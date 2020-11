Chumel Torres a de nouveau mis le feu à Twitter, soulignant que le 3 novembre, on saura qui sera le nouveau chef d’AMLO (Photo: Instagram @ chumeltorres)

Encore une fois le youtuber Chumel Torres a mis le feu aux réseaux pour un message controversé publié sur son compte Twitter.

A la veille des élections pour décider qui sera le prochain président des Etats-Unis, le comédien a assuré que ce mardi 3 novembre, la personne qui sera le nouveau patron d’Andrés Manuel López Obrador, chef de l’exécutif fédéral mexicain.

Demain on saura qui sera le patron d’AMLO, quels nerfs!

Cependant, malgré le fait que le tweet de Torres ait reçu différentes critiques de la part des utilisateurs du réseau social, l’ancien président du Mexique, Vicente Fox Quesada, a soutenu le point en ajoutant le commentaire au commentaire du youtubeur: “Oui, tellement excitant”.

Vicente Fox Quesada, ancien président du Mexique, a soutenu le tweet du youtubeur Chumel Torres (Photo: Twitter)

Les internautes ont réagi négativement à la publication de l’ex-président, soulignant ses actions lorsqu’il était en charge de la présidence de la République (2000-2003) «Fox, je pensais que c’était impossible mais chaque jour tu tombes plus bas. S’il n’y avait pas eu l’EPN, vous seriez entré dans l’histoire comme le président le plus détérioré mentalement qui a gouverné le Mexique. “

D’autres ont pris leurs fonctions en faveur de López Obrador, défendant sa direction en tant que président fédéral. “Je ne pense pas que notre président ait un patron nouveau ou actuel. Ce qui se passe au Mexique, c’est que le manque de raisonnement des électeurs est ce qui a décidé le cours de notre pays. “,”Celui qui a sauvé la réputation de tout le monde était López. “

«Tu le dis d’après ta propre expérience, mais remarquez que ce Gallito ne parle pas anglais, mais quand il parle il agit et son seul patron est le PEUPLE, c’est un rebelle avec une cause SI VOUS SAVEZ DÉFENDRE ET DÉFENDRE VOTRE PEUPLEIl n’utilise pas de baskets comme vous pour gouverner, ni de bottes à talons », a ajouté un autre utilisateur.

Certains utilisateurs du réseau social ont exprimé leur désaccord avec ce qui a été exprimé par les deux personnages (Photo: Twitter)

Il y a quelques jours, Chumel Torres a scandalisé les réseaux sociaux en donnant son avis sur la décision majoritaire des électeurs chiliens de rédiger une nouvelle Constitution. Cette nouvelle a été célébrée par des personnalités politiques du monde entier, y compris le président vénézuélien, Nicolas Maduro.

Après que envoyer un message via votre compte Twitter, l’influenceur mexicain a cité la même chose et a critiqué la décision des citoyens chiliens, où le 80% des participants au référendum ont voté en faveur de l’abrogation de l’actuelle Constitution politique. Par conséquent, Nicolás Maduro a exprimé sa position via son compte Twitter:

Mes félicitations, ma reconnaissance et mon admiration au peuple chilien qui s’est aujourd’hui tourné vers les rues et les centres électoraux pour décider de l’avenir de sa Constitution et mettre fin au pinochétisme. Les grandes avenues sont ouvertes pour construire une société meilleure. Vive le Chili! Vive Allende!

Beatriz Gutiérrez Müller et Chumel Torres ont été les protagonistes des discussions sur les réseaux sociaux (Photo: Cuartoscuro / ChumelTorres / IG)

Après, Chumel Torres a cité le message et, en tenant compte du commentaire, a catalogué la décision au Chili comme négative. “Tout ce que je sais, c’est que tout ce que Maduro considère comme bon est mauvais. ” étaient les mots avec lesquels il a cité un tweet de Nicolás Maduro.

À plusieurs reprises, le comédien s’est prononcé contre les actions du gouvernement fédéral actuel et des personnes qui le dirigent. Avec un ton sarcastique et burlesque, le propriétaire de la chaîne YouTube “Le pouls de la République” aussi Il a joué dans des combats avec des personnalités publiques, dont Beatriz Gutiérrez Müller, épouse du président López Obrador.

«Ma mère m’aurait déjà grondé de ne pas m’excuser auprès de Beatriz Gutiérrez Müller pour avoir offensé son petit garçon. Mais ma mère est partie. Mais comme elle me regarde toujours et je ne veux pas la mettre en colère. Ça y est: clairement ni moi ni mon équipe ne pensions que ça allait avoir tout cet impact“, A déclaré l’influenceur après avoir mené une discussion avec Gutiérrez Müller.

