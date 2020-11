SANTIAGO DE CHILE (AP) – Alors que les manifestations pour exiger la démission du président Sebastián Piñera se multiplient au Chili, un groupe de députés a présenté mardi au Congrès une initiative visant à faire avancer les élections présidentielles et législatives au 11 avril.

Pour sa part, Piñera a appelé à l’élection des 155 membres de la Convention constitutionnelle à cette même date, qui rédigeront une nouvelle constitution, et a annoncé une plate-forme gouvernementale permettant aux citoyens d’exprimer leurs souhaits sur ce que la nouvelle constitution devrait inclure.

«Dans les prochains jours, nous mettrons à la disposition de tous une plateforme numérique appelée Nouvelle Constitution qui nous permettra d’écouter la voix des chiliens et de laisser la place à un dialogue citoyen qui recueille les idées et propositions des chiliens concernant cette nouvelle constitution », a déclaré Piñera du palais de La Moneda, la maison du gouvernement.

Lundi après-midi, diverses manifestations ont été enregistrées à Santiago et dans plusieurs villes comme Antofagasta et Coquimbo dans le nord et Concepción dans le sud, a fait savoir mardi le sous-secrétaire de l’Intérieur, Juan Francisco Galli.

Au total, il y avait 46 détenus dans 34 incidents violents, dont le pillage à La Alameda, la principale artère de la circulation dans la capitale chilienne, a ajouté Galli. Des routes et des barricades ont également été détruites, un bus incendié et des attaques contre des postes de police dans différentes parties de Santiago.

Les manifestations de lundi – ainsi que celles de la semaine dernière – ont pour dénominateur commun la demande de démission de Piñera et la liberté des soi-disant prisonniers politiques, jeunes détenus dans les incidents violents liés à la flambée sociale de l’année dernière et qui sont toujours en détention préventive en attente de jugement.

Les manifestants demandent également que le gouvernement retire l’appel déposé dimanche devant la Cour constitutionnelle pour arrêter le deuxième retrait des fonds de pension qui avance au Congrès et qui sera voté mercredi au Sénat.

Pendant ce temps, un groupe de députés a présenté un projet pour faire avancer les élections présidentielles prévues de novembre prochain à avril. La proposition ferait coïncider les élections présidentielles et parlementaires avec l’élection de ceux qui formeront la Convention constitutionnelle.

Les députés de l’opposition Jaime Mulet, de la Fédération social-régionaliste vert, et Rodrigo González, du Parti pour la démocratie, ont entériné la proposition “en raison du manque de réponses du gouvernement et du Parlement”, selon un communiqué.

«L’épidémie sociale a délégitimé le pouvoir politique. L’agacement des citoyens est clair, Piñera mène mal le pays. Avançons les élections au choix du souverain. Je pense que c’est la voie patriotique », a déclaré Mulet sur Twitter. Le soutien à la proposition est inconnu.

«Depuis la dernière élection présidentielle, le Parlement et l’exécutif ont perdu leur légitimité et leur représentation. Il ne s’agit pas, comme certains l’ont dit, d’un coup d’État blanc ou de vouloir jeter le pouvoir constitué, mais il s’agit plutôt de le relégitimer car aujourd’hui le public est mécontent, il y a un profond malaise avec ce qui se passe », a déclaré González à la presse. la présentation du projet par le groupe de députés, qui transcendé n’aurait pas la majorité nécessaire au parlement et a été critiquée par le parti au pouvoir et une partie de l’opposition.

«Pour de nombreuses erreurs que commet quotidiennement le gouvernement du président Sebastián Piñera», dont la dernière a été de faire appel à la Cour constitutionnelle pour arrêter le deuxième retrait des fonds de pension «, cela ne justifie pas de mettre fin prématurément à son mandat ou de lui demander de démissionner. Ici, il faut être démocrate jusqu’à ce que ça fasse mal », a déclaré le député de l’opposition Matias Walker, de la démocratie chrétienne.

“C’est un projet qui ne renforce pas le processus Constituant qui, au contraire, rend le climat encore plus difficile et il me semble que ce n’est ni le moment ni l’opportunité”, a déclaré le député indépendant de l’opposition Marcelo Diaz.