Au 700 Pico Street, situé dans le quartier Los Troncos de Mar del Plata, quatre voisins dénoncent une fête clandestine. Il est 12h30 dimanche et une opération de contrôle qui rassemble différentes forces de sécurité arrive à la porte désignée et sonne la cloche. Trois jeunes hommes sortent pour se rencontrer. Ils disent qu’il y a 10 amis en train de manger un barbecue et que la musique est forte mais qu’il n’y a pas de fête. La vérification municipale leur donne raison. Et la nuit ne fait que commencer.

«Un voisin nous a écrit sur WhatsApp et a déclaré qu’il y en avait un à Castelli et au général Paz. Nous devons y aller », dit-il. Gustavo Vera, Sous-secrétaire à la sécurité du général Pueyrredón. Son objectif, comme celui des autres forces qui l’accompagnent, est de persuader de petites réunions et mettre fin aux réunions de masse, un problème qui endommage Mar del Plata et qui se reproduit depuis la mi-décembre dans plusieurs municipalités de la côte atlantique.

Depuis le début, tout est né au Centre des opérations et de surveillance de Mar del Plata (COM). Là, une dizaine d’employés rassemblent les 1136 caméras disséminées dans la ville, qui Ils sont constamment contrôlés en fonction des lieux où se déroulent les fêtes clandestines.

«Une carte thermique est créée et chercher où se trouvent les voitures garées ou certains modèles cela nous fait supposer qu’un événement illicite s’y déroule », ajoute Vera.

L’officier est chargé de conduire le fourgon de police qui guide les policiers de l’Unité tactique des opérations immédiates (UTOI). «Le groupe UTOI est interdisciplinaire, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Ils sortent en fonction de l’ampleur. S’ils sortent et nous disent qu’il y a 100 personnes à une fête, c’est le chef de l’UTOI qui décide du nombre de personnes qui y vont », dit Vera.

Ensemble avec eux et le personnel du RECAP (Registre public des contrôleurs d’admission et de permanence), ils se rendent à Castelli et au général Paz pour la plainte qui, à presque 15 minutes à 1 heure du matin, n’a pas trop de détails. Le contrôle est rapide et énergique: aucune musique n’est entendue, aucune voiture n’est garée en quantité, le voyage continue.

«Maintenant, nous allons sur le terrain. Nous avons une plainte d’une femme qui prétend qu’il y a une fête dans une ferme avec des voitures haut de gamme et la vente de stupéfiants», Dit Vera. L’itinéraire continue le long de la route 88 jusqu’au kilomètre 24. Là, après avoir surmonté les champs de Batán, près de la ville de Nicanor Otamendi, le chemin est fait de terre et les mauvaises herbes nous permettent seulement de deviner ce qui se trouve au-delà.

Après une série de manœuvres, la caravane s’arrête à un portail cadenassé. “Nous ne pouvons pas entrer si l’Inspection générale ne constate pas qu’il existe des éléments forts pour le faire ou avec le mandat de perquisition du bureau du procureur général”, clarifie Vera.

Au loin, les feux d’un véhicule circulent en sens inverse et au fur et à mesure des minutes, ils se situent à quelques mètres de la première patrouille de police. Un jeune homme à bord d’une Chevrolet Corsa babille quelques mots et, après avoir détecté de quoi il s’agit, éteint les lumières de sa voiture et revient sur son chemin. «Prenez le brevet qui lui échappe», crie un membre de la police au loin.

Les minutes passent sous un ciel étoilé et quelques réponses concrètes. Le procureur de garde a besoin de preuves pour approuver le raid et la police recherche le voisin qui a signalé le parti pour livrer les vidéos qu’elle aurait enregistrées et donner plus de détails. À cette époque, on parle de 20 voitures, d’un dépliant distribué à la porte d’un bowling du sud et d’innombrables raisons pour lesquelles la porte a été enfreinte.

«Le procureur comprend qu’il n’y a aucune preuve concluante pour que nous puissions entrer et il a raison. C’est une propriété privée et nous ne pouvons pas garantir ce que nous pensons se passer là-bas. Nous allons rester ici jusqu’à ce que les jeunes commencent à partir pour que nous puissions les avertir par l’article 205 du Code pénal et recueillir des informations pour savoir qui a organisé la fête », précise le secrétaire à la Sécurité.

Dans le COM, Vera précise: «Nous avons une équipe d’intervention immédiate qui est fixée ici, qui fait la base. Lorsque la plainte arrive, la première qui est déposée est une patrouille municipale seule. Allez vérifier. Si c’est un groupe de 30 personnes, allez essayer de dissuader. Si c’est une petite fête, peu de voitures, de la musique, la cloche sonne. S’il y a beaucoup de présence, c’est avec la police ».

En tout, 90% des plaintes qui arrivent chaque nuit sont faites par WhatsApp. Sur place – ils assurent – ils reçoivent environ 30 par nuit dans la semaine et plus de 150 seulement les samedis et dimanches à l’aube.

A 14h30, le camion revient au centre-ville: le 3 février et à Termas de Río Hondo, plusieurs plaintes ont été unifiées et l’opération se déroule dans une maison aux barres noires. Là, 22 personnes ont moins de 18 ans et le propriétaire de la propriété – plus de 18 ans – possède une arme à feu. Il est détenu et les mineurs attendent qu’un adulte responsable vienne les chercher.

«Les mineurs doivent être expulsés ou nous les laissons à la maison si nous constatons qu’après un certain temps, personne ne vient les chercher. Minority organise un transport et prend en charge cette situation. Les garçons ne peuvent pas y aller seuls», Complète Vera.

Vers 16 heures, alors que 10 adolescentes de moins de 16 ans attendent de rentrer chez elles, une partie du groupe policier et municipal reçoit une autre plainte près de là. «Nous allons nous arrêter pour prendre un café à la station-service à deux pâtés de maisons, afin que nous puissions aussi aller aux toilettes», complète l’un des inspecteurs. La matinée est longue.

Photos: Christian Heit

