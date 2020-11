La Cour nationale espagnole entame mardi le procès de la double attaque djihadiste qui s’est produite dans les villes catalanes de Barcelone et de Cambrils les 17 et 18 août 2017, qui a fait 16 morts et plus de 150 blessés.

Les auteurs des attaques revendiquées par le groupe État islamique sont morts, le processus se concentrera donc sur deux membres présumés de la cellule et sur un collaborateur présumé.

Voici la chronologie et les scénarios de ces attaques:

– Début 2016, Ripoll (100 km au nord de Barcelone)

La cellule est formée dans cette petite ville au pied de la chaîne des Pyrénées, où l’imam Abdelbaki Es Satty parvient à radicaliser une dizaine de jeunes d’origine marocaine, dont quatre couples de frères.

– 16 août 2017, Alcanar (170 km au sud-ouest de Barcelone)

Peu avant minuit, le chalet qu’ils utilisaient comme base d’opérations explose en raison de l’explosion fortuite d’explosifs avec laquelle ils ont planifié des attentats à la bombe simultanés, avec la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone, le stade du FC Barcelone ou la tour Eiffel à Paris. comme objectifs possibles, selon le résumé judiciaire.

L’un des jeunes hommes et l’imam sont tués dans l’explosion et Mohamed Houli Chemlal, principal accusé du procès, est blessé. Ce n’est qu’après l’attaque de Barcelone que la police a établi un lien entre les deux événements.

– 17 août 2017, Barcelone

L’explosion fait que la cellule improvise un nouveau plan. Vers 16 h 45, une camionnette blanche conduite par Younes Abouyaaqoub, 22 ans, entre dans les populaires Ramblas de Barcelone et se précipite dans la foule. 14 personnes meurent et plus de 100 sont blessées.

Après avoir parcouru plus d’un demi-kilomètre, il abandonne le véhicule et s’échappe dans les rues environnantes. Dans son vol, il tue un autre jeune homme pour voler sa voiture.

Les morts viennent d’Espagne, des États-Unis, du Portugal, d’Italie, de Belgique, du Canada, d’Australie, d’Allemagne et d’Argentine.

-18 août 2017, Cambrils (100 km au sud-ouest de Barcelone)

Cinq autres membres de la cellule commettent un autre délit de fuite multiple sur la promenade de cette ville côtière touristique et poignardent des passants. Une femme espagnole meurt. La police tue les assaillants.

– 21 août 2017, Subirats (30 km au sud-ouest de Barcelone)

Younes Abouyaaqoub est situé dans une région viticole près de Barcelone. Selon la police, le jeune homme prétend qu’il va s’immoler, les policiers lui tirent dessus et le tuent.

