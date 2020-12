Les ports exportateurs affectés par la mesure de force (.)

La grève dans les ports agro-exportateurs et dans les usines de transformation du pétrole et des grains oléagineux n’est pas la meilleure nouvelle pour un pays avide de dollars qui peuvent provenir de l’agriculture, pilier de l’économie argentine.

Cela fait 11 jours que trois syndicats ont entamé une mesure de force qui a paralysé les terminaux et dont les négociations avec les chambres de commerce, jusqu’à présent, n’ont pas porté leurs fruits. En soi, les conséquences se traduisent par plus d’une centaine de navires en attente de chargement de marchandises d’une valeur de 1,5 milliard de dollars.

Tandis que le conflit avait déjà fait ses premiers pas le 3 décembre Lorsque la Fédération des travailleurs et employés de l’industrie pétrolière (FTCIODYARA), le Syndicat des travailleurs et employés du pétrole de San Lorenzo (SOEA) et le Syndicat des récupérateurs de céréales (URGARA) ont mené une grève de 24 heures, c’était le 9 Décembre quand il a commencé le cours qui jusqu’à présent a accumulé 11 jours sur la base d’une demande de mise à jour salariale et d’une prime «extraordinaire» pour la pandémie.

Bien entendu, tout arrêt d’activité a un coût économique. En dialogue avec Infobae, le président de la Chambre de l’industrie pétrolière et du Centre des exportateurs de céréales, Gustavo Idígoras, a expliqué que «Il n’y a pas d’estimation des pertes, mais nous avons ici une estimation des retards. Nous avons 111 navires qui font la queue dans la région du fleuve Paraná pour charger 4,5 millions de tonnes de tourteau de soja, de blé et de maïs. Par contre, environ 3 000 camions par jour attendent d’entrer dans les ports. Cela nous donne une estimation des retards d’exportation d’environ 1,5 milliard de dollars. Bien sûr, il y aura des coûts logistiques qui devront être assumés plus tard ».

L’estimation d’Idígoras est proche de celle de la Bourse de Rosario (BCR), qui a calculé qu’entre le maïs et les sous-produits de soja (farines, granulés et huile), il reste environ 1 milliard de dollars à charger aux terminaux portuaires de Gran Rosario.

Frais

Altri tempi: un navire chargeant du grain dans le port de Rosario. . REUTERS / Agustin Marcarian

En ce qui concerne les coûts, il y a quelques jours, le vice-président de la CIARA-CEC, Guillermo García, a déclaré à ce média que les dépenses élevées liées au maintien d’un navire en attente de cargaison, qui pourraient s’élever à 25000 USD par jour, ont souligné que l’un des Le principal problème auquel l’Argentine peut faire face si le conflit se propage est qu ‘«avec le temps, vous commencez à être un exportateur peu fiable».

Selon les données de la BCR, maintenir un navire à l’arrêt en attendant d’être chargé car le fret peut aller de 15000 USD à 25000 USD par jour. En ce qui concerne les usines arrêtées, les coûts fixes sont d’environ 10 000 USD par jour selon des sources non officielles de l’industrie, tandis que d’autres spécialistes suggèrent que 10 USD par tonne et par jour d’arrêt sont perdus. Ainsi, si l’usine a la capacité de traiter 12 000 tonnes par jour, le coût d’arrêt quotidien est de 120 000 USD par jour.

D’autre part, il y a le problème des “pénalités d’extension” qui sont les coûts des retards dans les contrats de vente. Ils peuvent s’élever à environ 80 000 USD tous les deux jours selon le contrat d’affrètement. “Le contrat peut même tomber en défaut, ce qui implique que l’acheteur peut renégocier l’intégralité du prix de la marchandise et que les dommages peuvent être plus importants”, précise la maison de courtage.

Le conflit et les négociations

Comme déjà mentionné, le conflit de 11 jours a commencé à prendre forme des semaines plus tôt, mais sa véritable ampleur a été constatée ces derniers jours. Les syndicats qui appliquent la mesure exigent une mise à jour des salaires et le paiement d’une prime «extraordinaire» pour le travail pendant la pandémie, où les chambres soutiennent que cette augmentation doit se produire en fonction de l’augmentation de l’inflation et refusent de payer le montant demandé par les syndicats concernant la prime.

Également, Pour reprendre les négociations, désormais totalement paralysées, ils demandent aux travailleurs de lever la grève. Il est à noter que la dernière fois que les parties se sont vues, c’était lundi dernier au ministère du Travail qui, après une réunion de plus de 8 heures, n’a pas pu parvenir à un accord.

Comme l’explique Idígoras, les conversations «se sont compliquées lors de la révision des salaires en milieu d’année. Nous avons fait une augmentation de 25 p. 100 qui a été mise en œuvre à compter de mai et nous avions convenu qu’une fois que l’inflation la dépasserait, nous la réexaminerions. Au milieu, la pandémie est survenue à Santa Fe, ce qui a beaucoup retardé les discussions, et là, en octobre, la demande d’un bonus spécial extraordinaire est venue en plus du bonus annuel qui est habituellement accordé, lié à la pandémie.

L’une des entrées des ports de Rosario

«Lors de la dernière réunion à laquelle le ministère (du Travail) est intervenu, ils ont augmenté la demande et aujourd’hui ils veulent une prime de 160 000 pesos par travailleur, ce qui implique une augmentation de 180% à 190% par rapport à la prime de l’année dernière. Il est impossible d’accepter et de payer, c’est pourquoi nous essayons de revenir aux critères que nous proposons, qui sont une réelle inflation effective de l’Indice des prix à la consommation (IPC) INDEC pour que personne ne perde de pouvoir d’achat », a-t-il déclaré.

Sous ce panorama, le chef de la chambre des affaires a demandé à «retrouver la raison» pour revenir à la table des négociations, mais la condition pour que cela se produise est que la mesure de force soit levée. «J’espère que nous pourrons retrouver la raison et retourner à la table des négociations dès que possible. Il faudrait éviter de continuer le conflit pendant les vacances et pour cela il est nécessaire que les syndicats lèvent les mesures de renforcement comme condition sine qua non. Nous sommes disponibles pour nous asseoir maintenant, mais c’est notre condition », a déclaré Gustavo Idiígoras.

De leur côté, les syndicats, dans un communiqué conjoint, ont accusé les chambres de commerce d ‘”intransigeance”, affirmant ne pas avoir respecté les accords signés et qu’il est faux qu’il y ait eu une modification des revendications lors de la réunion qui a eu lieu. réalisée lundi dernier dans le portefeuille dirigé par Gabriel Moroni.

«Les caméras n’ont pas respecté les accords signés. Dans le cas d’Aceiteros, la révision salariale 2020 était prévue pour le mois d’août, avec URGARA ils n’ont signé aucune augmentation de la parité annuelle qui devrait être en vigueur depuis juin 2020 », ont-ils déclaré et ajouté que« nous n’avons jamais changé nos revendications, nous continuons insistant sur notre proposition: ils doivent respecter l’accord pour 2020 et ajuster les 25% que nous avons déjà reçus pour l’amener à l’inflation de 35% projetée pour cette année, en payant la prime annuelle pour toutes les années ajustée à la ligne directrice signée ».

En ce sens, ils ont assuré que «le montant d’argent nécessaire pour couvrir les besoins familiaux de base à partir de janvier 2021 est de 93 280 $, selon les études menées par l’INDEC. Aujourd’hui, notre accord de base initial n’atteint pas 70 000 $, dans l’attente du réajustement de 2020 ».

Intervention de l’Etat

Compte tenu de l’ampleur du conflit et des conséquences qu’il entraîne, qui peuvent non seulement compliquer les exportations mais aussi la logistique de la récolte de blé, Les secteurs de la chaîne agro-industrielle ont exprimé leur surprise devant le silence du gouvernement national pour résoudre le problème, au-delà de la réunion tenue dans le portefeuille du travail lundi dernier. Cette faible mobilité a également alerté le secteur primaire, plus précisément la Table de Liaison et les quatre filières des principales cultures, qui ont demandé à l’Etat de fournir les moyens nécessaires pour trouver une issue à ce conflit.

C’est une déclaration, Les confédérations rurales argentines (CRA), la Fédération agraire argentine (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) et le Coninagro ont exprimé «leur inquiétude face à la paralysie des ports céréaliers» et ont demandé au gouvernement de «mettre en œuvre les tables de dialogue ou les instances nécessaire pour débloquer ce conflit qui perdure et endommage, chaque jour qui passe, le secteur et la Nation ».

La Table de liaison a statué sur la grève dans les ports (Gustavo Gavotti)

«Les principaux concernés par cette mesure syndicale sont les producteurs agricoles, qui sont en pleine récolte de blé et d’orge, dont une grande partie est destinée à l’exportation, via les ports qui sont fermés aujourd’hui. Si la mesure de force persiste, elle finira par avoir encore plus d’impact sur les exportations de produits emblématiques de notre pays “et que cela se répercutera sur une baisse” des revenus en devises étrangères, affectant la réactivation et l’emploi, et ternissant la réputation de notre Nation en tant que fournisseur et partenaire commercial fiable, en faveur de nos plus proches concurrents ».

Pour sa part, les quatre entités des principales cultures en Argentine (Acsoja, Asagir, Argentrigo et Maizar) ont déclaré que le moyen de parvenir à une solution au conflit «est le dialogue dans la paix et sans mesures énergiques, ce qui nécessite clairement la participation et l’arbitrage du État national. La mesure syndicale à travers des activités prolongées est à l’opposé de ce dont l’Argentine a besoin en ce moment ».

“Le gouvernement doit arbitrer tous les moyens pour parvenir à un accord où la réclamation du syndicat est raisonnable et conforme à la réalité du pays et la réponse des entreprises est juste et équilibrée”, ont-ils ajouté.

À cet égard, Idígoras a indiqué que «le gouvernement est intervenu conformément à la législation du travail par l’intermédiaire du ministère du Travail et nous avons eu un dialogue fluide avec le ministère de l’Économie et de la Production pour voir au jour le jour ce problème, mais que Il est clair qu’il s’agit d’un accord conjoint qui doit être négocié entre les deux syndicats (FTCIODYARA et SOEA) et CIARA.

