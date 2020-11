Christophe Krywonis a expliqué pourquoi il ne regardait pas Masterchef Celebrity (Vidéo: “Relentless” – The Nine)

Depuis la création de Masterchef Célébrités, cette fois sous la direction de Santiago del MoroLa production visait à avoir le trio historique de juges de l’émission, sans aucun doute l’un des piliers de son succès. Il a été écarté que Christophe Krywonis, Allemand Maritegui Oui Donato De Santis, chacun avec son style et sa personnalité propres, ils devaient rendre justice au célèbre et à ses bienfaits culinaires.

Cependant, peu de temps avant le début des enregistrements, Christophe a annoncé sur son compte Instagram qu’il ne serait pas du jeu. «Un excellent programme #masterchefargentina est à venir avec un jury, un chauffeur et des participants de luxe. Pour l’affection mutuelle, je souhaite à @telefe tout le succès qu’elle mérite d’avoir. En attendant, je continue à devenir heureux par d’autres moyens “, publié sur le réseau social.

Ce dimanche, Christophe a été interviewé via Zoom par Susana roccasalvo et son équipe en Implacable, par Channel 9. Et bien que la note de ses projets se soit détournée des médias, il ne s’est pas privé de commenter l’émission dont parle le pays. Lorsque le chauffeur a voulu connaître son opinion, le chef a été envoyé avec une réponse claire. “Je ne vois pas Chef cuisinier. Honnêtement, je ne regarde pas la télévision en général. “répondit-il, arguant qu’il était occupé à d’autres tâches. «J’ouvre quatre rôtisseries, j’ai une ligne de soins personnels et je vois ce que je vais faire à la télévision maintenant», a complété le Français, dont la dernière apparition télévisée était dans Bake Off.

Consulté par Roccasalvo, le chef a donné plus de détails sur sa réponse. «J’ai opté pour la politique de l’autruche, bonne ou mauvaise, parce que les mauvaises nouvelles me stressent et vous avez un talent pour stresser ma journée», a-t-il avoué avec une certaine ironie et a ajouté quels médias il utilise pour s’informer. “Je préfère rester calme, lire correctement les informations une fois par jour, de France, d’Infobae ou de certains journaux locaux, mais la télévision en elle-même n’est pas une chose importante, sauf lorsque je travaille.”

Pour cette raison, Christophe s’est excusé de commenter l’émission dans laquelle il a pu jouer, bien qu’il ait rendu un verdict sur ses collègues. “Mes amis du jury sont super, et Santiago del Moro aussi, Je sais que la note est très forte. J’ai des amis parmi les participants et donner un avis serait donner un avis sans en connaître la cause », était-ce justifié. “Mon ego est excellent tel qu’il est, et quand j’ai fini d’enregistrer quelque chose, je le laisse derrière moi, je n’ai pas besoin de me voir pour me sentir heureux”Il a ajouté pour dissiper tout doute sur la jalousie ou l’envie.

Christophe a dit que Martitegui s’était fâché en quittant le programme (Vidéo: “Implacables” – El Nueve)

Après avoir évoqué les différentes exigences entre la gestion d’un restaurant et le rôle de juge dans une émission de télévision, le panéliste Sandra Igelka retourné au sujet Masterchef pour demander si, à partir de la production, ils leur avaient demandé d’exagérer un personnage. «Je vais vous avouer quelque chose. Je ne vais pas Chef cuisinier cette année parce que j’ai d’autres projets qui me passionnent. Si je ne suis pas passionné par ce que je fais, je ne peux pas bien le faire “, a précisé le chef, qui a dit être montré à la télévision tel quel. “Ils ne peuvent pas me demander de jouer un personnage, c’est impossible dans mon cas, je ne sais pas pour les autres”, a-t-il ajouté et a donné quelques détails sur sa façon d’être. “Je suis un demi-père, un sergent, je ne sais pas comment le dire … Je ne suis pas mauvais et je ne pense pas que Germán soit mauvais non plus, il est exigeant comme il l’est toujours”.

Christophe a également déclaré qu’il n’y avait pas de concurrence avec ses collègues sur ou en dehors des téléviseurs. «Quant à la relation entre nous, nous sommes très copains. Nous ne sommes pas des collègues, nous sommes des copains », condamné. Cependant, il s’est occupé de ventiler un stagiaire avec l’un de ses anciens collègues. “J’ai parlé avec German, qui s’est un peu fâché quand il a découvert que je n’allais pas y aller, mais à cause de cette amitié que nous avons aussi”il a avoué. Il avait également des mots pour De Santis, son autre ancien partenaire. “Donato est le cavaliero, l’ami. Chaque fois que je vais manger à son restaurant heureux parce qu’il mange très riche, j’ai une très bonne relation avec lui, avec sa femme et ses filles. C’est une personne formidable dans ma vie”, at-il ajouté et Masterchef a tourné la page pour revenir à son actualité, un moment qui le trouve très éloigné de la télévision, ni en protagoniste ni en spectateur.

