Le brigadier-général Charles “Chuck” Yeager de l’armée de l’air à la retraite, qui a piloté un avion de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale et a été le pilote d’essai qui est devenu la première personne à voler plus vite que le son en 1947, il est mort. Il avait 97 ans.

Yeager est décédé lundi, a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine dans un communiqué, décrivant sa mort comme “une perte énorme pour notre pays”.

«L’esprit pionnier et innovateur de Yeager a fait progresser la capacité aérienne de l’Amérique et a propulsé les rêves de notre nation dans l’ère des avions à réaction et de l’espace. Il a dit: «Ne vous concentrez pas sur les risques. Concentrez-vous sur les résultats. Aucun risque n’est trop grand pour empêcher le travail nécessaire d’être effectué », a déclaré Brindenstine dans sa déclaration.

«À l’ère des héros médiatiques, il est authentique», a noté l’historien de la base aérienne d’Edwards Jim Young en août 2006 lorsqu’une statue en bronze de Yeager a été dévoilée.

Né dans une petite ville des collines de Virginie-Occidentale, Yeager a piloté pendant plus de 60 ans, ce qui comprenait le pilotage d’un X-15 à près de 1000 miles par heure en octobre 2002, à 79 ans.

«Atteindre la vieillesse n’est pas une fin en soi. L’astuce est de profiter des années qui restent », écrit-il dans« Yeager: An Autobiography ».

“Je n’ai pas tout fait, mais au moment où j’aurai fini, je n’aurai pas manqué grand chose”, écrit-il. «Si je m’écrase demain après être tombé dans une vrille, ce ne sera pas avec un froncement de sourcils. J’ai vraiment apprécié ça”.

Yeager a abattu 13 avions allemands en 64 missions pendant la Seconde Guerre mondiale, dont cinq en une seule mission. Il a été abattu au-dessus de la France occupée, mais s’est échappé avec l’aide de partisans français.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu pilote d’essai à la Wright-Patterson Air Force Base à Dayton, Ohio.

Le 14 octobre 1947, alors qu’il était capitaine de 24 ans, il réussit à placer un Bell X-1, un avion orange en forme de balle, au-dessus de 660 milles pour franchir le mur du son, un jalon de l’aviation. .

Son exploit a été gardé secret pendant environ un an et le monde pensait que les Britanniques avaient franchi le mur du son plus tôt.

Son exploit a été relaté dans le livre “The Right Stuff” (traduit par “What You Must Have: Chosen for Glory”) de Tom Wolfe, et dans le film de 1983 qui a inspiré le livre.