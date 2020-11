13/05/2020 Sénat du Chili AMÉRIQUE DU SUD POLITIQUE CHILI INTERNATIONAL LEONARDO RUBILAR / AGENCIA UNO

MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Le Sénat du Chili a rejeté ce lundi l’accusation constitutionnelle portée contre l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Víctor Pérez, présentée par l’opposition pour les actions de la police lors des manifestations de ces derniers mois.

L’approbation à la Chambre des députés, une étape avant l’arrivée de l’accusation au Sénat, a conduit à la démission de Pérez, le troisième ministre de l’Intérieur du gouvernement du président, Sebastián Piñera, trois mois seulement après son entrée en fonction.

Le texte accusatoire inculpait Pérez de trois chefs d’accusation, n’ayant pas appliqué la loi dans le cadre de la grève des chauffeurs routiers, violant le droit à l’égalité devant la loi et n’exerçant pas de contrôle hiérarchique sur les carabineros.

Un groupe de sénateurs de l’opposition s’est distancé de l’accusation et a voté contre l’accusation, qui a été faite séparément en référence à chacune des accusations alléguées.

Le premier chapitre du texte a été rejeté avec 22 voix contre, 17 pour et 3 abstentions; le second par 23 contre, 15 pour et 4 abstentions; et le troisième et dernier par 24 contre, 14 pour et 4 abstentions.

Le gouvernement avait déjà anticipé ce résultat, selon «La Tercera», et avait fait preuve d’un «optimisme modéré» car il n’avait besoin que d’au moins deux sénateurs de l’opposition pour voter contre, car cela empêcherait les 22 voix qui auraient été nécessaires pour approuver les accusations portées contre Pérez.

S’il avait été approuvé, Pérez aurait été disqualifié de la fonction publique pendant les cinq prochaines années.

Il s’agit de la septième accusation constitutionnelle présentée par l’opposition lors du deuxième gouvernement de Sebastián Piñera qui ne va pas de l’avant, sur un total de huit.

Seul celui présenté en décembre 2019 contre l’ancien ministre de l’Intérieur, Andrés Chadwick, pour sa gestion lors des manifestations d’octobre de la même année, a obtenu l’approbation des deux chambres, pour lesquelles il a été disqualifié pendant cinq ans de la fonction publique.