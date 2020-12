20/12/2020 Officiers militaires de l’armée chilienne. Le procureur régional d’Aysén, au Chili, Carlos Palma, a lancé un mandat d’arrêt contre 800 soldats actifs et retraités pour une fraude au sein de l’armée chilienne d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars (environ 2 450 millions d’euros). POLITIQUE AMÉRIQUE DU SUD CHILI ARMÉE DU CHILI

MADRID, 20 ANS (EUROPA PRESS)

Le procureur régional d’Aysén, au Chili, Carlos Palma, a émis un mandat d’arrêt contre 800 militaires actifs et retraités pour une fraude au sein de l’armée chilienne d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars (environ 2 450 millions d’euros).

L’enquête a commencé en 2018 et, selon le ministère public et la police d’enquête chilienne (PDI), des fonds publics ont été utilisés pour payer des dettes privées, selon le journal chilien “ El Mercurio ”.

Palma dirigeait déjà un registre en 2018 au sein de la direction des commandements du personnel, des télécommunications et des finances du quartier général de l’armée à Santiago. À ce moment-là, il y avait un peu plus de 300 soldats enquêtés.

La fraude a été réalisée par le biais de contrats avec honoraires ou paiement de salaires au personnel retraité et de commissions de service qui n’ont pas été effectués mais où il y avait un paiement en compensation de pertes économiques individuelles, le tout à la suite de la résiliation de la FAM ou du Fonds. Mutual Help, un système d’aide informelle de solidarité qui fonctionnait à Coyhaique depuis 1950 et qui a été annulé par l’armée en 2006.

<< Une fois le Fonds d'entraide fermé, des mesures ont été mises en œuvre pour atténuer les dommages causés aux fonctionnaires et, dans un premier temps, ces mesures s'inscrivaient dans le cadre réglementaire et juridique, qui consistait à effectuer des commissions de service ou à donner la priorité à celles-ci. des personnes qui avaient subi un préjudice économique », expliquait Palma en 2018, dans des déclarations recueillies par la radio chilienne RLN.

<< Cependant, et c'est ce qui fait l'objet d'une enquête du point de vue pénal, à un moment donné, les commissions de service ont été décrétées et payées mais elles n'ont pas été faites; les contrats de travail qui ont été signés n'ont pas concrétisé la réalisation de travail, il y a donc eu une sortie d'argent sans justification et, dans certains cas, une extension des avantages post-retraite à une durée plus longue que celle autorisée par la loi », a-t-il déclaré.

Les peines pour délit de fraude fiscale, selon les montants et la réitération des faits, vont de 541 jours d’emprisonnement à des sanctions pénales, c’est-à-dire supérieures à cinq ans et un jour de prison.