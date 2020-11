Diego Maradona a été enterré dans un cimetière de Bella Vista (Photo: Franco Fafasuli)

Enquêteurs du bureau du procureur général de San Isidro reconstruit les dernières heures vivantes de Diego Armando Maradona et les mouvements qui ont été générés dans la maison que la star mondiale a habitée après son opération de la tête jusqu’à le moment de sa mort, dans le quartier privé Saint-André, dans le parti de Buenos Aires de Tigre.

Mardi 24

-23h30: son neveu Johnny Esposito Il a déclaré qu’il était avec Maradona et l’a vu vivant. La cuisinière “Monona»Il a dit qu’il l’avait laissé pour le dîner des sandwichs aux miettes qui étaient restés intacts dans la pièce.

Mercredi 25

-6h30: l’infirmière de nuit, Richard, a déclaré qu’avant de se retirer et d’être soulagé par l’infirmière du matin, Il entra dans la pièce et vit que Maradona se reposait et «respirait».

-7h30: l’infirmière du matin, Gisela Madrid, Il a affirmé avoir entendu dire que Maradona avait emménagé dans la pièce. Clarifié que il n’avait aucun contact direct tout au long de la matinée parce que l’ex-footballeur ne s’est pas permis de faire des contrôles, et qu’il l’a laissé dormir.

-11h30: le psychiatre Agustina Cosachov et le psychologue Carlos Diaz Ils viennent à la maison pour avoir leur visite régulière avec Maradona. Lorsqu’ils entrent dans la pièce, ils remarquent qu’il n’a pas réagi. Les manœuvres de réanimation ont débuté par l’infirmière, le psychiatre et un chirurgien résidant à la campagne.

-12h00: le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a fixé la date du décès de Maradona à ce moment-là du signes cadavériques, mais c’est un estimation avec une marge d’erreur, de sorte que le décès aurait pu survenir un certain temps avant (ou après).

La première ambulance est arrivée chez Maradona à 12h28 le mercredi 25 novembre: Diego était déjà mort

-12.16: Médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque, appelez le 911 pour une ambulance. Je parle de “Une personne décédée” et de “Environ 60 ans”Sans dire que c’était Maradona, ou qu’il était son médecin personnel. Il a fourni l’adresse et le numéro de lot de la maison de campagne.

-12.17: Maximiliano Pomargo, l’assistant personnel de Maradona, fait le premier appel à la ligne d’urgence de l’entreprise de médicaments prépayés Médecine suisse.

-12.23: Pomargo appelle à nouveau Swiss Medical et l’opérateur l’informe que l’ambulance est sur le point d’arriver.

-12.28: la première ambulance, de l’entreprise »+ Vie», Arrive au pays de San Andrés. Votre entrée est enregistrée par les caméras de sécurité.

-13h00: le police au pays San Andrés.

-13.10: le médecin ambulancier, après avoir effectué des manœuvres de RCR et ne pas avoir pu le réanimer, note la mort de Maradona.

Les déclarations de l’infirmière qui a passé la dernière nuit avec Diego

Maradona et son médecin, Leopoldo Luque

L’infirmière qui était chez Diego Armando Maradona le matin de sa mort a assuré à la justice que l’a entendu bouger à 7h30 dans la pièce, bien qu’il ne soit jamais entré et l’a laissé se reposer. Dahiana Gisela Madrid a admis que, bien que dans un rapport écrit, elle a dit qu’ils l’avaient forcée à déclarer qu’elle avait essayé de le contrôler.

Dans son deuxième témoignage, l’infirmière a largement confirmé ce qu’elle avait dit mercredi dernier lorsqu’elle a témoigné devant les procureurs quelques heures après la mort du génie du football mondial: que ce matin-là, il n’était jamais entré dans la chambre de Maradona pour «le laisser dormir» et qu’il vient de le faire à midi avant l’arrivée du psychiatre et psychologue personnel du footballeur.

Dans un communiqué publié ce vendredi matin, le bureau du procureur général de San Isidro a rapporté que dans cette extension, l’infirmière a déclaré:à 7h30 en moyenne, je l’aurais entendu bouger dans la pièce». Dans la deuxième déclaration, il a ajouté qu’ils lui avaient fait écrire pour l’entreprise “Medidom», Lorsqu’elle fait partie de l’équipe d’infirmières qui accompagnent les personnes en hospitalisation ou en soins à domicile, un rapport qui déclare que ce matin-là, il avait essayé de contrôler Maradona, alors qu’en réalité il l’a laissé se reposer.

Ce rapport écrit à la main et signé par Madrid devait être incorporé au dossier dans les prochaines heures. En tout cas, une source judiciaire a précisé à l’agence . que «c’est ce qu’elle a écrit à l’entreprise, mais à la Justice, les deux fois elle a déclaré sous serment de dire la vérité, Il a toujours reconnu qu’elle n’était jamais entrée dans la pièce ce matin-là. “

Maradona a été enterré avec ses parents dans un cimetière privé à Bella Vista (Photo: REUTERS)

Le rapport, auquel . a eu accès, indique: “6h30 la montre est prise, le patient se repose”; «7h30, on l’entend errer dans la pièce, diurèse dans des toilettes portables»; “8h30 continuer à se reposer”; “9h20 refuse de passer les contrôles de signes vitaux.”

Puis il rapporte qu’à 11 h 55, avant l’arrivée du psychiatre Susana Cosachov et le psychologue Carlos Diaz, ils sont entrés dans la pièce et que, «après plusieurs tentatives d’appeler, le patient ne répond pas». L’infirmière a également déclaré qu’à 12 h 10, elle avait vérifié que “Il n’a pas de pouls” et qu’il a commencé “à pratiquer la RCR de base”.

L’accusation a également confirmé qu’hier, jeudi, une déclaration de témoignage avait été reçue de l’infirmière qui s’occupait de Maradona aux premières heures du 25 novembre. «D’après ses paroles, il a été établi qu’il aurait été la dernière personne à le voir vivant vers 6 h 30 du matin., au moment de la relève de la garde. Là, il a rapporté l’avoir trouvé Repos dans son lit, assurant qu’il était en train de dormir Oui respiration d’habitude»Ajoute la déclaration sur la déclaration de l’infirmière, nommée Ricardo.

Ce professionnel de la santé a volontairement fourni son téléphone portable afin que les procureurs puissent extraire le chat WhatsApp où ils ont rapporté des nouvelles de l’entreprise.. Le bureau du procureur général de San Isidro a également précisé que, selon les journaux d’appels et les vidéos des caméras de sécurité examinées ces dernières heures par l’équipe d’enquêteurs sur la mort de Maradona, L’ambulance a mis 11 minutes pour atteindre la maison où vivait Maradona après l’opération à la tête.

Diego Armando Maradona, en route pour Barcelone, en 1982 (Photo: .)

L’avocat Matías Morla, qui était l’actuel représentant de Maradona, avait dénoncé hier via Twitter que “l’ambulance a mis plus d’une demi-heure pour arriver” dans ce qui pour lui était un “idiotie criminelle», Bien que les archives conservées par les procureurs limitent cette période. Selon l’enquête, à 12.17 le premier appel a été fait à la société Swiss Medical, au 12:23 le service a été réclamé et à 12:28 l’ambulance de l’entreprise est arrivée à la porte du quartier privé “+ Vie».

La personne qui a passé les deux appels à la société de médicaments prépayés était Maximiliano Pomargo, L’assistant personnel de Maradona et le beau-frère de Morla. Le bureau du procureur général de San Isidro a également révélé que «à 12,16 heures auxquelles un appel a été généré Service d’urgence 911 nécessitant une ambulance, par Leopoldo Luque (le médecin personnel de Maradona) ayant l’enregistrement audio correspondant ».

Dans cet appel, Luque, qui n’était pas dans le pays, Il a évité de dire à l’opérateur le nom du patient et a appelé une ambulance pour un «60 ans» qu’il est en «arrêt cardiorespiratoire», après quoi il a fourni l’adresse du quartier privé et le terrain où se trouve la maison. Le rapport de l’équipe de procureurs dirigée par le procureur général de San Isidro, John Broyad, et composé de ses pièces jointes, Patrick Ferrari Oui Cosme Iribarren, et le procureur de Benavídez, Laura Capraajouté que «À son tour, le renvoi des antécédents médicaux et d’autres dossiers médicaux liés aux soins de Maradona était nécessaire.

Ils ont également indiqué qu ‘«une date était requise pour l’achèvement de l’expertise complémentaire du autopsie, qui, au préalable, aurait lieu la semaine prochaine »et que “Les dossiers des communications et des enregistrements ont été demandés concernant les appels d’intérêt pour l’enquête.”

“Les registres d’entrée et de sortie des visites et des employés du quartier de San Andrés ont été reçus, ainsi que les enregistrements filmés concernant les caméras de sécurité situées à l’entrée et à la sortie du quartier », conclut le communiqué. La cause pour le moment consiste à essayer de déterminer s’il y a eu une sorte de négligence dans les contrôles et l’assistance médicale du champion de la Coupe du monde au Mexique 86.

