L’attaquant mexicain de Naples, Hirving “Chucky” Lozano, retraité blessé ce dimanche du match de championnat perdu par les Napolitains sur le terrain de Lazio (0-2), car il a subi un “traumatisme grave à la jambe gauche», Comme le rapporte son club dans un communiqué après les examens effectués à la clinique romaine de Villa Stuart.

Lozano, qui a marqué six buts cette saison en Serie A et un en Ligue Europa, s’est rendu à Villa Stuart à la fin du match contre la Lazio et, selon le journal napolitain Il Mattino lundi, les examens excluaient les fractures.

Le Mexicain a quitté le terrain avec de la glace sur sa jambe blessée sans avoir besoin de la civière, mais il a été aidé par deux membres de l’équipe médicale de Naples pour ne pas soutenir son pied gauche.

Soccer Football – Serie A – Napoli v Sampdoria – Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italie – 13 décembre 2020 Hirving Lozano de Naples célèbre son premier but avec Giovanni Di Lorenzo REUTERS / Ciro De Luca

La blessure est survenue après un fort affrontement avec le défenseur roumain de la Lazio, Stefan Radu, tandis que les deux joueurs se sont battus pour un ballon sur l’aile droite.

Tout indique que Lozano sera exclu de la liste des entraîneurs Gennaro Gattuso pour le match de ce mercredi contre Torino, avec lequel Naples clôturera son 2020.

L’équipe sud occupe la cinquième position en Serie A, un point de la zone Ligue des champions et huit du leader de l’AC Milan.

Avant la rencontre, tout était joie pour le bélier aztèque. L’entraîneur italien, Gennaro Gattuso, lui a fait confiance pour commencer le match, Je trouve que c’était très important pour être un rival direct dans le tableau général.

REUTERS / Alberto Lingria

Cependant, dans les dix premières minutes du match, La Lazio était déjà en tête avec un but de Ciro Immobile.

L’attaquant italien a été un casse-tête pour ceux menés par Gattuso. En seconde période, le même briseur de réseau a aidé Luis Alberto Romero à marquer le deuxième but et le but final du match.

Malgré le désavantage des cartes, les Napolitains n’ont pas abandonné et ont continué à aller au front. Dans l’une de ces tentatives, Lozano a reçu un tacle dur de Stefan Radu 20 minutes après que l’arbitre siffle la fin.

Au début, cela ne semblait rien de sérieux. Cependant, le visage du footballeur de 25 ans était un signe avant-coureur de la catastrophe à venir, en montrant une vive douleur qui a reçu sa jambe gauche, raison pour laquelle l’organisme médical a demandé son changement.

Hirving Lozano (Photo: Twitter / @sscnapoliES)

Son coéquipier Kévin Malcuit est entré chez lui. En échange, Lozano a dû être aidé par l’équipe médicale pour quitter le terrain, en plus il avait un bandage spécial et un sac de glace pour le coup.

Bien que Chucky ne faisait que boiter, il ne pouvait pas atteindre le banc pour être servi avec une meilleure clarté. Pour lui, les médecins du club devaient le porter pour qu’il puisse s’asseoir sur les bancs du stade.

Bien que leur relation n’ait pas commencé du bon pied, Lozano gagne plus de minutes sur le terrain. Il est également devenu l’un des buteurs de l’équipe cette saison.

Dans la saison en cours, Chuky ajoute six balles au bas des filets en Serie A. De plus, il a déjà mouillé une fois en Ligue Europa ce semestre contre Rijeka.

Ses performances lui ont fait recevoir appels constants aux appels de l’équipe mexicaine, commandé par l’Argentin Gerardo “Tata” Martino, comme il l’a fait il y a un mois lors de la deuxième tournée du Tricolor dans le Vieux Continent.

