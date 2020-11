La China Suárez dans l’intimité de sa maison (Vidéo: Instagram)

Tout n’est pas ce qu’il semble. Et les réseaux sociaux en sont un exemple clair. Une photo ou une vidéo Instagram, par exemple, ne montre qu’un extrait d’une scène. Et, par conséquent, une seule partie de la réalité. Cependant, désireuse de révéler ce qui se passe réellement chez elle chaque fois qu’elle essaie d’enregistrer une vidéo, Eugenia La Chine Suarez a décidé de partager avec ses abonnés quelques histoires qui ont conduit à la tendresse et au rire.

“Tu ne peux pas boire en paix dans cette maison“L’actrice a écrit à propos d’un enregistrement dans lequel, alors qu’elle avait l’air sexy à la caméra de son téléphone portable, la voix de sa fille se fait entendre Magnolia, deux ans, disant: “Regarde, maman.” Et puis La China, devant la demande d’attention de sa petite fille, ne peut s’empêcher de sourire. Mais ce n’était pas la seule interruption qu’elle a eue en essayant de faire de la publicité pour son prochain tutoriel de maquillage.

Au bout d’un moment, celui qui est entré dans l’avion était son partenaire, Benjamin Vicuña, qui était avec un torse nu et a révélé le tatouage sensuel qui apparaît de son pantalon. Amusé, La China n’a pas hésité à le photographier derrière elle et à l’écrire dans ses histoires pour le plus grand bonheur des fans chiliens. Et aussi pour montrer que, comme beaucoup de femmes, elle a aussi parfois du mal à trouver ses espaces intimes.

La Chine a surpris Benjamín Vicuña (Instagram: @sangrejaponesa)

En fait, il y a quelques jours à peine, l’actrice avait surpris tout le monde en téléchargeant des histoires dans lesquelles elle avait été vue s’entraîner tout en berçant Amancio, son bébé de seulement trois mois. La China, en plus des deux enfants qu’elle a avec son partenaire actuel, est la mère de Rufina, la fillette de sept ans qui, à la suite de sa relation avec Nicolas Cabré. Et, certains jours, il reçoit également une visite à son domicile de Bautista, Beltrán Oui Benicio, Respectivement 14, 12 et 6 ans, les petits que Benjamin a eu avec Caroline Pampita Ardohain. Il y a donc peu d’occasions où elle peut être complètement seule pour se consacrer.

Cependant, malgré son travail intense de mère, l’actrice est sur le point de revenir sur le ring, ni plus ni moins, qu’avec la Chilienne. Après avoir travaillé ensemble dans The Red Thread, le film dans lequel ils se sont rencontrés et où ils ont commencé leur relation, et en Argentine Tierra de Amor y Venganza, la superproduction d’époque d’ElTrece, tous deux partageront à nouveau l’ensemble de Sesiones, une série qui a l’adresse de Ana Katz. Dans cette nouvelle fiction, La China et Vicuña joueront deux amants qui se tournent vers un thérapeute, interprétés par Carla Peterson, de demander de l’aide car ils ne savent pas comment traiter avec leurs partenaires respectifs, qui seront dans la peau de Juliette Cardinali Oui Fernan Mirás.

Ainsi, ces jours-ci, Eugenia essaie de profiter de ses derniers moments libres avant de commencer à tourner. Bien qu’il soit clair que cela ne signifie pas du tout qu’il se repose. Cependant, entre les couches, les jouets et les apparitions inattendues de Benjamin, elle parvient toujours à prendre un peu de temps pour partager une image avec ses followers, posés ou non.

JE CONTINUE DE LIRE

Polémique sur la nouvelle série de Benjamín Vicuña et China Suárez: “Ils utilisent la morbidité de Pampita”

L’ingénieuse méthode d’entraînement de China Suárez tout en berçant son fils, Amancio

L’histoire choquante de China Suárez victime d’un vol au Chili: “Ils m’ont poussé seule avec mes trois enfants”

Gimena Accardi a parlé de sa relation actuelle avec China Suárez