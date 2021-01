Alors que la Juventus continue de dépendre du génie de Cristiano Ronaldo, l’AC Milan a appris à vivre et à gagner sans sa star, Zlatan Ibrahimovic, qui semble avoir transmis sa confiance sans bornes à une jeune équipe qui joue sans vergogne.

Sans le Suédois, blessé depuis fin novembre, Milan est resté invaincu pour continuer étonnamment à occuper la première place de Serie A avant d’accueillir les champions en titre lors de la 16e manche du championnat italien.

La Juventus a 10 points de retard sur son rival et un trébuchement à San Siro signifierait leur adieu presque définitif à leur désir de remporter leur dixième «Scudetto» consécutif. Les Piémontais maintiennent leur niveau quand ils peuvent compter sur Ronaldo, mais perdent du punch si le Portugais est absent (trois nuls sans lui contre Crotone, Hellas Verona et Benevento).

“Il est clair qu’entre lui et le reste de l’équipe il y a pour le moment un abîme en termes de performances et de niveau”, confirmait le journal La Repubblica lundi, au lendemain d’une nouvelle manifestation de CR7: deux buts et une passe décisive en la victoire contre l’Udinese (4-1).

Avec 14 buts (et six doubles!), Le Portugais mène le classement des buteurs de Serie A, l’un de ses buts pour devenir meilleur buteur dans trois des grands championnats d’Europe, après l’avoir réalisé en Angleterre avec Manchester United et en L’Espagne avec le Real Madrid.

– Les records de Ronaldo –

Sensible à tout type de record qu’il pourrait accumuler, Ronaldo court également la barre des 767 buts attribués à Pelé lors des matches officiels (le Brésilien en a marqué plus de 1 200 dans toute sa carrière). Le Portugais en compte actuellement 758, dont 102 ont marqué avec son équipe nationale.

Si la Juventus peut célébrer l’appétit insatiable de son buteur et sa grande forme à presque 36 ans (il les rencontre en février), l’entraîneur Andrea Pirlo aimerait dépendre un peu moins de sa star, qui a inscrit la moitié des buts de la équipe dans le championnat.

Il est vrai que l’espagnol Álvaro Morata s’est imposé comme le complément idéal, mais il existe peu d’alternatives à ce duo “ Moraldo ”, puisque l’Argentin Paulo Dybala a jusqu’à présent été transparent et le Gallois Aaron Ramsey péché par manque d’efficacité du visage. au but.

Les Turinois envisagent même de renforcer leur avance sur le marché de janvier et des noms comme l’espagnol Fernando Llorente ou le français Olivier Giroud ont déjà commencé à circuler.

“Mercredi, le roi du but arrive à San Siro. Mais dans le football, le succès appartient au groupe. La Juve doit être une équipe, comme Milan l’a été jusqu’à présent, même sans sa propre CR7: Ibra”, résume La Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic a également un poids important dans le match offensif de Milan, avec 10 buts marqués en seulement six matchs disputés.

– Le rêve d’Ibra –

Sa blessure, fin novembre, a logiquement fait douter que Milan puisse maintenir son rythme, mais sur les sept matches qu’ils ont disputés sans l’attaquant suédois, ils se sont soldés par cinq victoires et deux nuls, ce qui n’est pas le cas. il n’a fait qu’accroître la confiance de ses jeunes collègues.

L’entraîneur Stefano Pioli reste fidèle au système conçu pour «Ibra», qui a été remplacé par le Croate Ante Rebic d’abord, puis par le Portugais Rafael Leao. Le jeune Portugais (21 ans), parfois critiqué pour son irrégularité, s’est démarqué dimanche avec un beau but qui a servi à condamner la victoire contre Bénévent (2-0), malgré le fait que le Milanais ait joué une heure avec un homme de moins.

Et en l’absence de leur buteur, toute l’équipe, des défenseurs aux attaquants, a assumé la responsabilité du but adverse et il y a déjà 13 joueurs différents qui ont fêté cette saison. Seul Atalanta dépasse ce chiffre, avec 14 buteurs différents, tandis que la Juventus en a 8.

Équipe avec l’âge moyen le plus bas du championnat, avec des footballeurs sans antécédents, mais aussi sans complexes, Milan semble être possédé par cette confiance en soi excessive que possède “ Ibra ”, revenu il y a un an dans la capitale lombarde pour exercer ce rôle de gardien de la nouvelle génération.

“La pression et la responsabilité que je prends sur mes épaules. Il suffit de travailler, de croire et de suivre”, lançait en novembre le Suédois de 39 ans, qui malgré son éloignement des tribunaux depuis novembre, exhortait il y a quelques jours ses coéquipiers. «oser rêver du titre».

