. / EPA / STR / Archive

Pékin, 21 janvier . .- Baptisé en l’honneur d’une déesse qui, selon la mythologie chinoise, vit sur la Lune, le programme Chang’e de la puissance asiatique a fait un pas de géant en décembre dernier après son atterrissage sur la lune et son retour. Des échantillons de roches lunaires sont ramenés sur Terre avec la promesse qu’ils seront partagés avec des scientifiques d’autres pays.

La sonde sans pilote Chang’e 5 est revenue le 17 décembre avec près de deux kilogrammes d’échantillons lunaires, faisant de la Chine le troisième pays à terminer cet exploit après les États-Unis et l’ex-Union soviétique, le dernier à le faire en 1976.

Des scientifiques chinois ont expliqué cette semaine lors d’un événement pour les médias que le matériel aidera à en savoir plus sur le satellite – par exemple, son âge exact – et que pour cela ils ont programmé la sonde pour forer dans le nord de Mons Rümker, un monticule volcanique de le bassin Oceanus Procellarum, sur la face visible de la Lune.

C’est une zone que ni les astronautes ni les missions spatiales sans pilote n’ont atteint auparavant.

Les échantillons ont été collectés de deux manières différentes: à la surface de la Lune, grâce à un bras robotique, et sous terre, grâce à une foreuse qui a foré deux mètres dans le satellite pour obtenir des échantillons qui pourraient dater de périodes beaucoup plus anciennes.

DEUX CENT GRAMMES DE MOINS QUE PRÉVU

À l’arrivée, la capsule a été transportée par avion à Pékin, où le cylindre contenant les échantillons a été retiré.

Cependant, le directeur adjoint du Centre d’exploration lunaire et du programme spatial de l’Administration spatiale nationale chinoise (ANEC), Pei Zhaoyu, a admis lors de l’événement susmentionné que la sonde apportait 1731 grammes au lieu des deux kilos attendus.

“Nous voulions que la sonde fouille pendant 22 heures mais nous nous sommes arrêtés après 12. Les scientifiques ont estimé que la quantité était suffisante compte tenu de la densité des roches”, a-t-il dit, tout en reconnaissant que “ce n’est peut-être pas aussi élevé que nous le pensions.”

Il a également noté que 80% des échantillons seront utilisés pour la recherche – les 20% restants seront stockés – et que le pays les partagera “avec des scientifiques du monde entier” pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, bien qu’ils ne l’aient pas encore été. reçu des candidatures de l’étranger.

Le succès de la mission a également été une source de fierté: l’atterrisseur lunaire a également affiché le drapeau chinois sur la surface lunaire, faisant de la Chine le deuxième pays à le faire.

“La Lune est la propriété de toute l’humanité. En tant que puissance, la Chine a la responsabilité de l’explorer. D’autres pays ont obtenu des résultats brillants dans leurs programmes, mais nous ne pouvons pas rester aux dépens du reste”, a déclaré le responsable.

L’ESPACE, SCÉNARIO DE CONFLIT ET DE COOPÉRATION

Les progrès de la Chine dans l’espace ont été considérés avec suspicion par Washington, avec qui Pékin a divers différends qui se sont intensifiés pendant le mandat de l’ancien président Donald Trump.

En 2019, une commission américaine a assuré que «le rêve spatial chinois» ne consiste pas à l’explorer mais à le «maîtriser» et qu’elle investit «d’énormes sommes d’argent» pour ce faire.

Pei n’a pas précisé le coût de la dernière mission, affirmant seulement que la Chine ne restreignait la coopération avec aucun pays.

Sans surprise, ce sont les lois américaines qui limitent son agence spatiale NASA à collaborer directement avec Pékin.

Le responsable a souligné que la Chine avait coopéré à la mission Chang’e 5 avec des institutions telles que l’Agence spatiale européenne (ESA) et, à travers elle, avec la station de surveillance espagnole de Maspalomas (îles Canaries) gérée par l’Institut national de Aerospace Technique (INTA), qui a surveillé la rentrée de la sonde.

Il a également collaboré avec l’Argentine dans le domaine de la télémétrie, de la surveillance et du commandement (TT&C), a confirmé à Efe Sabino Vaca Narvaja, représentant spécial pour la promotion commerciale et les investissements en Chine, après avoir reçu une commémoration au nom de la Commission nationale pour les activités spatiales de Argentine (CONAE).

“Un prix est décerné à la Station spatiale profonde de la province de Neuquén qui a soutenu Chang’e 5, l’une des missions les plus complexes que la Chine ait menées à ce jour”, a-t-il expliqué.

Le diplomate espère que les scientifiques argentins pourront accéder aux échantillons pour les étudier – que ce soit au sein d’équipes de recherche mixtes ou seuls – «et, espérons-le, contribuer à la connaissance et à une meilleure compréhension de la Lune».

LE ‘JADE RABBIT’ CONTINUE SUR LA CÔTÉ CACHÉE DE LA LUNE

Le programme d’exploration lunaire chinois a commencé avec le lancement d’une première sonde orbitale en 2007. Plus tard, le pays asiatique a effectué son premier atterrissage sur la lune en 2013 et, en janvier 2019, il a réussi à faire atterrir le Chang’e-4 de son côté opposé. .

Et voilà: le 8 janvier de cette année, l’ANEC a annoncé que le robot explorateur Yutu-2 («lapin de jade», du nom du compagnon de la déesse Chang’e) reprenait ses opérations à son vingt-sixième jour. lunaire pour se déplacer vers le nord-ouest vers les cratères d’impact avec une réflectivité élevée.

Le rover prendra des photos panoramiques et continuera à mener des explorations scientifiques avec son spectromètre infrarouge, son détecteur d’atomes neutres et son radar lunaire.

Les sondes du programme ont été lancées à travers les différentes séries de la fusée Long March, qui a déjà transporté avec succès la première mission chinoise sur Mars, Tianwen-1, dans l’espace le 23 juillet, et dont l’arrivée sur la planète rouge est prévue pour mai prochain.

Mais la cerise sur le gâteau sera une mission habitée sur la Lune et la construction d’une base scientifique sur le même satellite, même si aucune date n’a encore été fixée pour cela.

Le plan est que le Chang’e-6 effectue une mission similaire à celle du Chang’e-5, tandis que le Chang’e-7 explorera la topographie antarctique de la Lune et le Chang’e-8 développera des “technologies clé “pour construire la station lunaire, qui prévoit la recherche scientifique et l’exploitation minière à la surface du satellite.

Jésus Centeno