MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Au moins sept opposants aux partis pro-démocratie, dont quatre sont des députés, ont été arrêtés ce dimanche matin à Hong Kong, accusés d’avoir tenté d’interrompre l’activité du conseil législatif de l’île en mai dernier.

Le 8 mai, les législateurs liés au gouvernement pro-chinois de l’île ont élu un nouveau président d’un comité qui devait approuver le déblocage de plus d’une douzaine de lois avec une méthode que l’opposition jugeait illégale.

Dans la dispute, il y a eu des luttes et des matches de cris pour tenter d’arrêter le président du Comité et même l’un des militants a tenté de monter sur la tribune dans laquelle il se trouvait. Onze militants ont été expulsés de la chambre par le président pro-gouvernement Lee Wai King.

Deux des personnes expulsées, les anciens députés Eddie Chu Hoi Dick et Raymond Chan Chi Chuen, font partie des personnes détenues par la police locale, selon le journal local «South China Morning Post».

Avec ces militants, trois députés du Parti démocrate de l’île – Wu Chi Wai, Andrew Wan Siu Kin et Helena Wong Pik – ont également été arrêtés, qui sont toujours assignés à résidence, ainsi que le président du parti travailliste Kwok wink King et le membre du Congrès Fernando Cheung Chiu.

La police de Hong Kong a seulement confirmé qu’il y avait eu jusqu’à présent sept arrestations, celles de six hommes et une d’une femme, âgés de 33 à 63 ans pour dénigrement et d’ingérence dans le corps législatif et n’ont pas exclu la possibilité plus d’arrestations car il s’agit d’une opération en cours.

Selon DPA, les prévenus risquent jusqu’à un an de prison et une amende de 10 000 dollars de Hong Kong (1 100 euros).