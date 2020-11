BEIJING, 10 (PRESSE EUROPE)

Le taux d’inflation de la Chine en glissement annuel s’est établi à 0,5% en octobre dernier, en dessous des 1,7% enregistrés en septembre, ce qui représente la plus faible hausse des prix du géant asiatique depuis octobre 2009, selon les données publiées par l’Office national des statistiques de Chine (ONE).

Ainsi, au cours des dix premiers mois de 2020, le taux d’inflation de la Chine était de 3%.

En octobre, le taux d’inflation dans les villes s’est établi à 0,5% sur un an et à 0,4% dans le cas des zones rurales. De leur côté, les prix alimentaires ont augmenté de 2,2% au dixième mois de l’année, tandis que les produits non alimentaires sont restés stables. Les biens de consommation ont augmenté de 0,6% et les services de 0,3%.

Les prix des denrées alimentaires, des boissons et du tabac sont en hausse de 2,4% par rapport à octobre 2019, dont une augmentation de 16,7% du prix des légumes et une augmentation de 2% du prix de la viande bovine, avec une baisse de 2,8% du prix du porc. De son côté, le prix des fruits a augmenté de 0,4% et celui des œufs a baissé de 16,3%.

En revanche, les prix de la production industrielle, qui reflètent l’évolution de l’inflation de gros dans le pays, ont enregistré en octobre une hausse sur un an de 2,1%, en ligne avec le chiffre de septembre.