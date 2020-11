15 minutes. Plus d’un million de bébés, d’enfants et d’adolescents ont reçu un diagnostic de COVID-19 aux États-Unis (USA), qui a déjà dépassé 11 millions de cas confirmés au total. Cela a été révélé ce lundi dans un rapport de l’American Academy of Pediatrics (AAP) et de l’Association of Children’s Hospitals.

Selon le rapport, qui rassemble les données des services de santé de l’État, Depuis le début de la pandémie et jusqu’au 12 novembre, un total de 1039464 enfants ont été testés positifs par COVID-19.

Ce n’est que dans la semaine qui s’est terminée le 12 novembre que les statistiques des infections chez les mineurs ont atteint 111 946 nouveaux cas. “Il est nettement plus élevé que n’importe quelle semaine précédente de la pandémie“.

«Je trouve ce chiffre choquant et tragique. Nous n’avons pas vu un virus se propager aussi vite dans nos communautés car avant nous avions des vaccins contre la rougeole et la polio. »Cela a été mis en garde par la présidente de l’AAP, Sally Goza, dans un communiqué.

L’expert, avec plus de 3 décennies d’expérience, a appelé à faire plus pour protéger tout le monde dans les communautés, en attendant un vaccin.

“Il faut d’urgence une nouvelle stratégie nationale pour contrôler la pandémie et cela doit inclure la mise en œuvre de mesures de santé publique d’une efficacité prouvée, telles que l’utilisation de masques et la mise à distance physique “, a ajouté Goza. À son avis, la pandémie” fait un grand nombre de victimes parmi les enfants, les familles et communautés, ainsi que parmi les médecins et autres équipes médicales de première ligne. “

Santé mentale des parents et des enfants par COVID-19

La note indiquait que 27% des parents ont signalé une détérioration de la santé mentale. Pendant ce temps, 14% ont signalé une détérioration de la santé mentale de leurs enfants, selon l’enquête nationale sur le bien-être des parents et des enfants pendant la pandémie COVID-19.

En outre, la déclaration a ajouté que les visites d’enfants et d’adolescents aux urgences pour problèmes de santé mentale ont augmenté plus de 24% pendant la pandémie COVID-19. Cela se reflète dans les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les États-Unis accumulent 11,1 millions de cas positifs de la maladie et plus de 247 000 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.