vous travaillez avec des athlètes, vous voulez qu’ils soient les meilleurs possible et si c’est le meilleur de votre pays ou de votre histoire, c’est un objectif beaucoup plus excitant. Je veux faire ma part et ajouter à ce que je peux soutenir, mais cette réalisation est une réalisation de toute une vie pour Checo qui a travaillé pour elle et c’est excitant d’en faire partie.

Il est important de mentionner que Pérez ajoute 10 podiums et une victoire (Sakhir, 2020) pendant son séjour en F1, alors que Pedro Rodriguez, un pilote mexicain historique, a un record de sept podiums et deux courses remportées: Grand Prix d’Afrique du Sud, en 1967, et Grand Prix de Belgique, en 1970.

Menace d’être constamment sur les podiums

Lors de sa première conférence en tant que pilote Red Bull le 21 janvier, l’homme de Guadalajara a assuré qu’il avait travaillé très dur pendant plus de quinze ans pour avoir l’opportunité d’être dans une grande équipe comme l’Autrichien et il est confiant que la saison prochaine “L’hymne national est entendu plusieurs fois” du Mexique.

Personne auparavant ne m’a donné l’opportunité de faire partie d’une grande équipe. J’espère que nous avons une très bonne saison et que l’année prochaine, nous entendrons l’hymne national mexicain à plusieurs reprises.

Après ses débuts en Sauber en 2011, son passage à McLaren et son incorporation ultérieure dans Force India (puis Racing Point et maintenant Aston Martin), le joueur de 30 ans a commenté l’an dernier “avec une voiture qui pourrait en montrer un peu plus elle a vu de quoi elle est capable “ et que maintenant il doit “franchir le pas suivant à tous égards”.

«Si nous avons une voiture qui peut gagner le championnat, je veillerai à ce que nous la gagnions. Et sinon, et nous n’avons qu’une seule voiture assez bonne pour être troisième, je veillerai à ce que nous finissions deuxièmes », a-t-il déclaré.

