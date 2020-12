La manifestation se poursuit dans les ports exportateurs d’Argentine (.)

Ce samedi marque le troisième jour de la grève menée par le Syndicat des travailleurs et employés du pétrole du département de San Lorenzo (SOEA). Une situation qui complique l’arrivée de la production dans les ports du Grand Rosario et son expédition vers le marché international.

Au milieu de cette situation compliquée, la Chambre de l’industrie pétrolière de la République argentine (CIARA) a exprimé sa préoccupation quant à l’impact de la manifestation. “La manifestation met en danger la production destinée à la consommation intérieure ainsi que les principales exportations du pays, comme le tourteau de soja, qui est le premier produit argentin à être vendu à l’étranger.”, Ont-ils déclaré dans un communiqué.

En outre, la Chambre a averti que «chaque heure et jour de production perdue, elle n’est pas récupérée, les exportations sont réduites et donc les revenus en devises dont toute la société argentine a besoin pour faire face aux urgences existantes. Ces pertes, quant à elles, sont gagnées par d’autres usines dans un autre pays du monde tandis que l’Argentine voit sa principale industrie se rétrécir de jour en jour », ont-ils déclaré.

Et ils ont ajouté: “Il existe de graves imprévus dans le fonctionnement normal des usines de broyage, avec un risque pour la sécurité de tous les travailleurs, en plus des risques environnementaux et des dommages aux installations qui représentent la source de travail pour la communauté pétrolière.”

D’un autre côté, Les membres de la CIARA ont appelé les syndicats à faire à nouveau partie de la table de négociation et donc à dialoguer pour faire avancer un accord entre les parties. Et ils ont également déclaré: «Les mesures imprévues dépassent l’exercice légitime du droit de grève, en empêchant l’entrée du personnel hiérarchique et du personnel de sécurité, laissant les usines dans des attitudes imprudentes qui menacent la santé, les équipements industriels et la protection de l’environnement. Les protections minimales ne sont pas non plus pleinement garanties, ce qui varie d’une usine à l’autre ».

Dans la déclaration de l’entité, il a été rappelé que La proposition soumise aux syndicats était d’ajuster les salaires à l’inflation selon l’INDEC jusqu’en août 2021, mois par mois, “Ce qui garantit qu’aucun travailleur ne perdra de pouvoir d’achat”, ont-ils commenté. D’autre part, il cherche à accorder une prime annuelle fixe (pour tous, sans différencier ceux qui ont effectué des tâches pendant la pandémie) et une part variable supplémentaire pour ceux qui ont fourni des tâches efficaces.

De grandes différences

Dans un autre des points analysés dans le document de l’industrie pétrolière, il a été déclaré que «l’Union des Aceiteros de San Lorenzo de Santa Fe, a présenté une demande de Bonus pour cette année 2020 qui atteindrait une augmentation de 175% par rapport à celle accordée l’année 2019 de 55634 $ en moyenne. Et à tout cela la CIARA a offert une augmentation de 35% sur ce chiffre, qui a été rejeté par le syndicat ».

Enfin, la Chambre d’Industrie a déclaré que «les propositions d’ajustement faites par les syndicats dépassent largement l’inflation et ne répondent pas à la réalité économique dans laquelle tous les acteurs de l’économie du pays sont actuellement impliqués. Nous réaffirmons que nous garantissons d’accompagner le salaire dans la variation qui résulte de l’indice d’inflation INDEC ».

«Les revendications syndicales sont inapplicables, elles n’ont aucun moyen d’être satisfaites. La réclamation d’un bonus annuel avec une augmentation de 175%, il n’y a aucune trace d’une demande similaire dans aucune activité économique dans l’histoire du pays. Si la demande était satisfaite, cela impliquerait que l’industrie devrait emprunter plus d’un milliard de pesos pour payer la prime extravagante », ont-ils ajouté de la Chambre dans un communiqué.

J’ai continué à lire:

KWS a célébré 15 ans d’amélioration génétique en Argentine: travail et efforts pour obtenir les variétés dont le producteur a besoin

Plus de 90% du secteur agricole estime que le leadership politique actuel nuit à leur développement: qui sont leurs politiciens préférés