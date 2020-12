Il a fallu des décennies pour que la culture afro se démarque, comme elle le mérite, devant le monde, afin que ses sons, ses rythmes et la richesse artistique qui s’est transmise de génération en génération soient valorisés. Cette fois, le groupe colombien Chocquibtown rejoint ce mouvement et avec Mystro, le multi-instrumentiste, interprète et producteur du Nigeria, ils présentent leur nouvelle chanson María.

Cette sortie est accompagnée de rythmes afro-latins, de sonorités ancestrales et chaleureuses et de toute la saveur du groupe colombien. «Au moment où j’ai écouté les chansons de Mystro, j’ai ressenti des battements afro dans mon âme, c’est un style musical qui n’a pas de barrière linguistique. Du pidgin nigérian (une langue qui manque de locuteurs natifs) à l’anglais, l’espagnol et le yoruba. Il s’agit de pur dynamisme et de culture », c’est ainsi que le chanteur de Chocquibtown Goyo a décrit sa collaboration avec l’artiste dans un communiqué de presse.

De son côté, Tostao, également membre du groupe colombien, a décrit cette collaboration comme une rencontre de sons ancestraux, “Les Afrobeats sont naturels pour la culture latine, notre musique s’enracine dans les rythmes et les sons de nos ancêtres …”, selon le artiste.

La vidéo de la chanson a été réalisée par EGAC films et Replay Productions, et présente une célébration et un hommage à la beauté, à l’unité et à la culture de la couleur à travers le monde. De plus, le casting choisi pour cette production était entièrement afro-latino et nigérian.

Cette collaboration musicale entre la Colombie et le Nigéria, María, a été incubée au sein du Conseil panafricain, une organisation mondiale de développement stratégique dédiée à l’union de l’Afrique et de ses différentes communautés dispersées dans le monde.

María fera partie de l’EP de Mystro, qui compte sept chansons, et est disponible sur toutes les plateformes numériques.

Mystro est connu dans le monde entier en tant que multi-instrumentiste, interprète et producteur nigérian, et a travaillé pendant de nombreuses années dans la scène industrielle underground africaine, collaborant, depuis 2004, avec divers artistes de renommée locale.. Parmi ses œuvres se distingue la production de l’album Celia par l’artiste Tiwa Savage.

De son côté, Chocquibtown se distingue par le mélange de rythmes afro-latins avec différentes tonalités musicales, portant un message très fort à travers le monde hispanique et étant l’un des groupes les plus innovants et polyvalents du continent.

La 20e édition des Latin Grammy Awards – Arrivées – Las Vegas, Nevada, États-Unis, 14 novembre 2019 – ChocQuibTown. REUTERS / Danny Moloshok

Il y a quelques semaines, la Colombienne a reçu une reconnaissance spéciale de la Latin Recording Academy des États-Unis dans la catégorie Leading Ladies of Entertainment, grâce à ce prix est devenue la première femme africaine d’Amérique latine à recevoir cette statuette dans laquelle sont mises en valeur les femmes qui promeuvent l’égalité dans chacune de ses productions artistiques.

Selon la Recording Academy des États-Unis, le prix est décerné pour souligner «le travail des femmes professionnelles du secteur des arts et du divertissement dont la conscience sociale, ainsi que leurs contributions, ont inspiré la prochaine génération de femmes».

La reconnaissance a été donnée, en particulier, à Goyo parce qu’il a promu une plus grande inclusion et égalité pour les femmes et les Afro-descendants à travers le monde, faisant de l’activisme de Colombie et laissant la communauté Chocó élevée.

