PHOENIX (AP) – Chris Paul est quelque peu mal à l’aise avec l’idée qu’il vient aux Phoenix Suns en tant que joueur vétéran avisé qui transmettra ses connaissances à la prochaine génération de stars.

Il sait qu’il a la trentaine et que le temps ne recule pas. Oui, il est prêt à s’accoupler avec Devin Booker, qui a eu 24 ans et est l’un des meilleurs jeunes buteurs de la NBA. Certes, après 15 ans, 1020 matchs en saison régulière et 109 matchs en séries éliminatoires, Paul a appris quelques choses.

Mais ce n’est pas parce qu’il a un doctorat en basketball de la ligue qu’il vient dans le désert en tant qu’enseignant.

«Je ne suis absolument pas James Naismith», dit un Paul souriant. «C’est amusant pour moi. La première chose est que je ne viens enseigner à personne. Je suis partenaire (de Booker). Nous sommes ici pour jouer, nous sommes ici pour concourir et c’est comme ça que je gère ça. “

A 35 ans, Paul a montré avec l’Oklahoma City Thunder qu’il peut encore jouer à un haut niveau. Il a été sélectionné pour son 10e match des étoiles, avec une moyenne de 17,6 points et 6,7 passes par match. Il sera désormais entouré de Booker, qui a été sélectionné l’année dernière pour son premier All-Star Game; ainsi que Deandre Ayton, un talentueux centre de 2,11 mètres qui a été le premier choix au repêchage de 2018.

Les Suns n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2010, mais ils viennent de connaître une saison prometteuse. Ils ont terminé 34-39 et 8-0 lors de la reprise de la NBA, dans une bulle en Floride, et ont raté de peu les séries éliminatoires.

Le directeur général James Jones a estimé que les Suns avaient besoin d’un grand nom pour continuer à grandir et a fait l’un des métiers les plus choquants de la pré-saison en acquérant Paul et Abdel Nader du Thunder en échange de Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr., Ty Jérôme et Halen Lecque.

Paul a dit qu’avoir une jeune équipe était parfois une bonne chose, parce que c’était comme une table rase.

“La chose la plus importante qu’il a apprise l’année dernière est que c’est vous qui êtes chargé d’écrire votre propre récit”, a déclaré Paul. «Je pense que c’était la meilleure chose que notre équipe ait faite. Nous avons ignoré, et je ne veux pas vous insulter, les prédictions que vous avez faites, les attentes que vous aviez. Vous n’êtes pas dans le vestiaire. Nous sommes ce qui fait le travail. “