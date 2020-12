27/11/2020 Image d’archive des manifestations au Chili. POLITIQUE MATIAS BASUALDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

Une nouvelle journée de manifestations a secoué la capitale chilienne, laissant au moins 19 détenus et une nouvelle intervention des Carabineros du Chili, qui ont utilisé des lance-eau et des grenades lacrymogènes pour disperser les centaines de manifestants rassemblés sur l’avenue Alameda.

Dans les environs du palais du gouvernement, La Moneda, les manifestants ont exigé la liberté des personnes détenues lors des manifestations successives qui ont eu lieu dans le pays depuis la flambée sociale d’octobre 2019.

Selon les autorités policières, vers 21h00 heure locale (19h00 heures péninsulaires), 19 personnes avaient été arrêtées pour des troubles qui se concentraient initialement dans le secteur Arturo Prat, sur la route sud de l’Alameda, et qui s’est ensuite étendue au secteur de Miraflores, sur la route nord. Les incidents ont également été reproduits dans certaines rues voisines.

Des barricades ont également été formées et un bureau de banque a été pris d’assaut, selon «La Tercera», tandis qu’à certains endroits, des affrontements entre agents et manifestants ont eu lieu. L’assaut a provoqué un incendie dans lequel trois unités de pompiers ont dû travailler pour pouvoir l’éteindre.

L’Association chilienne des journalistes a rapporté que le photojournaliste Sebastián Aravena a été arrêté “alors qu’il effectuait son travail dans une manifestation sociale”.

La nouvelle journée de manifestations a de nouveau affecté le réseau de transport de Santiago, où des détournements préventifs des bus des transports publics ont dû être imposés et les gares de La Moneda, Santa Lucía, Universidad de Chile et Universidad Católica ont été fermées. le tout sur l’axe Alameda et à proximité du Palais du Gouvernement.

La manifestation a été convoquée via les réseaux sociaux et l’objectif était d’atteindre La Moneda. La foule portait des banderoles exigeant la liberté des personnes détenues dans le contexte de la flambée sociale, qu’elles considèrent comme des «prisonniers politiques», comme le rapporte Radio Cooperativa.

Le chef de la région métropolitaine, le général Marcelo Araya, a condamné les manifestations, car “de nouveau le vendredi, elles interrompent toute la journée (les manifestations), affectent les droits et se retrouvent avec des détenus, ce qui est une coutume “.

Cela fait déjà un an depuis le début de l’épidémie sociale chilienne, la plus grande mobilisation sociale de l’histoire récente du Chili. Ils ont commencé comme une mobilisation contre l’augmentation du prix des transports publics, mais ont conduit à des plaintes plus larges contre les inégalités sociales et en faveur d’une nouvelle Constitution, qui a finalement été approuvée lors d’un plébiscite le 25 octobre.