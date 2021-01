Joe Biden parlera mardi lors d’un rassemblement dans le Delaware. (Photo par Chip Somodevilla / .) Photographe: Chip Somodevilla / . Amérique du Nord

Le futur président des États-Unis, Joe Biden, a présenté ce jeudi un plan de relance de l’économie américaine pour 1,9 billion de dollars (billion, en anglais), qui demandera un vote immédiat au Congrès et comprend des chèques directs de 1 400 $ pour les familles.

“Nous avons besoin de plus d’action, de politiques plus bipartites”, a déclaré le président élu, qui prendra ses fonctions le 20 de ce mois, à propos de la crise économique ouverte par la pandémie de coronavirus, lors d’une cérémonie à Wilmington (Delaware), à ​​laquelle il a participé avec son équipe économique.

«Nous ne pouvons pas nous permettre l’inaction», a affirmé, dans une allusion claire au gouvernement du républicain Donald Trump.

Le plan est ambitieux mais possible, Des sources gouvernementales avaient affirmé plus tôt, sur les différentes dimensions du projet annoncé par Biden. Pour le financer, le gouvernement devrait émettre de la dette. Cependant, selon le président élu, “les avantages du plan l’emporteront largement sur ses coûts”.

Biden a promis jeudi de créer “des millions d’emplois” dans l’industrie manufacturière américaine, un secteur gâté par le président sortant Donald Trump.

«Imaginez un avenir:« fabriqué en Amérique »,« entièrement fabriqué en Amérique »et entièrement par des Américains», a-t-il dit, soulignant que l’argent des contribuables sera utilisé pour «reconstruire l’Amérique». “Nous achèterons des produits américains, soutenant des millions d’emplois industriels américains.”

Considérant que le Le parti démocrate contrôlera les deux chambres du Congrès, il a de bonnes chances d’être approuvé. Le chef du futur banc de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a assuré que le projet serait le premier sujet de l’année à être débattu.

Leurs propositions incluent également un accompagnement spécifique grâce à des allégements fiscaux pour les familles avec enfants.

Le programme comprend également une aide aux gouvernements des États et locaux pour assurer la réouverture des écoles dans tout le pays.

Et d’augmenter considérablement la vitesse du plan de vaccination dans le pays. Biden a annoncé son objectif de faire vacciner 100 millions d’Américains avant que son administration atteigne 100 jours. Lors de son discours, Biden a estimé que la distribution du vaccin “a été un échec”

Président élu Joe Biden. REUTERS / Tom Brenner / Fichier photo

En outre, ces aides, présentées comme des mesures d’urgence, seront complétées “dans les semaines à venir” par un plan d’investissement innovant visant la reprise économique.

Le plan de Biden pour revitaliser l’économie en difficulté comprend 350 milliards de dollars pour aider les gouvernements des États et locaux, ainsi qu’un fonds supplémentaire pour les écoles et les vaccins COVID-19Des hauts responsables de son administration de transition ont déclaré jeudi.

«Nous sommes dans une course contre la montre, et sans aide supplémentaire du gouvernement, les crises économique et de santé publique pourraient s’aggraver dans les mois à venir. Les écoles ne pourront pas rouvrir et le processus de vaccination continuera d’être très lent », indique un paragraphe d’un document allusif précédemment publié par l’équipe du président élu.

Les législateurs républicains ont bloqué l’année dernière tout programme d’aide comprenant un financement pour les municipalités ou les États., donc l’inclusion de ces fonds pourrait compliquer vos chances d’obtenir l’approbation du Congrès, qui est étroitement contrôlé par les démocrates de Biden.

Bureau de l’emploi aux États-Unis. . / Justin Lane / Archives

La résurgence des cas de COVID-19 et la reprise des restrictions sur les activités commerciales et éducatives ont conduit à la Les demandes de prestations de chômage se sont élevées à 965 000 la semaine dernière, le plus élevé depuis la mi-août 2020, selon le Bureau of Labor Statistics du Département du travail.

Le nombre moyen de demandes en quatre semaines, mesure qui compense les variations hebdomadaires, est passé de 818 750 à 834 250.

Au cours de la semaine se terminant le 2 janvier, selon le rapport du gouvernement, 5,27 millions de personnes recevaient cette prestation, contre 5,07 millions la semaine précédente. Les données ont dépassé les attentes des analystes, qui avaient calculé quelque 5,06 millions de bénéficiaires.

Le plan de relance de Biden doit être approuvé par le Congrès, où les démocrates ont une majorité dans les deux chambres, bien qu’ils doivent obtenir le soutien d’une dizaine de républicains au Sénat pour mener à bien leur proposition ambitieuse.

À la fin de 2020, le Congrès a approuvé un autre plan de relance de 900 milliards de dollars visant à atténuer la détérioration de l’économie par la pandémie et qui comprenait des paiements directs de 600 dollars à tous les Américains ayant un revenu annuel de moins de 75 000 dollars, ce que Biden et les démocrates ont salué mais jugé insuffisant.

Avec des informations de l’. et de l’.

CONTINUER À LIRE:

Miami a adopté une résolution donnant la priorité à ses résidents de recevoir le vaccin COVID-19

Qui sont les 10 républicains qui ont soutenu la destitution de Donald Trump à la Chambre des représentants