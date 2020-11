Simeone a reconnu qu’aujourd’hui il cherche plus de possession et d’attaque (Europa Press)

le Athlète de Madrid possède un style de jeu qu’il a acquis depuis l’arrivée de Diego Pablo Simeone en tant qu’entraîneur, lors de la saison 2011/12, et qui l’a conduit à remporter plusieurs titres, dont deux Ligue Europa et une Ligue espagnole, entre autres. Cette façon de jouer féroce n’a pas changé malgré la modification de l’équipe au fil des ans, bien qu’il y ait eu des nuances dans le style selon les interprètes que l’entraîneur a dans le vestiaire. Une partie de cela se produit dans la campagne actuelle.

Lors de ses six matches en Liga, l’équipe a marqué 13 buts, le même nombre que le Real Madrid mais avec un match en moins et trois de plus que Barcelone, qui a déjà joué huit matchs. C’est pourquoi lors de la conférence de presse de ce lundi, avant le duel que l’équipe doit affronter pour la Ligue des champions contre Lokomotiv mardi, le directeur technique a été consulté à ce sujet.

«Les caractéristiques des footballeurs marquent toujours le chemin à rechercher et les entraîneurs cherchent à responsabiliser l’équipe. On va par là, on parle de ce qui peut arriver et on imagine que je ne le partage pas, le football est très dynamique. Nous allons maintenir cela d’un match à l’autre et en fonction de la force, de l’énergie et de ce que nous voyons dans les séances d’entraînement, nous chercherons ce dont nous avons besoin », a déclaré Simeone.

Selon son regard, l’arrivée de Luis Suarez explique la raison pour laquelle l’équipe attaque actuellement davantage et recherche davantage la possession du ballon: «Je pense que tout cela est généré par la présence de Suárez. Il est nécessaire de le fournir, avec Costa et Morata, ils ont d’autres caractéristiques à l’espace et au terrain long. Nous recherchions d’autres situations. Luis a besoin de plus de personnes proches de lui, pour vivre là où ça fait mal et l’équipe travaille à la recherche du chemin le plus compliqué, qui est le but».

Luis Suarez célèbre avec Saul après avoir marqué un but pour l’Atletico Madrid contre Grenade (.)

L’Uruguayen avait été mal à l’aise lors des premiers matches car il n’avait pas trouvé beaucoup de partenaires près de lui. Le fait est que son passé à Barcelone lui a fait perdre son habitude de jouer entouré de coéquipiers en attaque et à l’Atlético, ce qui n’était pas quelque chose de commun, du moins la saison dernière.

“Les caractéristiques de Suárez nous font avoir ce souci d’améliorer sa situation de jeu. Avec Falcao, nous avons joué dans un sens, avec Costa dans un autre et avec Suárez nous devons devenir accro à une nouvelle situation avec laquelle nous vivons ensemble»Fit remarquer Cholo.

Concernant le match de demain, Simeone Il a été prévenu qu’il sera un adversaire coriace: «Nous allons affronter une équipe très compétitive. Les records des 14 derniers matchs parlent d’eux-mêmes. Leurs défaites étaient à la marge d’un but, ce sont toujours des matchs serrés et compétitifs. Il faut aller au 15e match pour voir un 2-0 en faveur de Lokomotiv. Une équipe qui rivalise comme celle-ci est toujours proche de l’objectif. Nous allons amener le jeu là où nous pensons pouvoir faire du mal ».

Aleti sait que ce mardi il ne peut pas échouer dans son déplacement en Russie puisque le groupe A de la Ligue des champions est dirigé par lui Bayern Munich avec un score idéal, 6 points et le Lokomotiv n’a ajouté qu’une seule unité, tout comme le Salzbourg. Une chute laisserait l’équipe espagnole troisième ou dernière, si toute l’Autriche frappe un coup sûr contre les Allemands.

