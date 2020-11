Lionel Messi est recherché par Chelsea pour la saison prochaine (REUTERS / Albert Gea)

«Je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club pour continuer à élargir la légende de Barcelone au niveau du titre. Et la vérité est qu’il n’y a pas eu de projet depuis longtemps et il n’y a rien, ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure que les choses passent “

Lionel Messi, avec cette phrase, a précisé ce qui doit arriver pour accepter de continuer à Barcelone, entité avec laquelle il a un contrat jusqu’en juin 2021 (en janvier, il pourrait commencer à négocier avec d’autres équipes comme s’il était un joueur libre). De cette manière, ce qui se passera lors des prochaines élections présidentielles dans le club catalan sera déterminant.

Avec ce scénario soulevé, il y a plusieurs clubs accroupis pour essayer de le séduire. Un fait important est que les entités intéressées à l’embaucher n’auront qu’à lui verser le salaire, puisqu’il aurait le laissez-passer en sa possession.

Selon The Sun, Chelsea a commencé à étudier le marché pour proposer une offre à l’Argentin. L’une des armes pour «éclipser» la puce sera le projet ambitieux que le club londonien monte depuis l’arrivée de Frank Lampard en tant que directeur technique.

Les Bleus ont beaucoup investi (dans la dernière fenêtre du marché des transferts, ils ont investi environ 230 millions de livres sterling) et ont renouvelé leur liste avec plusieurs jeunes figures, ce qui les place comme l’un des principaux animateurs du tournoi local et comme des leaders confortables du Groupe E de la Ligue des champions avec Séville (les deux ont déjà obtenu leur billet pour les huitièmes de finale). Les Allemands Timo Werner (24 ans) et Kai havertz (21), anglais Ben Chilwell, le marocain Hakim Ziyech (27), l’archer Edouard Mend et le défenseur Malang sarr sont quelques-unes de ses nouvelles figures.

Lionel Messi se demande s’il faut rester à Barcelone ou accepter un nouveau défi (REUTERS / Massimo Pinca)

Les médias anglais rapportent que Messi n’est pas le seul à vouloir faire un nouveau bond en matière de qualité. Ils attendent également avec impatience ce qu’il adviendra de David Alaba, qui ne prolongerait pas son lien avec le Bayern Munich. Dans le cas de ces deux brillantes signatures, Lampard pourrait s’aligner avec cette Dream Team: Mendy; James, Thiago Silva, Alaba, Chilwell, Ziyech, Kante, Mount; Messi, Werner et Havertz.

Dans cette course – en plus de l’Inter et du Paris Saint Germain – apparaîtrait également Manchester City, qui selon The Times les dirigeants qatariens de ce club ont décidé de mettre bien plus qu’un contrat de football sur la table: le City Football Group (CFG) lui aurait proposé Messi un lien pour les 10 prochaines années, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il atteigne 43 ans.

L’idée est que le Flea soit placé sous les ordres de Pep Guardiola dans les Citizens pour profiter de ses dernières années de plénitude en Premier League. Puis, lorsque le ’10’ et ses employeurs le jugeront bon, il pourra faire appel à l’une des 9 autres équipes de cette puissante entreprise: New York City (États-Unis), Melbourne City (Australie), Yokohama Marinos (Japon), Montevideo City Torque (Uruguay), Gérone (Espagne), Sichuan Jiuniu (Chine), Mumbai City (Inde), Lommel SK (Belgique) et Troyes AC (France).

Dans ce projet, il y a aussi une proposition pour quand le Rosario décide de mettre fin à sa carrière réussie. Vous pourriez compléter vos années de contrat en occupant un rôle d’ambassadeur mondial de ces entités.

Messi, à 33 ans, est toujours la grande star de Barcelone. Jusqu’à présent cette saison, il a joué 11 engagements avec le maillot du Barça, dans lesquels il a contribué 6 buts et fourni 4 passes décisives.

