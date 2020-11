SALAMANQUE, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Le mercredi 25 novembre, la reine Sofía remettra le XXIX Prix ibéro-américain de poésie du nom du poète chilien Raúl Zurita lors d’une cérémonie qui aura lieu au Palais Royal de Madrid, à partir de 19h00.

Cela a été indiqué par l’Université de Salamanque, une institution qui parraine le prix avec le Patrimoine national, à propos d’un acte qui mettra en vedette les interventions du président du Patrimoine national, Llanos Castellanos, et du recteur de l’Université de Salamanque, Ricardo Rivero.

Parrainé par le Patrimoine national et l’Université de Salamanque, ce prix récompense chaque année le travail d’un auteur vivant qui, en raison de sa valeur littéraire, constitue “une contribution pertinente au patrimoine culturel commun de l’Amérique latine et de l’Espagne”.

Le jury de cette édition, réuni en ligne le 8 septembre en raison des conditions de santé causées par Covid-19, a souligné la qualité du travail de Zurita “comme un exemple poétique de surmonter la douleur (en référence à la maladie de Parkinson poète pendant des années) avec des vers, avec des mots engagés pour la vie, la liberté et la nature ».

Coprésidé par le président du Patrimoine national, Llanos Castellanos, et par le recteur de l’Université de Salamanque, Ricardo Rivero, le jury était formé par Luis María Anson; Joan Margarit, lauréate du XXVIIIe Prix Reina Sofía de poésie ibéro-américaine; Noni Benegas; Plans de Juan Manuel Bonet; Antonio Colinas; Luis Alberto de Cuenca et Prado; Fernández de Córdova et Alonso-Viguera ont annoncé.

Aussi, Luis García Montero; Port de Berna González; Marco Lucchesi; Pilar Martín-Laborda y Bergasa; José Manuel Mendes; Carmen Millán Benavides; Selena Millares Martín; Mª Ángeles Mora Fragoso; Joaquín Pérez de Azaustre; Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez; Ana Santos Aramburo; Jacobo Sánz Hermida; Juan Van-Halen Acedo; Jorge Luis Volpi Escalante; et Román Álvarez, qui a fait office de secrétaire.

Le prix, parrainé par l’Université de Salamanque et du patrimoine national, dispose d’une dotation économique de 42.100 euros, qui s’ajoute à l’édition d’un recueil anthologique de poèmes du lauréat, publié par Ediciones Universidad de Salamanca, avec l’étude et les notes d’un professeur distingué de littérature de l’étude de Salamanque, en plus des conférences académiques sur le gagnant qui se tiennent chaque année à la Faculté de philologie de cette université.

Les poètes primés de 1992 à nos jours ont été Gonzalo Rojas (Chili), Claudio Rodríguez (Espagne), Joâo Cabral de Melo Neto (Brésil), José Hierro (Espagne), Ángel González (Espagne), Álvaro Mutis (Colombie), José Ángel Valente (Espagne), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (Espagne), Nicanor Parra (Chili), José Antonio Muñoz Rojas (Espagne), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (Espagne), Juan Gelman (Argentine), Antonio Gamoneda (Espagne), Blanca Varela (Pérou), Pablo García Baena (Espagne), José Emilio Pacheco (Mexique), Francisco Brines (Espagne), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (Espagne), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (Espagne), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela) et Joan Margarit (Espagne).

ZURITA

Raúl Armando Zurita Canessa est né à Santiago du Chili, le 10 janvier 1950. Il a étudié au Liceo Lastarria et à l’Université technique Federico Santa María de Valparaíso, diplômé en génie civil des structures.

Dès son plus jeune âge, il s’intéresse à la poésie et sa première publication est une série de poèmes, «Áreas Verdes», qu’il diffuse dans un magazine et qu’il intègre plus tard dans son premier recueil de poèmes, «Purgatorio» (1979).

Vient ensuite un long travail, traduit en anglais, allemand, suédois, grec, arabe, italien et russe, parmi lesquels il convient de souligner des titres tels que “ Le sermon sur la montagne ” (1971), “ Le paradis est vide ” (1984 ), «Chant des rivières qui s’aiment» (1993), «Poèmes militants» (2003), «Les villes de l’eau» (2008) ou «Carnet de guerre» (2009).

Zurita a été distinguée par de nombreux prix tels que le prix Pablo Neruda (1988), le prix national de littérature chilienne (2000) ou le prix de poésie Casa de las Américas «José Lezama Lima» (2006).

En 1990, il a été nommé attaché culturel à Rome et en 2015, il a reçu un doctorat honorifique de l’Université d’Alicante et de l’Université technique Federico Santa María.