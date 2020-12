Ancienne sénatrice nationale Hilda “Chiche” Duhalde

Ancien sénateur national Hilda “Chiche” Duhalde a dénoncé le gouvernement national pour le retrait de fonds de la ville de Buenos Aires, qui a été approuvé cette semaine par la Chambre des députés – il doit être réexaminé au Sénat – et a resserré les relations avec la direction de Horacio Rodríguez Larreta. «Laisse-moi dire ce que je pense? C’est très brutal ce que je pense, mais ce sont des fils de putes. Ce qu’ils font avec la ville de Buenos Aires est dommage, car ils le font de la manière la plus flagrante “, il prétendait.

En dialogue avec la radio La Once Diez, il a déclaré que l’initiative “C’est une attaque féroce qui ne correspond pas” et a exprimé que le Kirchnerisme “Il a été têtu, comme toujours, continue, rien ne les arrête.”

L’ancienne législatrice est fervente critique de l’espace que Cristina Kirchner mène depuis de nombreuses années et, à cette occasion, elle l’a mis comme le principal responsable du retrait des fonds de la ville.

«C’est pourquoi je n’ai jamais été Kirchner. J’étais excité quand Alberto est arrivé au pouvoir parce que je croyais qu’il allait faire autre chose et je croyais qu’il allait diriger le pays. Aujourd’hui, après son année au pouvoir, la déception est atroce “a ajouté le chef. Dans ce sens, il a également fait le bilan de la première année de gestion de Fernández et a assuré: «Ce n’était pas une année de bonne gestion. Je dirais que ce fut une année de terrible gestion gouvernementale, car il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être faites et qui n’ont pas été faites ».

L’ancien sénateur a interrogé la direction d’Alberto Fernández (présidence)

Parmi les critiques de la direction qu’il a énumérées, il a croisé le chef de l’Etat pour avoir dit qu’il n’y a pas d’Argentins qui ont faim. «Vous ne lisez pas la réalité. Il y a deux options: soit il ment ouvertement, soit il ne lit pas la réalité pour des choses qu’il saura. Comme nous l’avons dit il y a de nombreuses années, ils font le journal de Yrigoyen ou il ment de façon flagrante », a-t-il déclaré.

«Avec les données fournies par l’UCA, qui n’est pas la seule à les fournir, nous savons le panier de base est aujourd’hui à 50 mille pesos. Combien de personnes gagnent 50 000 pesos? Et une personne qui gagne 60 000 pesos, a cessé d’être pauvre? Non. Parce que s’il avait une voiture ou un prépayé, il ne peut pas les soutenir, ou s’il voulait envoyer son fils dans une école un peu mieux, il ne le peut pas non plus », se dit-il.

D’un autre côté, il différait des dirigeants pro-gouvernementaux qui défendaient Bien-aimé Boudou et a demandé à l’ancien vice-président d’aller en prison: «C’est ce qu’ils savent faire, c’est leur méthodologie. J’étais heureux que Justice ait agi comme il l’a fait. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi il est à la maison. Il doit être là où il doit être, c’est-à-dire en prison ».

“Chiche” Duhalde a parlé de la loi sur l’avortement: “C’est important mais pas urgent” (ALEJO MANUEL AVILA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Il a également évoqué le projet de légalisation de l’avortement, sur lequel il a proposé un plébiscite, auquel il serait favorable, bien que dans une version plus modérée que celle dont le Congrès traitera. “La meilleure chose qui puisse arriver pour l’Argentine est qu’un plébiscite soit organisé et qu’en même temps que les élections, le peuple vote pour”il expliqua.

En ce sens, il a précisé que de cette manière “nous saurions vraiment ce que pensent les Argentins et nous arrêterions de le mettre au milieu de tant de problèmes urgents et importants”, car il considère que la légalisation de l’avortement “C’est une question importante, mais ce n’est pas l’une des plus urgentes.”

«Je voudrais que la loi soit une loi similaire ou égale à la loi uruguayenne, qui prévoit que lorsqu’une femme adulte va demander un avortement, elle est assistée par une équipe interdisciplinaire qui lui fait réfléchir aux raisons qui la motivent et lui en parle revenir dans tant de jours. Et si vous continuez à penser la même chose, nous agirons », a-t-il déclaré.

L’ancien sénateur a interrogé les dirigeants du péronisme qui ont défendu l’ancien président Amado Boudou (Gustavo Gavotti)

C’était différent du projet que le Congrès traitera, dans lequel, comme il le considérait, «il permet aux filles qui sont trop jeunes de partir de leur propre chef».

Enfin, “Chiche” Duhalde a considéré que “Nous devons faire une réforme fiscale sérieuse”, car “il est impossible à quiconque veut venir investir, que ce soit de l’étranger ou de tout Argentin qui a des ressources économiques et décide d’ouvrir une PME, peut le faire et que tout peut être vide”.

Il a déclaré qu ‘”il ne peut pas le faire car il n’aura sûrement pas de profit et il finira par être frustré et il fermera sa petite entreprise”, et dans cette situation, il a déclaré que “vous ne pouvez pas vivre avec ce coût élevé. “Il doit y avoir un plus grand respect pour tous les entrepreneurs, grands, petits et moyens”, a-t-il déclaré.

