Jusqu’à présent, il n’y a pas de solution à la grève dans les ports céréaliers du pays

Il y a déjà près de 20 jours de chômage dans les ports céréaliers de tout le pays. Une mesure de force effectuée par les corporations pétrolières et les receveurs de céréales en demande de une amélioration des salaires qui jusqu’à présent a causé de lourdes pertes en raison du frein à l’exportation, ont-ils averti du secteur privé.

Mardi prochain à 11 heures, il y aura une réunion au ministère du Travail entre les syndicats pétroliers et la Chambre de l’industrie pétrolière, à laquelle le syndicat des receveurs de céréales n’a pas été convoqué. Cette semaine, les représentants syndicaux ont rejeté une proposition du secteur privé qui envisageait une révision salariale pour cette année, l’augmentation pour 2021 et le versement de deux primes, dont une pour la seule fois, pour la tâche réalisée sur un an à travers le coronavirus.

Des ports rigoureusement paralysés

Tel que rapporté par Bourse de Rosario (BCR), les manifestations ont affecté les opérations dans les usines pétrolières et les terminaux portuaires situés à Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, General Lagos, Villa Constitución, Zarate, San Nicolás, Ramallo et Timbúes, à l’exception de certains cas spécifiques.

D’autre part, les récepteurs de céréales effectuent la mesure de force dans la plupart des ports, à l’exception de ceux en charge de l’Association des coopératives argentines (ACA), du site 0 de Quequén, Molinos Cañuelas et ADM Argentina, où il y avait un accord pour les salaires des travailleurs.

Juan Grabois avec les ouvriers du pétrole. C’était le jour de Noël, à l’entrée de l’une des usines à huile (Photo: Twitter de Juan Grabois)

Plusieurs demandes de solution au conflit ont été formulées par les entités qui font partie de la chaîne agro-industrielle. Tous se sont prononcés en faveur de l’implication de l’État qui permettrait de résoudre la situation difficile. De nombreux membres des entités ont été surpris par le manque de responsables gouvernementaux dédiés à la résolution du conflit. Il n’y avait pas non plus de déclarations. Seules des voix favorables à la revendication des travailleurs ont été entendues de la part des secteurs liés au Front de tous.

L’un d’eux était celui du leader social Juan Grabois, qui depuis son compte Twitter a publié une photo avec le leader Mario Santucho et des représentants de la Fédération des travailleurs du complexe industriel des oléagineux, des égreneurs de coton et assimilés, dirigée par Daniel Yofra. L’image a été prise à l’entrée de l’usine de Dreyfus, l’une des compagnies pétrolières dont l’activité est paralysée par la contestation.

La réunion a eu lieu à Noël et Grabois a déclaré: “Avec Mario Santucho, nous étions dans le quartier Santa Fe de San Lorenzo pour soutenir les travailleurs pétroliers, maritimes et portuaires dans leur lutte contre la voracité des entreprises céréalières transnationales qui exploitent, pillent et échappent ».

En revanche, et montrant que le conflit commence à prendre une force politique, de la Fédération des producteurs de pétrole a publié le message de Nora Cortiñas, de Mothers of Plaza de Mayo Founding Line: «Je sympathise avec la lutte des classes ouvrières et la grève nationale du pétrole. Pas un pas en arrière, en avant », a déclaré Cortiñas.

En ce qui concerne l’impact de la mesure de force, selon les données de la BCR, maintenir un navire à l’arrêt en attendant d’être chargé peut coûter entre 15 000 et 25 000 dollars par jour. À leur tour, les coûts fixes des usines fermées sont d’environ 10 000 USD par jour, selon des sources non officielles du secteur. D’autres spécialistes affirment que 10 USD par tonne et par jour d’arrêt sont perdus. Ainsi, si l’usine a la capacité de traiter 12 000 tonnes par jour, le coût d’arrêt est de 120 000 USD par jour.

Plus de mesures de force et d’alerte de carburant

A partir d’aujourd’hui jusqu’à 7 heures du matin lundi, une grève générale sera organisée par le Center for Riverine Employers and Officials et la United Maritime Workers Union (SOMU): revendications salariales contre les remorqueurs portuaires.

À partir d’aujourd’hui à 00h00 et jusqu’à 7h00 le lundi 28 décembre, il y aura une grève générale organisée par les travailleurs du Center for Employers and River Officers et de la United Maritime Workers Union (SOMU). Il y a également une demande d’améliorations salariales, dans ce cas aux entreprises de remorqueurs portuaires.

C’est une déclaration, les dirigeants de la Fédération des compagnies maritimes argentines (FENA) ont indiqué qu’en raison de la grève, les exportations et les importations par voie maritime, le transport des hydrocarbures et une grande partie du trafic de cabotage ont été arrêtés. “Le maintien de cette mesure pourrait entraîner des pénuries de carburant et aggraver l’isolement du commerce extérieur du pays”, ont-ils précisé.

Et ils ont ajouté: «La racine du conflit est la demande syndicale pour un changement du système de rémunération de cette activité (qui est appliqué depuis des décennies), qui s’ajoute à la demande de recomposition salariale qui est également négociée en parallèle se traduit par une augmentation de salaire extraordinaire qui touche l’un des secteurs les plus touchés par la crise que traverse la Marine Nationale Marchande ».

Enfin, de la FENA, ils ont précisé que les syndicats du secteur, depuis août 2019, reçoivent une recomposition mensuelle des salaires de 70% du pourcentage de l’indice des prix à la consommation (INDEC) et ajustent périodiquement 100% avant laquelle les salaires sont assimilés à inflation.

